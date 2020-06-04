《兩個小生去Camping》由周柏豪、袁偉豪主持，介紹香港本地郊遊露營地點，兩位主持上山下海，不時在熒幕前大方騷肌肉。周柏豪在節目也盡顯柔情一面，一向對感情事低調的他感性分享與太太Stephanie的相處點滴，感激太太一直在自己背後無條件付出。

周柏豪與袁偉豪在節目中騷肌肉。（《兩個小生去Camping》截圖）

柏豪與Stephanie在2006年相識，當時柏豪還是模特兒，收入不穩定，更試過「無工開」零收入的情況。Stephanie依然不離不棄，更為柏豪提供經濟援助，幫助他渡過低潮期。而他初入行成為樂壇新人時，收入也不多，他與女友、父母一家五口住在將軍澳居屋，Stephanie毫無怨言，更替柏豪照顧兩老，事事為他着想，讓他可以安心外出闖蕩。

周柏豪罕有地在節目中分享與太太相處點滴。（《兩個小生去Camping》截圖）

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自覺虧欠：不能「正常拍拖」、曾遇女狂迷

外形俊俏的周柏豪擁有不少女粉絲，更惹來不少「狂迷」。多年前有位姓岑的女粉絲，常常在Facebook上自稱與柏豪拍拖，常常留言對周柏豪示愛，直到周柏豪結婚才正式「放手」。而去年也有位自稱「Linda」的女粉絲，自稱「周太」，又指柏豪與Stephanie已經離婚，她則印好「喜帖」，並且定於尖沙咀某酒店擺酒。對於無中生有的瘋狂粉絲，柏豪也只是一笑置之，然而有不少男偶像，為了讓女粉絲保留「幻想空間」，感情事也會一貫保持低調。

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柏豪在《兩個小生去Camping》坦言與Stephanie在一起多年，未能如普通情侶般「正常拍拖」，他一直感愧疚。兩人只能趁睡覺時「拍拖」，「同我太太一齊咁長時間，每一晚我哋都係拖住手瞓。因為咁多年我都冇得喺街度同佢過啲正常嘅拍拖生活，我哋唯一可以拖手嘅時間就喺我哋瞓覺嘅時候。」因應工作需要在外過夜，柏豪也坦言不慣。

周柏豪自覺虧欠太太。(IG@punkhippie）

3千萬豪宅只寫太太名

不僅是拍拖約會受影響，2016年柏豪與Stephanie打算在布吉低調舉行婚禮，Stephanie為了讓婚禮不曝光，籌備婚禮都是由她一手包辦，連試婚紗也是獨自一人，而柏豪為了保護家人和太太不受傳媒追訪，他當時對外宣稱到布吉是為了趕拍劇集《使徒行者2》。然而，婚禮開始前，突然有「狗仔隊」在附近出現，柏豪感覺緊張，太太考慮過後，問柏豪要不要先「取消」婚禮，可見她真的處處為柏豪設想。

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兩人經歷風風雨雨，縱然娛樂圈五光十色，誘惑眾多，周柏豪也毫不動搖。太太除了是他的賢內助，本身是時裝買手的Stephanie也幫他打理服裝品牌生意，而周柏豪也百分百信任太太，將「財政大權」交在她手上，讓她幫忙投資理財。感激太太不只是空口說白話，周柏豪更付諸行動，18年購入清水灣3千3百萬豪宅，物業只寫太太名字，當作是送給太太的禮物。太太進入產房時，他也全程在旁陪伴，產後也盡力照顧太太。縱然女兒周芯悅（SONYA）出生，他也不會冷落太太，在周柏豪心中，太太永遠都是第一位。