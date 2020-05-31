The King：永遠的君主│盤點劇中5句心動語錄：花了25年才找到你

由李敏鎬、金高銀主演的《The King：永遠的君主》，談兩個平行世界的浪漫穿越劇，也處處充滿懸疑。隱隱約約，我們總會被某種特定的力量或特定的人所吸引；我此刻停留在這裡，遇見你然後愛上你，一切都有它的理由。

韓劇《The King：永遠的君主》於 4 月 17 日開播，其中引發討論的包含男女主角陣容李敏鎬、金高銀、劇本製造平行世界兩端的懸疑感，以及劇中以童話概念、時空追趕娓娓道來的浪漫敘事線。

大韓帝國與大韓民國是平行時空兩邊，其中男主角是大韓帝國的皇帝李袞，他在八歲那年親眼目睹一場謀反，有人想篡位並殺了他的父親；在那次，他也拿到了平行時空外大韓民國來的一張警察的證照，上面寫著女主角「鄭太乙」的名字。

李袞因為內心驅動的好奇心，跟著兔子掉進了兔子洞，而在洞口那端等待他的會是什麼？（《The King：永遠的君主》劇照）

而在 25 年後，李袞某天因不知名原因為一個身穿兔子裝的女性吸引，他為了追趕對方闖進竹林裡，並穿越一道門，正式來到了平行時空的大韓民國，並且遇到了真實的鄭太乙。

一切就像他喜歡的那個童話故事《愛麗絲夢遊仙境》般，他因為內心驅動的好奇心，跟著兔子掉進了兔子洞，而在洞口那端等待他的會是什麼？盤點劇中四句經典台詞，看屬於他們的浪漫奇幻冒險！

你的生活真的需要一點童話。 李袞

李袞因小時候目睹父親被殺害的過程，他不輕易相信他人，也經常為了舒壓離開宮殿進行各種體育運動。如騎馬、參加划船比賽等。而他的唯一親信，也是從小與他一起長大的護衛曹影（禹棹煥 飾）則隨時需守備在側、苦口婆心。

李袞（右）認為曹影（左）的生活太過嚴謹、事事求是，表示他應「需要一點童話」。（《The King：永遠的君主》劇照）

一次，李袞為了追趕身穿兔子裝的人一下子跑離曹影的視線，待曹穎跟上時詢問原因，李袞表示「我看到了懷錶白兔」，此時曹影有點潑冷水地說「您看到了什麼？是懷錶還是白兔。」李袞則認為曹影的生活太過嚴謹、事事求是，表示他應「需要一點童話」。

李袞對於《愛麗絲夢遊仙境》的執念，也預告了他接下來闖入平行時空的奇遇。像是有什麼在世界角落吸引著他，他的人生，則注定得跳進兔子洞裡。

因為你優秀地長大成人了，優秀到無須任何人的幫助。 曹影

童年時期的遺憾，會跟著我們多久？

李袞某次再次回憶起八歲那年的回憶，在案發當時，他撿到了「鄭太乙」的警察證照，並認爲這會是一個重要的人物。然而，他始終沒再見到這個人。

李袞某次再次回憶起八歲時撿到了「鄭太乙」的警察證照。（《The King：永遠的君主》劇照）

他詢問親信曹影，為什麼這人沒有再出現了呢？還有為什麼自己總是會被相似的臉孔吸引，例如身穿兔子裝的女人，並且忍不住前往追趕？此時曹影則溫柔安慰他「事情已經過去二十五年了」、而且「你也已經優秀地長大成人，優秀到無須任何人的幫助。」

這像是在說，我們深受童年影響，有許多不可控的行為模式；然而，也的確有一部分的你已經好好地長大了，並且已經比你自己想像中地還要強壯。

原來你在宇宙的另一端，原來你真的存在。 李袞

李袞不小心闖進平行時空的大韓民國後，他遇見的第一個人就是警察鄭太乙。他認出了對方，並且激動地給予擁抱，說︰「經過了 25 年，我終於見到妳了；謝謝你，過去這年來，因為有妳我才不感覺到孤單。」

李袞不小心闖進平行時空的大韓民國後，他遇見的第一個人就是警察鄭太乙。（《The King：永遠的君主》劇照）

原來在宇宙的另一端，這個人真的存在，他找了二十多年的答案使得揭曉，心裡一陣驚喜與安慰，像是得知自己之所以無可控制地被「兔子洞」吸引的理由。

我花了二十五年才見到你，我希望今天可以漫長一點。 李袞

然而，鄭太乙從來不認識他。

身為重案組刑警，鄭太乙先是對這個騎著白馬、違反「道路交通法」、滿口胡言亂語，又隨意擁抱觸碰員警的「瘋子」帶進警局。然而經過一連串 DNA 調查後，始終查不出這個人的來歷。

鄭太乙經過一連串 DNA 調查後，始終查不出李袞的來歷。（《The King︰永遠的君主》劇照）

於此同時，李袞仍相信著自己相信的事，並深情地說，我花了那麼久時間才遇見你，我希望今天可以更漫長一點。他的種種可愛行徑和浪漫說詞，雖然讓鄭太乙狂翻白眼，卻也慢慢卸下心防，開始願意相信對方所說的話。

穿越劇的魅力，或許在於滿足我們對於不可控命運的種種想像。相信在世界那頭有另一個平行時空、相信我們總會被某種特定的力量或特定的人所吸引；我此刻停留在這裡，遇見你然後愛上你，一切都有它的理由。

而你準備好跟著掉進愛情和奇幻的兔子洞裡了嗎？

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：生活需要童話！《The King：永遠的君主》戀愛感金句：原來在宇宙另一端，你真的存在】