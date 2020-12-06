【心理測驗】有個說法是「好男人都是被調教出來的」，有些花心男傷盡無數女人心，突然有一刻覺得「玩夠了」，變成某個人眼中的好丈夫、好爸爸，浪子回頭但前度們卻無福消受。眼中身邊總有些女生，很介意成為別人的「初戀」，全因不想花盡心思時間將木訥的男友變得浪漫貼心，最後卻要「拱手相讓」給第二個。有些女生會特意選「飽歷風霜」的男人做另一半，全因不想幫人教男友或老公。

被情場浪子傷透心，他改變了，但身旁那個不再是你。（《前度》劇照）

其實換個角度，「好女人」也可能是被調教出來的，最初在愛情路上跌跌碰碰，轟轟烈烈地開始，戀愛熱度卻稍瞬即逝。拍過幾次拖，逐漸懂得維繫關係的智慧，明白再親密的愛侶也要有自己空間、學會坦然真誠地說出自己的感受、學懂愛人同時自愛，每段關係都宛如一堂課，逐漸引領你到下一段幸福的關係。愛情的練習題，你又完成了多少道？你的下一段關係，會令你心碎不已還是幸福滿溢呢？即做以下心理測驗，找出答案。

每一段關係都會讓人有所成長。（《逃避雖可恥卻有用》劇照）

【心理測驗】當你被老闆誤解，對方在其他同事面前公開大罵你，你的第一反應會是甚麼呢？ A.直接辭職 B.表面裝沒事，內心狂罵 C.假裝有急事，逃離現場 D.嘗試解開誤會

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