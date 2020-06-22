【章子怡汪峰愛情】41歲章子怡與48歲汪峰從不被看好到人人祝福，日前父親節，章子怡送汪峰列有「三大訴求」的父親節蛋糕給對方，大力放閃。

41歲章子怡與48歲汪峰早前一同跟孩子慶祝父親節，並上傳幸福家庭照，不過網民的目光都落在父親節蛋糕上的「三大訴求」：「愛我、疼娃、賺錢」，可見章子怡內心的渴求，有網民更留言：「對一家之主表示懷疑」，章子怡便回覆：「不要太聰明。」丈夫要疼愛妻子是理所當然，不過，當年章子怡不理世俗，甚至家人反對都要跟汪峰在一起，汪峰怎能不多付出一點。

章子怡與汪峰在2015年結婚。（章子怡微博）

章子怡敢愛敢恨 拒富豪卻情訂音樂才子？

汪峰在《妻子的浪漫旅行2》中便提過：「讓我覺得特別心動和特別感動的是，我們倆去做一件事情，總有不太一樣的習慣，你最終會做到真正的包容。」不但是習慣，章子怡連汪峰的過去也接受。

章子怡曾形容自己是「敢作敢當」，是個勇敢追求自己心目中覺得對的事的女生，雖然章子怡情史不少，曾與香港富商霍英東的孫子霍啟山談一場姊弟戀，在大街相互擁吻，又曾與有「紐約財富主宰者」之稱的富豪Vivi Nevo談婚論嫁，甚至訂婚。但有指章子怡因男方拿出「婚前協議書」，確保不會發生分家產，覺得對方愛錢比愛自己還要多，最後分手收場，可見章子怡貫徹敢愛敢恨的性格。

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章子怡與汪峰踏入第5年婚姻。（章子怡微博）

不顧反對下嫁汪峰 父母不提女婿名字

章子怡與汪峰於2013年認識，當時汪峰已擁有兩段失敗的婚姻，更有2位女兒，大眾都覺得男方配不上國際影后，受盡人情冷暖，就連章子怡家人也反對她嫁汪峰。但章子怡堅持「要為自己活一次」，執意下嫁汪峰，曾一度與父母關係變得緊張，連汪峰的名字都不提，英國BBC更曾以「Crouching Tiger star's parents couldn't say partner's name」（《臥虎藏龍》女星的父母不願提她丈夫的名字）」為題，報道二人的愛情故事，最後雙方慢慢接觸，汪峰把岳父母當朋友般對待，開始心得他們心，並成為最看重的家人了。

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早5年遇見彼此 不會在一起

二人在2015年結婚，更先後誕下一女一子，汪峰曾說過要是早5年遇見彼此，便不會在一起，就是世間的風雨令二人在經歷中磨練，在二人相遇那一刻便是最適當的時間，也是最適合彼此，簡簡單單的愛，章子怡也指：「當愛情來臨的時候，你就要去享受它。」

不少情侶可能也會面對年齡和家庭的壓力，但最重要還是二人之間的溝通和理解，汪峰問章子怡為何能包容他，章子怡毫無考慮回答：「都是因為愛，誰讓我愛你呢！」