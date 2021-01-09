前戲，重要卻很多人忽略，當我們疑惑，為何跟伴侶的性生活總是難以達到身心靈合一，答案也許藏在共中。讓我們先來弄懂前戲3件事！

前戲是做愛過程中，既撩人且最能點燃慾火的備戰一環。(Dainis Graveris/Unsplash)

「性」，在你心目中是甚麼？在回答以前，讓我們先回憶一件發生在1998年的事。

1998年初，時任美國總統克林頓被爆性醜聞，被指控與白宮實習生Monica Lewinsky有染。面對彈劾，他矢口否認，理直氣壯地表示，女實習生只是為他口交，沒有性交，自己只是接受服務的一方，因此不算有性關係，因而引發輿論撻伐。

只要能為性交前帶來性慾刺激的，就算是甜言蜜語、浪漫晚餐，亦可以是「前戲」。(ramaissance/UNSPLASH)

時至今日，這件事仍被筆者的美國朋友拿來開玩笑——不是取笑他的政治智慧或道德缺失，而是克林頓的「性愛觀」，他說：「呵呵，口交是性前戲；前戲是做愛過程中，既撩人且最能點燃慾火的備戰一環，沒有前戲，單純的抽插就像沒有香氣的花朵，若有所失。女人在性方面的滿足感，跟前戲帶來的親密感有密切關係，怎麼可能不算性關係？若然克林頓真這麼想，他肯定不是箇手好手。」

前戲，重要卻很多人忽略，當我們疑惑，為何跟伴侶的性生活總是難以達到身心靈合一，答案也許藏在共中。讓我們先來弄懂前戲3件事！

第一件事：何謂「前戲」？

前戲是完美性愛不可或缺的一部分，包括愛撫、挑逗和親吻等。(angelicaecheverry/UNSPLASH)

「前戲」(Foreplay)，很多人都知道包含接吻、擁抱和愛撫等肢體接觸，然而，前戲其實對每個人而言都不同，只要能為性交前帶來性慾刺激的，就算是甜言蜜語、浪漫晚餐，亦可以是「前戲」。而高手都知道，前戲在床上以外的地方，既可以提早「上演」，它亦可以是「性」主菜本身，不必然要帶來性交才富意義。

第二件事： 7種常見「前戲」類型

前戲有哪些類型？前戲是完美性愛不可或缺的一部分，能點燃伴侶之間熱烈的性趣，對女性而言，方法得宜的前戲更為重要，更是大戰的助燃制。

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第三件事：引導另一伴進行前戲

前戲在床上以外的地方，既可以提早「上演」，它亦可以是「性」主菜本身，（labunsky／UNSPLASH)

好吧，即使談過不少次前戲的重要性，但它的威力，仍然被嚴重低估，不少密友都曾偷偷向我投訴另一伴的急色與不解風情，如何引導另一伴進行前戲，亦是一門學問！

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