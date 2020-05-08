【阿嬌離婚】婚姻是墳墓還是天堂？兩者之差只在於這一點！

很多人說，婚姻是愛情的墳墓，但也有很多很多令人羨慕的佳偶婚後甜蜜依舊，到底為什麼會有這樣的差距呢？ 文：Luma／滔客

婚姻，是神聖的，兩個人互許終生，約定要一輩子相依相偎扶持與共，這是多麼美好的事情呀！只要不是被逼迫的，是兩個人想清楚後的決定，每段婚姻的開始都是非常甜蜜幸福的，但隨著時間久了，兩種不同的模式就開始出現了。

每段婚姻的開始都是非常甜蜜幸福的（IG@q_gill）

有的人開始懶懶散散，各種缺點大爆發，覺得對方做的一切都是理所當然，再也不懂得感謝對方的付出，也不再尊重彼此，覺得反正都結婚了隨便啦的心態開始浮現，最後兩個人相看兩相厭，婚姻變得無趣而乏味，只是兩個人住在一個房子裡比室友還疏離，於是，回到家就像走進冰冷的墓穴，實踐了所謂婚姻是愛情的墳墓這句話。

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另一種夫妻，雖然婚後少了婚前的精心打扮，生活確實也真實許多，彼此的好壞也不再遮掩，但雙方都仍然愛護且尊重對方，也會體貼彼此的心意，偶爾的浪漫更能增加婚姻的甜蜜，即使對方年紀漸長髮絲泛白，因為長時間的相愛相處，也會覺得一起老去是很幸福的事而不會互相嫌棄，生活中總是在意對方的需求，細水長流的經營，於是，成為讓人稱羨的神仙眷侶。

另一種夫妻，雖然婚後少了婚前的精心打扮，生活確實也真實許多，彼此的好壞也不再遮掩，但雙方都仍然愛護且尊重對方，於是，成為讓人稱羨的神仙眷侶。（田蕊妮Facebook）

婚姻，是墳墓還是天堂，不是取決於運氣，而是取決於彼此是否用心，是否努力經營。

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