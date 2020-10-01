【星座】2020慘事陸續有嚟？唐綺陽：10月大十字星象極具破壞力！

2020每個月都發生讓人震驚的事件，除了在全世界延燒的疫情外，演藝圈也頻頻有藝人離世，讓人覺得心累。緊接著10月就要來臨，台灣星座專家唐綺陽表示這是個「有大十字星象」的月份，再加上水逆，有建設性的同時也具有破壞力，坦言接下來「不太輕鬆」。

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唐綺陽日前在社交平台PO出直播預告，對於2020的前9個月變動得太快、太多，每個人都希望今年可以趕快過去，而10月的到來，她坦言這是個有「大十字星象」的月份，同時還有水逆天蠍、土冥的順行、木冥合相，意味著有破壞力的同時也有建設性，有敵人也有貴人，雖然不完美但也處處生機，端看用何角度面對。

不諱言的是，大十字星象會導致「多頭馬車、事情也多」，更需要用心去處理應對，人際關係也會讓情緒受到波動，整體來說並不輕鬆，唐綺陽也直言：「2020年真正精彩的10、11、12月就要來了。」必須準備好心態。

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即使2020目前看起來煩人事一堆，但唐綺陽也溫馨提醒，這些並不是沒有收穫，反而讓人懂得珍惜當下，也更在乎眼前的人，也可以看清楚誰是真正的朋友，誰又不是。

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