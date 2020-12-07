【香港愛情故事】羅天宇、龔嘉欣、王敏奕、謝東閔主演的《香港愛情故事》播出，一改過往大台迎合「師奶」的劇集風格，新劇加入不少貼地元素，內容圍繞時下年輕情侶的愛情觀及相處上的問題。一向以「乖乖女」形象示人的龔嘉欣在劇中與羅天宇飾演一對，兩人有連場床戲，龔嘉欣也直言這是她入行以來最大膽的演出。

《香港愛情故事》對白寫實：「我已經30歲，唔想到40歲仲四圍開房」

劇中龔嘉欣與羅天宇宛是不少年輕情侶的縮影，拍拖多年，關係穩定，想結婚但又為「安樂窩」而煩惱。買樓是遙不可及的目標，兩人只能「遊牧」式地解決性需要，方便又平價的時鐘酒店成為最佳選擇。只是每對愛侶心底都渴望擁有屬於自己的小天地，龔嘉欣一句「我只想要二人世界，點解咁難？我已經30歲，唔想到40歲仲要這樣四圍開房」，道盡年輕情侶的無奈。

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時鐘酒店只如快餐店？擺脫刻板印象 推介4間高質主題酒店

預告中有一幕是龔嘉欣及羅天宇在膠囊酒店內的「太空艙」中親熱，卻因空間狹窄險些受傷。不論是在劇集中還是大眾眼中，時鐘酒店宛如解決性需要的「快餐店」，「快」與「就腳」行先，質素則是次要。其實平價不等於要放棄享受難得的二人世界，近年香港多了不少高質素的時鐘酒店，有些質素更媲美酒店，或一改你對時鐘酒店的刻板印象。

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