哈里王子前度是英國名媛　身份顯赫卻低調　竟與梅根有共同特質？

【哈里王子前度】英國哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）年初宣布退出王室，更決定他們所創立的「薩塞克斯王室」（Sussex Royal）品牌也不會再使用「王室」（Royal）二字。

31歲的Cressida Bonas是位英國名媛，也大方出席哈里王子與梅根的婚禮。（cressida_bonas_@instagram）

由平凡人成為王室必定承受不同的壓力，外界一直都指梅根「帶壞」哈里；做「王子的女人」好做嗎？近日哈里王子的前女友Cressida Bonas接受訪問分享與哈里分手原因。當「王子的女人」不容易 哈里前女友公開分手原因

Cressida Bonas是一位名媛，她的母親瑪麗（Lady Mary-Gaye Georgiana Lorna Curzon）是豪爾公爵（6th Earl Howe）女兒；哈里王子經表妹尤金妮亞公主（Princess Eugenie）認識Cressida，二人在2012年至2014年間交往，是哈里第二長的一段感情。有趣的是，她跟梅根一樣，是位女演員。

Cressida近日接受英國《每日電訊報》訪問，被問到為何與哈里分手，她便坦白不想成為「it girl」，當她與王子拍拖時，明明她每一次演出都非常努力，外界的焦點都落在二人的感情上，而非她的事業，讓她感到無比沮喪（frustrating）；Cressida的前舞蹈同學也指她為人低調，從不談論哈里，試問她如何承受成為「王子的女人」，帶來的壓力與規限？

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Cressida Bonas與Harry Wentworth-Stanley去年訂婚。（harrywent@instagram）

不過，Cressida也指因為這段感情令她成長不少：「I think I have grown confident and fortunately I have learnt not to sweat the small stuff too much,（我認為我變得自信了，幸運地，我不再為雞毛蒜皮的事上心）」而Cressida與哈里再見亦是朋友，哈里與梅根大婚時，Cressida也前來祝福，Cressida也找到自己的幸福 --Harry Wentworth-Stanley，二人在去年訂婚，有消息指，哈里也會出席二人的婚禮。

哈里王子一向是叛逆的代表，情史多多。（Getty Images）

哈里婚前是叛逆的代表，曾吸食大麻、未成年喝酒，更參與裸體派對，是典型的「情場浪子」，因此不是位位前女友都能像Cressida一樣分手後也能相處融洽，像拍拖7年的前度Chelsy Davy，她在哈里婚前與對方通話哭成淚人兒。

立即按圖，回顧哈里王子的情史＝＝＞