心理測驗｜男人對於「女朋友」和「老婆」的要求可以南轅北轍，身邊總有些女性朋友，外形姣好，身材不錯，不乏追求者，但每段戀情總不能「開花結果」，她們總是欠缺讓人「想娶回家」的衝動？到底你在男生眼中，是否完美老婆？
男生很多時是視覺動物，容易被漂亮外表吸引，繼而追求，大多對長得好看的女人容易一眼有好感，是女朋友的好人選，但是否有衝望娶她當婆，有時卻另有想法。當他們歷盡了花花世界，想歸於平淡安定，找一個廝守終生的伴侶，外貌往往就會成為較次要的條件，相處才是最重要。
從女朋友昇華至老婆，兩個人之間變得不只有吃喝玩樂、風花雪月，而是要一起面對柴米油鹽的日子，分擔生活上的種種壓力。到底你在男生眼中是否完美老婆？即做以下心理測驗，找出答案。
假設你在騎馬場看到一匹駿馬，你覺得牠最吸引你的地方是？
A.一匹白馬
B.俊俏的騎師
C.跑得很快
D.觸動你的眼神
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