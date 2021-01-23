12星座男的愛情禁忌：對雙魚切忌死纏爛打　金牛講錢傷感情

撰文： 滔客 最後更新日期： 2021-01-23 12:01

愛情是如膠似漆的甜蜜，愛情是你儂我儂的幸福，愛情是生活中的詩歌，愛情是頭頂上的太陽。若我們的靈魂沒有愛情，生活就會消沉下去。因而，在愛情的征途中，我們必須小心謹慎，以免誤入愛情禁區，踩爆那可怕的愛情地雷。而十二星座男的愛情禁忌是甚麼呢？隨著小編一起往下看吧，希望每個女孩都可以擁有幸福和甜蜜的愛情！

小心踩爆愛情地雷！十二星座男的愛情禁忌▼▼▼

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一場娃娃親，她被逼簽下一紙協議，當他說：「婚不是我想結的，你不是我想要的，一個月後我們就互不拖欠。」她冷笑一聲說道：「你以為我想要你?」

水瓶座：愛情憑道理

信用和莊重這兩件事，是讓水瓶座情人愛上你的主要原因。逢場作戲他們最不喜歡，儘管水瓶座的情人自己也有到處放電的習慣(只是程度相當輕)，他們卻不允許心愛的人這麼做。如果沒有百分之兩百的把握，奉勸你還是少做承諾吧。空頭支票的殺傷力，有時比無能為力更糟更大。做不到的事就別逞強，因為水瓶座的人最看重誓約。另外就是潔癖的問題了。其實並不是每一個水瓶座的情人，天生都那麼愛乾淨，重點是他們相當堅持原則。過多的摩擦會讓原本就難得擦槍走火的水瓶座男女，變得更冷淡、更挑剔，到時自不自在是其次，耳根子恐怕再也無法清靜了。

雙魚座：絕不死纏爛打

雙魚座的情人、溫和隨性，追尋愛情不遺餘力，但是是否能有始有終，(或者是從一而終)則不得而知。在愛情的互動哲學中，雙魚座是實踐三不政策的最佳人選。不拒絕、不負責、不主動，和他們談戀愛，往往有一種開始了卻不知道該如何再繼續下去的停滯期。這個時候，如果拿出死纏爛打的看家功夫，保證小魚兒會一溜不見了。他們喜歡愛情，卻對責任感沒什麼概念。雙魚座的人，向來討厭壓力，尤其是感情束縛，因此就算你訂下一大堆規則和計劃，也很少起得了什麼作用。船到橋頭自然直，是雙魚座。

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白羊座：絕不傷他尊嚴

沒有一個星座比白羊座更好面子的了。任何會冒犯到他們尊嚴和損及自信的事，最好還是小心別觸動。如果你不信這一點，執意去冒這個險，小心白羊座翻臉不認人，保證讓你後悔莫及。當然，善意的謊言表面上看起來無傷大雅，不過如果交情夠深、感情夠好，最好還是凡事以「誠」相待。欺騙這種行為，會讓白羊座的人覺得自己又笨又蠢鈍，才會上當，愈是圓滑的謊話，愈會令他們難堪。就事論事是和白羊座情人的溝通之道。不要拐彎抹角、指桑罵槐。

金牛座：談錢傷感情

不管感情再好，金牛座對於金錢還是算得一清二楚。他們不是小器鬼，只是認為好情人也該明算帳。和這樣的人在一起，除了重要節日小有意思之外，可別指望他們會掏腰包買甚麼其他的東西總而言之一句話，提錢傷感情。也許金牛座的情人不願承認，但他們真是沒錢就沒安全感的人，這一點，你必須看開。其次，念舊的金牛座，老是對舊情人念念不忘的，這是他們的本性。不過你最好別像一個碎碎唸的阿媽一樣，什麼都要問得一清二楚，以免招致他們的反感。

雙子座：討厭佔便宜的人

愛擺架子、自以為是、其實腦袋空空的人，最容易招致雙子座情人的反感。美女俊男他們可能會多看那麼一眼，但至始至終，最多也不過就是那麼一眼，因此滿肚子草包又愛故作神祕、故弄玄虛的人，雙子座最討厭。行事踏實的雙子座，絕不會為了愛情打腫臉充胖子，因此喜歡白吃白喝、滿腦子佔人便宜的作風，不可能讓雙子座的人喜歡。金錢上的往來，他們和金牛座的人差不多，都是要求愈清楚愈好、省得麻煩。對於金錢精打細算的雙子座，也經常會以對方的消費及用錢習慣，來判斷其性格。如果你是「兩串蕉」走遍天下，老打著愛情的名義騙吃騙喝，雙子座的情人，會和你沒完沒了。

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巨蟹座：家人朋友最重要

巨蟹座最重視家人朋友，所以不要IQ低到在他面前批評他的家人朋友。記住，你交往的是他、而非他不修邊幅的弟弟，或是燒得一手爛菜、還沾沾自喜的母親，所以保持風度最保險。實話與謊言兩者之間，有時善意的謊言對巨蟹座的情人比較好。有些話永遠不必讓他知道的，就該閉緊嘴巴，一個字都不提，連欲言又止這種事都要避免。冷戰對巨蟹座的人來說，是為了去調適及緩和心情，不見得一定是在逃避問題。和巨蟹座的人交往，你必須要有耐心，經常想像自己是一個天使。

獅子座：不可侵犯到隱私

別看獅子座的人風趣幽默、大方得很，對於自己的隱私，他們可是相當重視的。可別以為你與他已經老夫老妻、或是感情深厚了，就能肆無忌憚的探知他的一切。他要有自己的生活圈、私密的小空間，這種堅持，神聖而不可侵犯，如果枉顧這點，獅子座的情人會覺得你討人厭、又不信任他。畢竟你是他的情人，不是二十四小時跟監的督察長，千萬別把自己弄得如此面目可憎。另外，獅子座的情人，最不喜歡對方要他們比較自己和前幾任情人的好壞。這種「他比我強、我比她美嗎？」之類的蠢話，在獅子座看來，是既無營養又沒自信的幼稚試探，還是不提為妙。

處女座：拒絕制式化愛情

和處女座情人談戀愛的最高境界，就是別老是提醒他們自己在談戀愛。完全不著痕跡的打動他們，才是最完美的方式。儘管心中認為痴心專情沒興趣、腳踏多船才刺激，但處女座的人，戀愛細胞本身沒什麼毛病，如果他愛上你，必定會暫時杜絕滿檔的約會行程。尊重但不放縱是與處女座情人相愛的基本之道。處女座的情人，討厭制式化的交往模式；相識──交往──相知──承諾──結婚──成家這樣的進程規劃，會令他們寒毛直豎，過不了多久就另謀對象快活去了。要和處女座的情人在一起，你必須學習獨立、包容和接納，相處久了，你會發現外表老成幹練的他們，內心及行為有時像極了一個頑皮的小孩子。

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天秤座：一切講求公平

對於天秤座的情人來說，有理恩愛一生、無理則是寸步難行。和天秤座的人談戀愛，一切遵循原則、講求公平，無理取鬧和出爾反爾，就是存心和他們過不去。他們的朋友和他們的自由，是你不應該碰觸的地區。愛情對於天秤座的人來說，永遠不可能是生命中的全部。他們不太可能去眷戀兩人世界的親暱，因為天秤座喜歡的是大格局的人際互動及交流，這一點如果你不能看開，試著學習獨立，日後和天秤座情人的愛情，恐怕會出現認同上的差異。

天蠍座：絕不可背叛我

害怕情人的背叛和出軌，害怕被甩，是天蠍座男女揮之不去的愛情恐懼，這也是為什麼他們在一開始談戀愛，就顯得小心翼翼的最大原因。嚴格謹慎的挑選和淘汰情人，是為了避免日後情變的不幸。因此一旦和天蠍座的情人在一起，小心他們的醋勁一流，會令你備感壓力。感情濃烈的天蠍，連逢場作戲和精神出軌也難以忍受，所以千萬別將自己的心事或是性幻想，當成一個無傷大雅的玩笑一般說出來，到時候惹得他們妒火中燒，可就難收拾殘局了。威脅分手、吵了架掉頭就走、或是言不由衷的敷衍，都是天蠍座情人最痛恨的。

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人馬座：絕不緊迫盯人

不管人馬座情人的嘴多甜、一再表示他們有多麼愛你，事實是，他們真心一意愛著的，其實只有自己。這樣的自戀程度，已經不容外界否定和懷疑。無關美醜，人馬座真是個個都擅長自我陶醉。自信賦予他們魅力，因此不管走到哪裡，全身上下都散發著獨特的美感氣質。人馬座崇拜的偶像是自己，千萬別被他們謙遜的外表給說服了，如果他在你面前自我數落、或是自我譏諷，別跟著他們附合，否則保證他們臉色大變。有漏電惡習的人馬座情人，喜歡與異性打情罵俏，營造曖昧關係。學習輕描淡寫和包容的功力，多拓展自己的社交圈、讓人馬座情人吃醋，會比一天二十四小時緊迫盯人來得有效得多！

山羊座：追得愈緊、跑得愈快

山羊座的情人，不受任何人控制。鑽戒、婚約、恐嚇都沒用。除非他們心甘情願，不然你是綁不住這樣的人的。山羊座的情人很奇怪，如果讓他們來喜歡你，他們會不惜一切的追求你、倒貼你，就算你不綁他們，他們也甘心黏在你身邊。因此當你有一種愈來愈約束不了他們的感覺時，十之八九是山羊座情人對你的感覺已轉淡，正逐漸遠離你的愛情勢力範圍，到了那種地步，似乎只有認命的份。山羊座討厭沒有自由空間，和不信任的問東問西，但是他們問你什麼的時候，有所保留的答案，他們最不喜歡。扭捏放不開的樣子，會令他們倒盡胃口，習慣直來直往的山羊座情人，最受不了迂迴的交流溝通方式。擺臭架子、自以為是或亂發小姐脾氣，都會令他們快馬加鞭的離開你。

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