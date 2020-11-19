許多女生對於性事常常閉口不提，即使面對伴侶在調情和床上運動的過程中，也顯得過於被動，像木頭一樣任人擺佈。事實上，美好的性愛需要雙方百分之百的投入以及享受，而色色的挑逗情話（Dirty Talk），正是能點燃身體内熊熊慾火的「助燃劑」，讓男女雙方都能更加投入性愛之中，成為戰鬥力超强的「慾火戰士」！

挑逗情話（Dirty Talk）的關鍵在於不要害羞或卻步，大膽說出你的感受！（《金秘書為何那樣》劇照）

挑逗情話（Dirty Talk）讓床上戰鬥力變得更強？

與愛人玉帛相見在床上享受魚水之歡，是一件十分歡愉又美好的事情。除了愛撫、使用情趣用品之外， 言語也可以瞬間挑起雙方性慾，增加情侶之間的性生活樂趣，隻言片語就能點燃雙方慾火，讓人臉紅心跳的「情話」不但能成為「潤滑劑」讓兩人都更投入性事之中，還能提升性愛品質，讓感情升溫刺激肉體得到更多的滿足，令你的性生活更加難忘！

挑逗情話（Dirty Talk）成為床上的另一種情趣！（《經常請吃飯的漂亮姊姊》劇照）

▼▼▼【挑逗情話（Dirty Talk）如何能提升床上表現？】▼▼▼

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挑逗情話（Dirty Talk）是一種互信互愛的表現，將「Dirty Talk」提升到愛的層次，不但能有助床上表現，還能令感情升溫，讓性愛過程更為美妙！要效地說出挑逗又色色的話，亦是一門學問，除了激燃對方性愛慾火之外，有些話語能加速雙方的投入度，場面火熱；而不合時宜的言語卻能瞬間熄滅愛火，弄巧成拙！究竟男女生愛聽的床上情話有哪些呢？

色色的挑逗情話可讓床上戰鬥力與興奮度倍增！（《經常請吃飯的漂亮姊姊》劇照）

▼▼▼【什麼挑逗情話（Dirty Talk）最能勾起男女慾火？按圖即看！】▼▼▼

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參考資料：bustle