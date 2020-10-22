女追男隔層紗？邀約十二星座男各有方法　巨蟹靠美食　處女不過三

許多人對一個人產生好感時，就會搜尋對方的星座與行為，寫下「XX星座 好感 喜歡」等關鍵字，來驗證與猜測是否有被引起注意。雖然星座解析不是絕對的正確，但會有「特質的依據」來參考。

其實要約出去有時很簡單，剛好彼此外型是欣賞的、初步的行為舉止不討厭、有些共同的話題等等，具備以上基本條件，要約成功的機率是有的。但難免會有些挫敗的時候，或是找不到「理由」，也或者你沒有邀約重點的關係，也讓對方感到「沒有相聚的必要」。

每個人的時間都是有限的，要在一天之中騰出與你見面的時間，以及相處時會產生的費用（交通費、飲食等），在潛意識都會評估這場約會的「價值度」，是否讓自己犧牲時間與金錢。除非超喜歡你（好奇）的程度，根本不需要你來想怎麼邀約的，但誰說一定要男生主動，女生想約也是可以開口的。總之，若你還沒想到約對方的理由與訣竅，那就試試看以下的方法吧！

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對症下藥之外，也會有找不到症頭的時候，與其多想揣測，不如以實際行動去問個明白；但若能享受於抓到對方的吸引點，也是很有趣的相處一環。

十二星座男，不止十二種的特性，很多男生（或是女性）也會說自己是「變異」星座，除了天生性質也會因為後天經歷產生變化。

要記得，主動嘗試過就有機會，不主動就沒有可能性，也另外提醒，適合彼此的，遇到問題怎樣都會在一起；不適合的，再怎樣改變都不會相聚。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：方格子Ajin，原文：要怎麼約十二星座男？讓你上手度攻略！】