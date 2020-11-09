【性愛迷思】性愛本應帶來愉悅，然而， 不少女生都曾在親熱時經歷過疼痛，甚至有人飽受「陰道痙攣」之苦，她們在性交時陰道內壁肌肉不自主地強烈收縮，因而感受到極大的痛楚。不少女生將性愛視為「作為伴侶的義務」，即使性愛期間或之後感到不適甚至痛苦，為了取悅另一半，她們選擇將真實感受埋藏在心，不會告訴伴侶，也不會尋求專業人士協助。

女性在床上為了取悅另一半，可能會因此隱藏真實感受。（《下輩子我再好好過》劇照）

前戲不足是主因 陰道乾澀別忌諱「潤滑液」

「陰道痙攣」大多源於女性對性感到恐懼或焦慮，但性交後疼痛卻不一定源於女生的恐懼心理，前戲不足是女生性交後疼痛的主因，特別是有些女性出現陰道乾澀也會在性愛後感到痛楚，不少專家都會建議她們使用潤滑液。然而，不少人對潤滑液的認知不足，除了不懂得挑選合適的潤滑液，有些人覺得上了年紀或更年期女性才需要用潤滑液，有些人更覺得潤滑液是「男同志」專屬的產物。

性事不合久而久之或許會破壞關係。（《老公的那個進不來》劇照）

不過性交痛也不用急著把責任歸咎另一半，除了前戲不足，其實還有其他原因可導致女生性交後疼痛，專家們在外媒《Women’s Health》中指出可能導致性交疼痛的原因。

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參考資料：Women’s Health

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