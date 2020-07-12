愛情最美好的樣子是什麼？有人覺得是「女人負責貌美如花，男負責賺錢養家」。筆者則認為是為所愛煮一頓飯，看著對方吃得開懷的樣子，此生足矣。正如「最佳男配角」黃智賢與太太的愛情故事，沒有驚心動魄的情節，但細水長流的愛情才是最彌足珍貴。

今年51歲的黃智賢入行30年一直默默耕耘，從初入行主持兒童節目《閃電傳真機》到現在成為了無綫實力派演員，出色的演技觀眾多年來有目共賭。雖然他的事業路並非一帆風順，也並非大紅大紫，但他的愛情卻春風得意，更是圈中隱藏版的「超級愛妻號」。

51歲的黃智賢一直在演藝圈默默耕耘，終闖出一番成就，家庭事業皆美滿。(benwong1020@IG)

和太太緣份始於餐廳廚房 日久生情

黃智賢的太太是圈外人，他和太太的緣份始於餐廳廚房。在黃智賢為了追逐演員夢想初入娛樂圈時，接到的工作不多，單靠一個兒童節目並不能維生，因此他便去餐廳廚房打工，也是如此才遇到了現在的太太。他的太太當時是餐廳待應，兩人初見已經暗生情愫，但害羞的黃智賢每天都只敢在廚房裡偷看太太，慢慢才敢主動邀約太太共進午餐，兩顆心因些而愈走愈近。

黃智賢太太是圈外人，相識於一間餐廳中，相知相愛至今已有30年之多。(benwong1020@IG)

黃智賢太太是圈外人十分低調 :(按圖看更多)：

寵妻成習慣 為太太日煮三餐每天開車接送

黃智賢和太太的愛情沒有轟轟烈烈，但卻平淡又幸福。他們愛情長跑14年後，在2004年決定步入禮堂，成為一生一世的夫妻。很多人都說結婚後感情就會變淡，夫婦間不談感情，只剩下柴米油鹽。但是幸福的本身就是源自於生活的瑣碎，就像黃智賢一樣，結婚16年一樣過得甜蜜，只因他們重視生活的大小事。黃智賢廚藝了得，因此幾乎一日三餐都是他負責，而他對此也樂此不疲，有時候工作累了回到家，太太也會熬好湯水慰勞他。黃智賢曾經表示自己最喜歡就是開車接送太太上下班，因為他很珍惜和太太相處的每分每秒，即使只是閒話家常，可是有對方的陪伴，幸福不過如此簡單。

黃智賢最近在Instagram經常分享下廚的短片，一展他的精湛廚藝。(benwong1020@IG)

廚藝了得的黃智賢經常為太太下廚: (按圖看更多)

互相支持對方夢想 給予對方空間

黃智賢和太太了解到要維繫一段美滿的感情，需要互相支持和包容。黃智賢是個需要空間的人，而且工作所需有時會忙到日夜顛倒，黃智賢曾表示太太並不會過於干涉，反而給予足夠的信任和自由，但又會適當地關心他，而他自己也會主動報備行程、日常大小事務等，讓太太擁有足夠的安全感。黃智賢知道太太熱愛畫畫，更打算全職做畫家，他便馬上在家中設立畫室，讓太太可以安心創作。每次太太畫完一幅畫也會拍照給他，他永遠都會給予讚賞，不時更會在Instagram分享太太的畫作，以示支持。為了讓老婆安心追夢，家庭的經濟支出就落在了他一個人身上，也無怨無悔。

黃智賢十分支持太太的畫家夢想，更不時會在IG分享太太的畫作，時常給予鼓勵。(benwong1020@IG)

黃智賢和太太更有共識暫時不會生小朋友，他們認為彼此的性格都不適合當家長，而且香港的教育制度及社會讓他們感到沒有安全感，因此在家中養了3隻狗狗當作子女般寵愛。黃智賢和太太有時也會因為雞毛蒜皮的小事而有衝突，但慢慢就學懂了會去接納對方，要一起走過一輩子就要學會忍讓，互相不斷的磨合和包容。

我和太太相依為命，彼此的百分百就是對方，多好的朋友都不會陪你走下去，唯獨另一半才是陪你一輩子的人。 黃智賢