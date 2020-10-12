【唐綺陽每週星座運程】水瓶可能一見鍾情　雙魚能遇合適對象

水星將逆行天蠍，著手處理資產問題，並重新佈局，週三逆行後，價值觀受到衝擊，市場有所震盪，眾人關注理財，是意見交流的好時機。金火150度相位，過於謹慎反而易出錯，應多相信直覺。太陽在天秤衝刺，人際關係瞬息萬變，外交方面多有協商，分分合合狀況在所難免。木冥合相更緊密，許多決定性大事正發生，上位者的決策值得關注。

▼▼▼按圖放大看本星期各星座的運程▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

重要星象：水星將逆行天蠍，金火150度相位，太陽在天秤衝刺，木冥合相更緊密。

工作注意：白羊、金牛、雙子、人馬

白羊：要為大局著想，多點忍耐和毅力

金牛：工作步調不一，就要適時協調

雙子：不同想法來激盪，能夠醍醐灌頂

人馬：有不錯的成果，令人刮目相看

桃花注意：天蠍、山羊、水瓶、雙魚

天蠍：打扮亮麗展現親和，有助桃花散發

山羊：多一點自信，才能迎接桃花

水瓶：有一見鍾情的機會，快速燃起愛情

雙魚：能遇到有默契、品味近的對象

財運注意：獅子、天秤

獅子：要控制物慾，以免破財

天秤：操作理財要訴求專業，避免卡關

健康注意：巨蟹、處女

巨蟹：將工作分擔出去，多一點保養休息

處女：凡事注意暖身，當心肌肉拉傷

+ 31 + 31 + 31