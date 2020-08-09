【日本王室】雖然作風低調，但有「日本最美公主」之稱的佳子內親王，是日本今上天王德仁弟弟秋篠宮文仁親王的女兒，因為媲美明星的甜美外表在日本掀起一股「佳子公主熱」。有出版社為她推出寫真，迅速搶購一空。日本媒體《週刊女性》大爆25歲的佳子內親王即將要結婚，目前交往對象是在英國交流時認識的同學。

曾談及理想對象條件

佳子內親王升讀大學時一度選擇貴族學校學習院大學，後來選擇轉校至國際基督教大學，她在2017年前往英國里茲大學（Leeds University）交流一年，修讀戲劇、舞蹈等藝術課程。根據《週刊女性》的報導，佳子內親王就是在這裏邂逅心儀對象，對方與佳子一樣是到英國交流，有指佳子的交往對象畢業於東京一所理工系大學，是個陽光型的帥哥。在英國交流期間，兩人常常出雙入對，身旁的人都覺得兩人十分登對。

佳子內親王畢業時曾談及理想對象條件。（VCG）

其實佳子內親王過去一向對感情事低調，她大學畢業之際，曾以書面方式回答記者提問。當被問到她有沒有拍拖對象時，她隨即拒絕回答，直言「包括以後在內，不打算對此作出回答」。不過她大方分享理想伴侶的條件是「能夠相互陪伴而感到安心的對象」，也坦言不想太晚結婚，所以年僅25歲的她有想婚念頭也不令人意外。

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婚事會因此事有阻礙？

縱然佳子內親王與交往對象關係穩定，但熟知秋篠宮事務相關人士也在報導中表示，如果她的姐姐真子內親王的婚事未能解決，根據「長幼有序」的原則下，佳子內親王的婚事也可能會受到影響。她的姐姐真子內親王在2017年宣布與大學同學小室圭訂婚，並將婚禮日期定於2018年11月，卻以「兩人還未準備好 」為由延期到2020年，至今也未有任何新消息。

佳子內親王畢業後未有繼續升學，而是選擇參與王室公務。（VCG）

雖然根據日本王室規定，公主嫁給平民後便會失去王室身份，但礙於顏面，公主的結婚對象也要獲得王室內部的認可。日本雜誌《週刊文春》曾大爆小室圭的母親在小室圭的父親自殺身亡後，多次向拍拖對象借錢，欠債屢屢之下向「未來親家」秋筱宮文仁親王夫婦求助，但未如所願，甚至傅「越級」向德仁天皇提出要求，讓王室成員大為憤怒，因此一再延遲真子內親王的婚事。看來佳子內親王的婚事，難以在短期內有進展。

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