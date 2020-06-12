在感情世界中，「友達以上，戀人未滿」的關係最讓人痛苦，當你以為對方對你有好感，可是又遲遲沒有行動，互相都不敢跨越那條界線，最後就只能做朋友。男女關係中真的存在著純友誼嗎？女生們請問問自己，對身邊感情較好的男生真的沒有好感？如果要你分辨普通朋友和有好感的男生，你又能夠區分出來嗎？

日本調查網站Minna no Koe經常都會調查男女關係的有趣問題，這次就著「普通朋友和喜歡男生的差異」分別訪問了1,194位日本女生，並按她們的回應分析出了以下7個答案，你們又認不認同呢？

7.只會在合理的時間才聯繫普通朋友（4%）

如果是普通朋友的關係，就會跟和平常同事的相處方式一樣，在有公事或者急事的時候才會聯繫對方，更不會選擇深夜或者對方在忙碌的時候無端找他，打擾到他會感到不好意思。但是如果是有好感的男生，你會想無時無刻聯繫他，知道他在忙什麼，而且特別想深夜「騷擾」對方，即使和對方聊天聊通宵也沒問題。普通朋友的話，說好就掛電話了。

普通朋友的話就跟平常同事的相處方式一樣，在有公事或者急事的時候才會聯繫對方。(JTBC@Facebook)

6.不會刻意去討他歡心（6%）

如果只當對方是普通朋友，就不會費盡心思去討對方歡心。例如和普通男性朋友出去的時候不會想打扮得漂亮或者穿對方喜歡的衣服、化對方喜歡的妝容，也不會在意對方對自己的外在有什麼看法，更不會刻意去聊他喜歡的話題。但如果是喜歡的男人你就會只做他喜歡的事情，十分在意他對你的看法，很怕會在他面前說錯話，讓他對自己失去好感。

如果對方只是普通朋友就不會費盡心思去討對方歡心，也不會在意對方對自己有什麼看法。(JTBC@Facebook)

5. 不會和他睡同一張床（8%）

在男女關係很開放的日本，想不到日本女生會如此保守。調查的女生都紛紛認為如果是和普通男性朋友一起去旅行或者出差，只有一張床的話絕對不會睡在一起，即使是兩張單人床也不會同意，最好就是分開房間。但是和有好感的男生自然就會想跟他有更近的距離，同床睡或者同房是最容易產生感情的絕好機會。

和普通男性朋友絕對不會睡在一起，即使是分床也不會，最好就是分開房間。(tvN@Facebbok)

日本女生對「普通男性朋友和有好感男生」的分別Top 4：(按圖看更多)

資料來源 :docomo.ne.jp,Minna no Koe