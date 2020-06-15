要說到近來娛樂圈最讓人振奮的消息，莫過於是馬國明和湯洛雯公開認愛。消息傳出後大家都十分看好這段戀情，兩人不但外形合襯，而且馬國明在圈內形象正面，跟他合作過的女星都大讚他是好男人，在圈內又被譽為是「絕世筍盤」、「鑽石王老五」。

雖然馬國明曾經歷過幾段戀情，最後都未能開花結果，甚至很多時候滿身傷痕，讓大眾都對他感到痛惜，甚至「皇帝不急太監急」，為已經46歲仍未成家立室的他感到心急，因此這次的戀人對象是湯洛雯，清純又健康的形象十分討好，才讓大家都如釋重負。

馬國明和湯洛雯早前高調認愛，受到全城的祝福，不少人都看好這段戀情。

馬國明和湯洛雯承認戀情後，出席活動時也有公開互相稱讚對方，馬國明表示喜歡湯洛雯為人簡單又真實，而湯洛雯對馬國明更是讚不絕口，就連女方家長也對馬國明評價極高，大讚馬國明是一百分男人。湯洛雯對於這位「絕世好男友」更是十分滿意，表示他為人孝順、善良、冷靜、成熟及穩重，輕易就數出了馬明的諸多優點，看來這對戀人最後很有可能可以修成正果。從馬國明出道至今，絕少有他的負面消息傳出，不管鏡頭前還是私下的他都是個正直又善良的人，從他的種種行徑就可以看得出他是一個值得女人付託終身的男人。

馬國明和湯洛雯的戀情曝光：（接圖看更多）

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馬國明好老公特質一：凡事先考慮家人 父母最重要

馬國明在圈內是眾所周知的「孝順仔」，他曾經說過他的擇偶條件並不是看對方的外表，而是要能和自己的父母相處融洽，更要接受他凡事以父母為前提，婚後也要和家人一起居住。馬國明和母親的感情十分深厚，一有空閒時間就會陪伴家人，即使年過40，他坦言現在和母親逛街仍然會挽著母親的手，他並不在意別人眼光，認為怕被笑的人才是不成熟的表現。

馬國明是圈中眾所周知的「孝順仔」，他曾說過擇偶條件並不是看外表，而是能和父母相處融洽。(馬國明@微博)

馬國明為人樸實又勤儉，出身小康之家的他在出道的頭幾年都是乘坐地鐵上班，沒有買車也不會買名牌，他賺回來的錢全都貢獻給家人，直至事業有起色後，馬明才置新車，而且還花費1960萬買入了一個千呎單位予家人，為了讓父母住得舒適而努力工作，簡直就是「廿四孝乖仔」。

馬國明顧家程度是「史前絕種生物」？（按圖看更多）

馬國明好老公特質二：不煙不酒不夜蒲 沒有不良嗜好

馬國明曾經說過他不吸煙也不喝酒，單單是這兩個優點已經可以勝過很多男人。馬國明也曾經公開說過自己接受不了女友食煙及「劈酒」，因為他不喜歡煙酒味。除了生活習慣良好之外，馬國明也不喜歡夜生活。由於馬國明從小看到工程師父親為供養三姊弟讀書而辛苦工作，因此他決定要兼職幫補家計，平常沒有太多的娛樂時間，也因此養成了不愛「夜蒲」的生活。平常不用工作的時間，馬國明表示自己通常會陪家人、踢足球或者做義工，平凡但卻充實，如今還多了一個娛樂，就是陪伴女友。

馬國明不吸煙也不喝酒，平常最喜歡的娛樂就是陪家人、踢足球或者做義工，十分乖仔。(馬國明@微博)

馬國明好老公特質三：愛護另一半 用情專一

從馬國明的幾段戀情中都可以看到他是一個事事為對方著想，是處處維護另一半的好男友，而且每一段戀情都用情至深。馬國明正式公開過的戀情分別有胡定欣、黃心穎。他和胡定欣是因為住得相近，「近水樓台」而互生好感，不過戀情只有短短2年就告終，不少傳聞指是因為胡定欣有「公主病」而讓他難以忍受，馬明第一時間就為前女友澄清，分手原因是大家性格不合，很有紳士風度。

後來馬明和黃心穎公開戀情，但黃心穎出軌而發生了「安心偷食事件」，當全城都為馬明感到不值時，他卻沒有因憤怒而責備對方，反而是為前女友說話，勸喻大眾給予黃心穎空間，豁達的氣度讓人更加欣賞他。縱使情路崎嶇，但是馬國明面對每段戀情都是真情實意，為對方設想，即使是被傷害的一方，也從不說前女友任何一句壞話，是一個大方有氣度的男人。希望這次馬國明終相遇上對的人—湯洛雯，也期待兩人能走到最後。

馬國明感情路崎嶇，曾經被前女友黃心穎背叛，但卻依然為對方辯護，維護對方，很有紳士風度。(馬國明@微博)

研究：「壞男人」對女人來說更有吸引力

俗語經常都說：「男人不壞，女人不愛」，馬國明這種絕種好男人，是否就真的敵不過壞男人，所以才會在情路上崎嶇不順？比利時根特大學(Ghent University)就曾經發表過研究指出，「壞男人」更特別是吸煙喝酒的男人，對於女人來說的確更有吸引力，但是只限於短期的性關係。社會學教授Tristan Bridges就表示從古至今，危險行為和男子氣概一直都有著密不可分的聯繫，因此很多女生才會覺得愈危險的男人愈有男人味，而且自帶一種致命的吸引力。

不過所謂「日久見人心」，如果要選擇一個相伴一生的男人，自然就會更注重他的為人和性格，世上沒十全十美的男人，好男人不一定有情趣，有情趣又不一定外形好，因此最重要的還是相處舒適又合得來，才是發展長遠關係的重要因素。