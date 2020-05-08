【阿嬌離婚】婚姻是墳墓還是天堂？兩者之差只在於這一點！

很多人說，婚姻是愛情的墳墓，但也有很多很多令人羨慕的佳偶婚後甜蜜依舊，到底為什麼會有這樣的差距呢？
文：Luma／滔客
婚姻，是神聖的，兩個人互許終生，約定要一輩子相依相偎扶持與共，這是多麼美好的事情呀！只要不是被逼迫的，是兩個人想清楚後的決定，每段婚姻的開始都是非常甜蜜幸福的，但隨著時間久了，兩種不同的模式就開始出現了。
每段婚姻的開始都是非常甜蜜幸福的（IG@q_gill）
有的人開始懶懶散散，各種缺點大爆發，覺得對方做的一切都是理所當然，再也不懂得感謝對方的付出，也不再尊重彼此，覺得反正都結婚了隨便啦的心態開始浮現，最後兩個人相看兩相厭，婚姻變得無趣而乏味，只是兩個人住在一個房子裡比室友還疏離，於是，回到家就像走進冰冷的墓穴，實踐了所謂婚姻是愛情的墳墓這句話。
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我又單身了，一切發生的很突然。 記得2月我到馬來西亞探妳的班我們一起運動，我要離開時妳還說想送我到機場，因為疫情我們不知道何時能再見。 將近三年的相處時光像一場美夢般美好，我們去了夏威夷跳傘，去了東京吃壽司，去京都吃懷石料理，去了荷蘭、比利時、馬爾地夫，去了英國錄了我第一次的真人秀，去了LA辦了婚前派對，去了墨西哥拍了我們冷的要死的水底婚紗照，去了澳洲陪妳工作。 記得第一次去成都看妳的演唱會，我開完笑的問原來妳麽紅，妳還驕傲的跟我說：妳才知道妳老婆多火。 記得武漢的演唱會下著大雪路面結冰，妳的妝髮師過不來，我們在後臺緊張的跳腳。記得西寧的演唱會，記得澳門的演唱會，我爸媽在臺下感動的哭了。 聽了妳這麼多場LOL，我還是聽不膩，妳是一位如此優秀的演員、歌手、artist。 我不只深愛著妳，也是妳的終實粉絲。 我們在香港辦了眾星雲集的盛大婚禮，是我這輩子想都沒想過的事，英皇集團全部人如此幫忙，我們得到了大家的祝福，對我一個小醫師來說，真的是想都不敢想。 妳對我是如此的好，送了我手錶，送我衣服，送到我叫妳不要再送了，妳還是忍不住要幫我買。為了我飛來飛去，常常來台灣陪我。記得我們一起追劇、一起玩switch、一起拼樂高，記得妳知道我出差辛苦，回來時總是把家打掃乾淨，笑著跟我說：老公我很棒吧，我當時有多感動。 妳也時常鼓勵我，說我的技術這麼好，為什麼不自己出來做。想起越診所開幕時妳來幫忙剪綵，像個老闆娘ㄧ樣忙進忙出，歷歷在目，這輩子都報不了這個恩情。 回想2018時，LA的婚前派隊後妳突然變的冷淡，我問妳為什麼，妳跟我說妳後悔了，妳沒有很愛我，覺得自己不適合婚姻，我們討論了許久，還是決定再一起努力。 今年3月，妳打來跟我說：對不起，以為婚後會慢慢愛上我，但真的沒辦法，想要分開時，我還以為妳在開完笑。 直到收到妳寄來簽了字的分居協議，我從難過到憤怒到失落到接受現實，我想人生就是如此，雖然到現在我還走不出來，但謝謝妳誠實的告訴我妳的感受，讓我們可以走向不同的未來。 好久沒聯絡了，但妳想必也跟我ㄧ樣難過吧！想到妳獨自在家跟QQ，還有嬌媽、妹妹、表姊、豪仔的失望，心裡還是不捨。 我想以後我跟嬌還會是朋友，她是我遇過最善良、最單純、最勇敢、最美麗的女人，只是她不愛我了。 謝謝妳曾經給我的一切，如果重來一次，我還是會跟妳求婚，和妳結婚。 下次來台北我們再一起去喝運頓梗湯吧！ （以後關於婚姻的問題，不再做任何回應）
另一種夫妻，雖然婚後少了婚前的精心打扮，生活確實也真實許多，彼此的好壞也不再遮掩，但雙方都仍然愛護且尊重對方，也會體貼彼此的心意，偶爾的浪漫更能增加婚姻的甜蜜，即使對方年紀漸長髮絲泛白，因為長時間的相愛相處，也會覺得一起老去是很幸福的事而不會互相嫌棄，生活中總是在意對方的需求，細水長流的經營，於是，成為讓人稱羨的神仙眷侶。
另一種夫妻，雖然婚後少了婚前的精心打扮，生活確實也真實許多，彼此的好壞也不再遮掩，但雙方都仍然愛護且尊重對方，於是，成為讓人稱羨的神仙眷侶。（田蕊妮Facebook）
婚姻，是墳墓還是天堂，不是取決於運氣，而是取決於彼此是否用心，是否努力經營。
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