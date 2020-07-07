世界足球壇上最為人熟知的兩名足球明星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）和美斯（Lionel Messi）一直都是大眾的焦點，兩人不但是足球界的兩大球王，更經常被拿來互相比較，從球技到身家，甚至連他們的女伴都成為了網民比較的對象，究竟誰人揀對象時更有眼光?

美斯和太太Antonella(Antonella)從小就認識，是青梅竹馬的關係。(antonelaroccuzzo@IG)

美斯與太太Antonella青梅竹馬 5歲時一見鍾情

美斯和太太Antonella Roccuzzo(安東尼娜)是青梅竹馬的關係，美斯曾經透露過自己5歲的時候就已經認識Antonella並對她一見鍾情，美斯性格較害羞，因此不敢對Antonella 表白，而是常常借故到Antonella 的家玩耍，他們陪伴彼此一起成長，兩小無猜。稚嫩的愛情幼苗隨著年齡的增加也愈發強烈，可是美斯在13歲的時候機緣巧合下加入了巴塞隆拿青年隊，需要舉家移民，而Antonella 則要在阿根廷讀書，一對小情人被迫分隔異地，在分開的這段期間，兩人都一直有聯繫，也有各自的戀情，維持著友達以上，但戀人未滿的關係。

直到2007年Antonella的一位摯友發生車禍過身讓她傷心欲絕，美斯聽聞消息後隨即返回到阿根廷陪伴Antonella ，兩人很快就陷入熱戀，而Antonella畢業後更直接搬到巴塞隆拿和美斯同居，並在2017年結婚，育有3個可愛的兒子。美斯向來形象是個專一的好好先生，和青梅竹馬的太太Antonella婚後一直表現甜蜜恩愛，這對神仙眷侶的愛情故事更是讓人羨慕不已。

美斯和太太Antonella的傳奇愛情故事：(按圖看更多)

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C朗過往被稱為情場浪子，但是「灰姑娘」Georgina自有辦法收服浪子的心。(georginagio@IG)

C朗和性感女友Georgina愛得高調 浪子終被收伏

相反C朗的感情世界就精彩得多了，他的風流情史多不勝數。身為世界級的「鑽石王老五」從不乏女伴，歷任女友位位都是性感尤物，不是超模就是身材火辣的美女。C朗和現任女友Georgina Rodriguez在一個派對上認識並火速發展出戀情，Georgina是位同樣擁有傲人的身材和出眾的外貌的美女，是C朗第17個傳出緋聞的女友。當時的Georgina只是一位名店售貨員，現在已經搖身一變成為知名球星的女友，身價一夜之間飆升，更成為Instagram上擁有近1千9百萬的追蹤者的網絡紅人。當外界一直猜測Georgina和C朗的戀情能維持多久時，兩人不知不覺已經戀愛4年，一向風流成性的C朗為她而修心養性。Georgina更為C朗生下一名女兒，成為了他最長久的一任女友，也是唯一承認過的孩子母親。二人也經常放閃曬恩愛，感情十分穩定,情場浪子終被收伏。

C朗遇上Georgina終於修心養性：(按圖看更多)

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C朗女友Georgina和美斯太太Antonella誰更勝一籌?

Georgina和Antonella在外形上的風格截然不同。(georginagio@IG、antonelaroccuzzo@IG)

C朗女友性感火辣 V.S 美斯太太平實低調

Georgina和Antonella兩位球星背後的女人，靠自己的魅力收服了球場上的兩位王者，風格卻是截然不同。網友最常比較的就是C朗女友Georgina和美斯太太Antonella的外表，C朗女友Georgina屬於美艷性感型，擁有較豐滿和玲瓏浮凸的身材，而美斯太太Antonella則是甜美氣質型，比起Georgina的豐腴身形，她的身材則屬於纖瘦苗條。Georgina的火辣性感形象或許對於歐美民眾來說，比起Antonella清純氣質形象更是吸睛更有話題性，而且C朗女友Georgina形象和行為更加出位，人氣一直壓過美斯太太Antonella。

C朗女友Georgina形象和行為向來出位，從不吝嗇展示自己的身材。（georginagio@IG）

C朗女友Georgina自飛上枝頭後一直是話題人物，在她的Instagram內充斥著性感照片，穿著都是較裸露和貼身，擺出各種誘人的姿勢，毫不吝嗇於展露她傲人豐滿的身材。其中最讓網友熱議的是Georgina自從成名後很喜歡在Instagram上炫富，在C朗莫大的財力支持下生活富貴，經常都會全身名牌服飾示人，而且經常炫耀名車、私人飛機、豪宅等等，奢侈炫富的生活引來不少網友的反感，對她作出虛榮又低俗的批評，也因此引起不少仇富言論。

C朗女友Georgina被指愛賣弄性感及炫富(按圖看更多)：

+ 5 + 4 + 3

美斯太太Antonella賢妻良母形象入屋，不少網民大讚她雖是球星的女人但仍然樸實貼地。（antonelaroccuzzo@IG)

雖然美斯太太Antonella外表可能未及C朗女友Georgina般亮眼，日常生活也不如她紫醉金迷，但形象較為親民貼地的Antonella反而得到不少網民的歡心，絕少是非批評。在instagram上，美斯太太Antonella分享的大部份照片都是以溫馨的家庭照為主，分享的日常都是圍繞著家人和孩子，經常可見一家人出外玩樂，簡單卻快樂的親子時光。美斯太太Antonella的日常衣著也較為「密實」，以休閒時尚風格為主，從不過份賣弄性感，也沒有炫耀的珠光寶氣。不過在運動及晚裝照中仍可見Antonella苗條卻玲瓏有致的好身材，自然低調又不做作，跟C朗女友Georgina高調炫耀身材和名牌的表現實在是南轅北轍。

Antonellah的日常生活照十分低調貼地(按圖看更多)：

+ 6 + 5 + 4

根據外國媒體《The Sun》指出，自從C朗公開了和Georgina的戀情後，Georgina的名氣和身價大增，高調的曝光率和人氣媲美不少荷里活巨星，一舉一動都讓大眾關注。C朗女友Georgina在Instagramym上的一個廣告貼文就可以收取約29,587英磅(約29萬港元)，而美斯太太Antonella每個貼文的收入則是23,915英磅(約23萬港元)。Antonella的Instagram擁有約1千3百萬的追蹤者。相比Georgina，美斯太太Antonella在追蹤者人數和IG帖文收入都落後於C朗女友Georgina。一位性感出位惹火，一位甜美又親和力十足。雖然美斯太太Antonella人氣與吸金力不如C朗女友Georgina，不過親民貼地的形象在網民心目中更是討好，令她也有大批支持者。

C朗女友Georgina和美斯太太Antonella誰勝誰負? (按圖看更多)

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男人揀老婆和女朋友的準則大不同？

雖然一直有流傳表示C朗和女友Georgina已婚，不過C朗到現在仍然沒正式承認，難道是Georgina即使再性感美艷，二人即使愛得纏綿，卻仍未合乎老婆特質，才遲遲未給她一個正真的名份？其實在很多男人眼中，挑選老婆和女朋友的確有不同的標準，對於老婆的要求並不單單只有喜歡，還有更多的思量。女朋友可以一起風花雪月，而老婆更多的是生活上的柴米油鹽，相守相伴一生。究竟男人眼中女友與老婆有何分別？

男人眼中女友與老婆的差別：(按圖看更多)

資料來源：The Sun