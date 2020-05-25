Netflix真人騷節目《雙層公寓：東京2019-2020》住客之一，木村花（Hana、小花）日前（23日）自殺身亡，她生前屢被網民攻擊，留下「不被愛的人生」便結束22年的人生，讓社會再次反思網絡欺凌的問題。《雙層公寓：東京2019-2020》成員Vivi、林夢（吉田夢）、田渡凌及新野俊幸紛紛發文悼念小花，難忘她的直率善良。

第4季《雙層公寓：東京2019-2020》早前受疫情影響暫停拍攝，節目組原定將早已拍攝好的集數播出，但因木村花之死，餘下的2集將會抽起停播。

同樣備受惡評的社長新野發文悼念小花，也感謝她的鼓勵。（IG@niinotoshiyuki）

另一位被攻擊對象 「淫賤社長」悼念公開私下對話

木村花生前屢被網民攻擊，而節目中另一位被攻擊對象，則是最近加入節目有「淫賤社長」之稱的新野俊幸，如他曾「擁吻」女住客。他發文悼念小花，公開與木村花的私下對話，對方為陷入低潮的他打氣，又指觀眾在節目上看不到新野的優點，也展現了木村花善解人意的一面。

為了招徠觀眾，節目組不時透過剪接讓「真人騷」內容更「精彩緊湊」，此舉也令觀眾對不少成員惡言相向。觀眾雖然上心，但批評也並非無的放矢，《雙層公寓：東京2019-2020》中的男成員確實有些「不經意」的行為會傷害到女生，除了社長新野俊幸，籃球隊長田渡凌在節目中對女生的態度惹起不少爭議。

《雙層公寓：東京2019-2020》的一眾成員。（IG@violapolt）

「假希望」比直接拒絕更傷人

小花曾經對籃球隊隊長凌有過好感，但他當時拖泥帶水的態度，周旋於德俄混血兒Vivi和小花之間，讓不少觀眾大罵他是「賤男」，離開節目後也被女成員指「只為宣傳球隊而上節目」。直率的小花在凌初抵達公寓時便進取地表達對他的好感，凌卻對她沒有愛情上的好感，但從來沒有斷然拒絕，以「我怕拒絕小花，會令她受傷害。」為由，每次對於小花的邀約都含糊應對。這種不明不白的態度，讓小花對凌充滿幻想，一直覺得兩人有機會「進一步」，拖泥帶水的處理方式，倒不如乾脆直接拒絕，撇清關係，讓女生不會再存在「假希望」。

點擊看田渡凌與《雙層公寓：東京2019-2020》女成員的互動：

+ 5 + 4 + 3

跨越朋友界線卻不願承認關係

凌不單止沒有好好處理與小花的關係，他對待Vivi的態度更讓不少女生憤怒。他與Vivi的關係更加曖昧，兩人在節目中有不少親密的身體接觸，還有獨處時光，Vivi自然會覺得兩人有機會發展。然而，當Vivi屢次暗示對他的好感時，凌卻言想到荷里活發展的Vivi並不是自己理想中的發展對象。

縱然如此，他卻一直沒有避嫌，當Vivi正式表白時，他卻說「我住進這裏，一直就沒有想過談戀愛」，但當她主動吻他時，他也毫不抗拒地與Vivi熱吻。明明做出了各種超越朋友界線的行為，卻完全不願承認關係，讓一眾主持人嘩然，更以訂閱程式來比喻他這種不負責任的行為，「他就像那種會用7天免費試用的人，等到要付費訂閱時，就要取消訂閱」。

木村花提起Vivi與田渡凌的曖昧關係時，一度痛哭。（《雙層公寓》劇照）

漁翁撒網同時追求不同女生

作為「離職公司」社長的新野俊幸初到公寓時，身邊女生對他印象不錯，30歲的他成熟穩重、有經濟基礎、行為紳士，但相處下來，種種行為卻引起公憤。他入住公寓後，還未深入了解，立即邀請公寓內所有女生單獨約會，「漁翁撒網式」地追求女生，予人不專一、花心的印象。

後來，外形亮麗的水著女星林夢加入，他的態度更加進取。初次見面就喝對方的酒「間接接吻」，又在未得到林夢同意下，便突然親吻她，讓主持人直言他不尊重女性。對女性沒有任何關心問候，只懂得「佔便宜」，讓他得到「淫賤社長」的稱號。然而，觀眾對此評價兩極，有人直言林夢毫不抗拒，你情我願的情況下有親密接觸也不是問題。如果《雙層公寓：東京2019-2020》節目組決定繼續拍攝，觀眾或許會看到他不一樣的一面。

社長新野俊幸的目標似乎是林夢。（IG@niinotoshiyuki）