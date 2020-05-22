【歎息橋】由林保怡、周家怡、衛詩雅、陳奐仁主演的ViuTv劇集《歎息橋》，以破格的敘事手法讓人打破對港劇一貫的「師奶劇」印象。

林保怡與周家怡最後會否開花結果？（《歎息橋》劇照）

劇中圍繞兩對男女，Joyce（衛詩雅飾）與Ken（陳奐仁飾）演活愛情長跑的同居情侶，感情淡如水，爭吵不斷，介乎「想婚」與「想分」之間；Thomas（林保怡飾）與Sammy（周家怡飾）青梅竹馬，長大後共居卻又不敢打破曖昧界線，只怕破壞多年友誼。

每集從一個角色的角度出發，節奏雖不如其他劇集快，卻也沒有「拖劇情」之感。而劇中有不少對白說得到肉，道出都市人對愛情的想法和態度，引起不少觀眾共鳴。

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有距離嘅嘢，永遠都係最靚嘅。 《歎息橋》

劇中年輕版的Thomas（陳建朗飾）曾經與Joyce（楊偲泳飾）說過一句「有距離嘅嘢，永遠都係最靚嘅」，此句貫穿Thomas與Joyce的故事。年輕時Joyce獨遊比利時，遇上街頭畫家Thomas，被對方與同黨設下計謀偷走銀包，因而不知所措。Thomas不忍心，因而借出車費給她，她對他感激萬分，當他是「大恩人」，卻懵然不知他就是小偷的同黨。長大後Joyce（衛詩雅飾）重遇Thomas（林保怡飾），她依然覺得對方是個藝術家，投以崇拜眼光，更不惜背着拍拖8年的男友Ken（陳奐仁飾）出軌。

劇中衛詩雅與陳奐仁同居多年，見盡對方醜態。（《歎息橋》劇照）

現實中的愛情也是如此，有人說曖昧時期最美好，因為每次約會，你們總會對彼此展示最好一面，被心動感覺沖昏頭腦，對方的一切不好都是由「苦衷」。當真正在一起時，才知悉彼此的「真面目」，然後開始抱怨對方變了。新鮮感褪去，開始了解對方的好與不好，此時才是對關係真正的考驗，但也唯有經歷苦澀的磨合時期，才能走得長久，畢竟，沒有一種美好可以永久長存，而永遠保持幾分距離的兩人，也始終不能開花結果。

蠢人先會覺得幸福。 《歎息橋》

劇中的Thomas與Sammy（周家怡飾）是兩個極致，前者疑心重，即使對枕邊人也會有所猜忌，Sammy毫無機心、容易信人。Thomas曾經跟Sammy說過，「蠢人先會覺得幸福」，現實的愛情也正是如此。有些女生，戀愛後仿佛變「蠢」，遇上疼愛她的伴侶固然好，但若然遇上心懷不軌的伴侶，她們依然完全信任另一半，完全失去平日的觀察力，任憑身邊朋友如何勸說，她們都聽不入耳。她們寧願沉溺於「幸福的假象」，也不願意相信殘酷的真相。

劇照的林保怡與周家怡是兩個極致。（《歎息橋》劇照）

由細到大，我都有好多想法同好多嘢想要，往往我都可以好輕易得到，但當得到咗之後，又會同想像中有好大分別。 《歎息橋》

出身富裕之家的Joyce從來不愁衣食，從小就有很多選擇，想獨遊比利時就可以隨時出發，錯失飛機班次就可以叫爸爸重新買機票，想學鋼琴、學吉他，爸爸都會無限量支持，長大後想搬出來住，爸爸就會替她置業。然而，太多選擇，反而不懂得選擇。她從小對事事都「三分鐘熱度」，對愛情也如是，旁人都說Ken「夠穩陣」，於是就選他做伴侶，受夠了悶蛋的他，她就與神秘的Thomas在一起，最後因為30+的壓力，所以就重回Ken身邊。

Joyce從小不愁衣食。（《歎息橋》劇照）

看似「有想法」的她，其實從來未了解過自己內心的真正想法，從來都是因為主流價值、旁人的三言兩語作出選擇。她從未思考過「自己想要啲咩？」，選了過後，才發現不適合自己，Ken如是，Thomas也如是。在眾多選擇面前，不必急着下決定，倒不如先靜心下來，想清楚誰才是對的人。