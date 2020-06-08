賭王何鴻燊和三太太陳婉珍的千金何超蓮被稱為是「何家最美千金」，擁有精緻甜美五官的她不時都會在社交平台中分享她的美妝和護膚心得，最近她就在小紅書上分享了她近期喜歡用的化妝品，還親身示範她的日常眼妝教學。

何超蓮被稱為是「何家最美千金」，五官精緻甜美的她不時都會在社交平台中分享她的美妝和護膚心得。(laurinda_ho@IG)

何超蓮化出迷人電眼秘訣

何超蓮在小紅書上分享她日常愛用的化妝品。(laurinda_ho@IG)

不畫眼線 呈現自然雙眼皮

超蓮表示她不喜歡濃妝抺艷的妝容，所以她的日常眼妝也是以自然為主，就連眼線超蓮也不會畫，因為她認為畫眼線會讓雙眼皮的範圍變窄，眼睛會不夠漂亮，所以想要讓雙眼顯得精神，一支睫毛膏就可以打造出迷人電眼。

睫毛膏擦兩層 用量要少

超蓮會先用睫毛夾把眼睫毛夾翹，讓眼睫毛呈現一個自然的捲翹狀態，夾完後眼睛已經變得很有神，然後再用睫毛膏。何超蓮強調她會刷2層睫毛膏，第一層的用量能少則少，太多的話會有結塊的出現，只要用少量的睫毛膏並確保每一根睫毛都有刷到就可以了。

第一層乾了之後就可以上第二層，第二層用量一樣以少量為主，慢慢堆疊的方式比起大量刷上睫毛膏來得更自然順暢，也不會讓睫毛糾結在一起，做到根根分明的效果。而且如果睫毛膏太多會讓睫毛下垂而無法做出捲翹的效果，這也是很多女生塗了睫毛膏後睫毛濃密卻不夠捲翹的原因。

何超蓮「最美千金電眼妝」教學： (按圖看詳細步驟)

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何超蓮用化妝品公開 愛用百元級別親民品牌

身為賭王何鴻燊的千金，很多人都以為何超蓮用上的化妝品，一定全部都是貴價名牌，不過非也，何超蓮日常愛用的化妝品都十分平民化，很多都是小資女喜歡的美妝品牌，例如Kiss Me、Shu uemura等等，看看最美千金化妝袋裡都有什麼美妝寶藏介紹吧！

何超蓮的化妝袋公開：(按圖看)

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29歲的何超蓮除了擁有甜美動人的外貌之外，還有纖瘦又苗條的完美身形，身高160cm的她身形比例很好，一雙筆直長腿讓她看上去更加高挑。作為最美千金，皮膚要保養，身材自然也要下一番苦功，何超蓮不時都會去健身做運動，而且她很喜歡滑浪，難怪可以擁有如此完美的魔鬼身材，做女神一點都不容易。

何超蓮除了擁有甜美動人的外貌之外，還有纖瘦又苗條的完美身形，「星味」十足。(laurinda_ho@IG)

何超蓮被封為「何家最美千金」：(按圖看更多)