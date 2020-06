哈里王子前度是英國名媛　身份顯赫卻低調　竟與梅根有共同特質？

【哈里王子前度】英國哈里王子(Prince Harry)與梅根(Meghan Markle)年初宣布退出王室,更決定他們所創立的「薩塞克斯王室」(Sussex Royal)品牌也不會再使用「王室」(Royal)二字。

31歲的Cressida Bonas是位英國名媛,也大方出席哈里王子與梅根的婚禮。(cressida_bonas_@instagram)

由平凡人成為王室必定承受不同的壓力,外界一直都指梅根「帶壞」哈里;做「王子的女人」好做嗎?近日哈里王子的前女友Cressida Bonas接受訪問分享與哈里分手原因。當「王子的女人」不容易 哈里前女友公開分手原因

Cressida Bonas是一位名媛,她的母親瑪麗(Lady Mary-Gaye Georgiana Lorna Curzon)是豪爾公爵(6th Earl Howe)女兒;哈里王子經表妹尤金妮亞公主(Princess Eugenie)認識Cressida,二人在2012年至2014年間交往,是哈里第二長的一段感情。有趣的是,她跟梅根一樣,是位女演員。

Cressida近日接受英國《每日電訊報》訪問,被問到為何與哈里分手,她便坦白不想成為「it girl」,當她與王子拍拖時,明明她每一次演出都非常努力,外界的焦點都落在二人的感情上,而非她的事業,讓她感到無比沮喪(frustrating);Cressida的前舞蹈同學也指她為人低調,從不談論哈里,試問她如何承受成為「王子的女人」,帶來的壓力與規限?

Cressida Bonas與Harry Wentworth-Stanley去年訂婚。(harrywent@instagram)

不過,Cressida也指因為這段感情令她成長不少:「I think I have grown confident and fortunately I have learnt not to sweat the small stuff too much,(我認為我變得自信了,幸運地,我不再為雞毛蒜皮的事上心)」而Cressida與哈里再見亦是朋友,哈里與梅根大婚時,Cressida也前來祝福,Cressida也找到自己的幸福 --Harry Wentworth-Stanley,二人在去年訂婚,有消息指,哈里也會出席二人的婚禮。

哈里王子一向是叛逆的代表,情史多多。(Getty Images)

哈里婚前是叛逆的代表,曾吸食大麻、未成年喝酒,更參與裸體派對,是典型的「情場浪子」,因此不是位位前女友都能像Cressida一樣分手後也能相處融洽,像拍拖7年的前度Chelsy Davy,她在哈里婚前與對方通話哭成淚人兒。

