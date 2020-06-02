【淫亂富豪】美國富豪Jeffrey Epstein誘騙愈百未成年少女到佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的豪宅，打造有如島上「後宮」。Netflix紀錄片《傑佛瑞·艾普斯坦：上流濁水》（Jeffrey Epstein: Filthy Rich）日前上架，非常值得一看。

《傑佛瑞·艾普斯坦：上流濁水》（Jeffrey Epstein: Filthy Rich）於Netflix上架，一連四集，整整四小時，邀來當年的受害者，鉅細靡遺地說出當年被誘騙、強姦、非禮的經過；記者報導被抽起、警方調查的經過等等。受害人年紀最輕的只有14歲。Jeffrey Epstein於去年被捕，案件牽涉大量名人，在他的清單上，連美國總統特朗普也榜上有名。去年10月，Jeffrey Epstein更在獄中自殺身亡，死訊震驚社會，惹來外界質疑。

疑案未解，但紀錄片上架不到三天已登「香港十大」，非常值得一看。

億萬富豪Jeffrey Epstein擁私人小島及大宅，當中St James Island更被稱為「戀童癖島」和「狂歡島」。（《傑佛瑞·艾普斯坦：上流濁水》（Jeffrey Epstein: Filthy Rich）劇照）

億萬富豪偕女友打造荒淫生活 誘逾100少女似「後宮」？

Jeffrey Epstein本來是紐約市的一位數學老師，在精英學校任教，直到1970年代，他開始在投資銀行工作，並創立自己的公司。十年之內，他已榮升為城中富豪，在《傑佛瑞·艾普斯坦：上流濁水》中，《Vanity Fair》記者複述當時她為Jeffrey Epstein寫報導，只道人人都知道他十分富有、耀眼，在城中擁聯排別墅，時時捐款給不同的機構，卻不知為何他會那樣富有。本來只是一則城中名人的專訪，後來卻竟聯絡到一對姊妹，說起受害的經過。

【點圖即看】淫亂富豪誘少女經過＝＝＞

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故事到此，已足以引人髮指，但想不到原來這只是冰山一角。他分別在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）、新墨西哥州和加勒比海島嶼都有大宅，當中St James Island更被稱為「戀童癖島」和「狂歡島」。

專門挑選心靈脆弱的少女 受害人：腦內一片空白 只待他完事

Jeffrey Epstein的案件並非新鮮事，但名人醜聞也絕不只是政壇花邊新聞，紀錄片《Jeffrey Epstein: Filthy Rich》就把重心放到受害人身上，讓她們發聲－她們並不只是一個數字，而是活生生的人，Epstein在獄中自縊，不管線索是不是就此隨他而去，但這夥當年還未年的女孩還要活下去，帶着這些傷痕。

最年輕的受害人當年只有14歳，她回憶在單親家庭成長，爸爸與繼母在她面前把八歳的繼弟活活打死，她朋友把她帶到大宅，這樣的關係維持了四年。（《傑佛瑞·艾普斯坦：上流濁水》（Jeffrey Epstein: Filthy Rich）劇照）

最年輕的受害人當年只有14歳，她回憶在單親家庭成長，爸爸與繼母在她面前把八歳的繼弟活活打死，她朋友把她帶到大宅，這樣的關係維持了四年；又有一些受害人稱：「他似是跟朋友談話一樣跟我說話，讚我漂亮，從沒有人這樣稱讚過我。」心理學家在節目中指，Epstein專門在高中挑選心靈脆弱的少女，令她們受制於他。

疑案並未結束：在獄中自殺疑點重重？

終於，經多年的調查，Jeffrey Epstein於去年被捕。去年10月，Jeffery更在獄中自殺身亡，死訊震驚美國社會，惹來外界質疑，懷疑Epstein是「被自殺」，以掩蓋更多名人醜聞。據《BBC》報導，Epstein與上流社會的權貴及富豪交往甚密，密友名單包括美國總統特朗普、前總統克林頓夫婦以及英國王子安德魯。特朗普更曾說Epstein是個有意思的人，特別喜歡年輕女孩，跟他一樣。不過，當Epstein被捕後，特朗普就澄稱自己已十多年沒跟Epstein聯絡。

【點圖即看】Jeffrey Epstein獄中自殺疑點：

參考資料：The Guardian,BBC