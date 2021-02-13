12星座｜最口是心非的5個星座　巨蟹怕被伴侶看見軟弱一面？

撰文： 亞提米斯 最後更新日期： 2021-02-13 09:01

有很多人在愛情中總是喜歡口是心非，講出來的話不等於是心裡頭想的，總希望感情方面的另一半能夠猜到自己在想甚麼，有些人是故意說反話或不說實話想要整整對方製造情趣，也有些人是想要給對方一些考驗，也有些人就是在情人面前沒有辦法吐露自己真實心意的死硬派，哪些星座的人談戀愛時還是喜歡口是心非呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

按圖看5個星座談戀愛時喜歡口是心非▼▼

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雙子座：

就只是好玩、有時也不知道自己下一秒鐘會怎麼變化，總之談戀愛要隨時保持新鮮有趣。

很多雙子座都是愛情方面的能手，在感情方面有很多的鬼主意，因為不少雙子座都覺得，如果太對對方百依百順的話，很容易就被對方吃得死死的，這也就很容易使得愛情發生問題，因為不少雙子座都覺得人性其實是有點犯賤的，對於太過容易掌握的事物、覺得已經是囊中之物的人就不會懷抱著更多的興趣，也就容易被外頭的對象給吸引走，造成愛情發生問題。

而雙子座也很清楚，愛情裡頭要隨時保持新鮮感是很重要的，因為太多人的愛情出問題的原因就是失去了新鮮感，可是要保持新鮮感不容易，雙子座很清楚這一點，所以從平常的生活講話對話溝通當中，就開始用一些口是心非的態度來刺激對方。

一部份當然也是不願意那麼容易被抓住被摸清。不過，也有一有些雙子座容易口是心非的原因是自己本身就想法變化很多，因為不少雙子座的個性都是變化多端的，「世事難料」大概是對於這樣的雙子座最好的一種形容，這一類的雙子座常常在不同的想法變換當中過每一天，有時候連自己下一秒鐘會怎麼想怎麼變都不見得知道，跟這樣的雙子座談戀愛當然也就會常常覺得他們口是心非，這一秒說這樣、下一秒又變卦，問雙子座為甚麼會這樣，這類的雙子座只會覺得你的腦袋可能不夠靈活、或是覺得問這話的人隨機應變的能力太差。

但大部份的雙子座都不會承認自己口是心非，他們總會有非常多的理由，而且這些理由乍聽之下都非常的有道理，總之如果你有一個雙子座的情人，也應該要習慣他們經常性的變化和轉換，他們的態度和想法不會經常一樣，如果你能夠享受這種多變的樂趣，就不會覺得雙子座口是心非，也不會覺得跟這樣的雙子座談戀愛很累。

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水瓶座：

習慣性隨便亂講話，無傷大雅的事隨便講講，每件事都很認真不是很累嗎？

很多水瓶座都有習慣性亂講話的習慣，或是想到甚麼就說甚麼，不太管別人的想法或看法，因為水瓶座不見得覺得這很重要，有些水瓶座對於所謂的社會觀感更是有點不屑一顧，很多時候都覺得只要是自己覺得開心就好，亂講話本來就無所謂，只不過是開開玩笑。

有需要這麼認真嗎？很多水瓶座都覺得人生苦短，何必要那麼認真到讓自己的每天過得很累很辛苦，隨性一點不是也很好，所以本來就不見得要講實話，這不是故意在撒謊，只是覺得我想講甚麼就講甚麼，甚至於也有的水瓶座會認為「每個人都是口是心非」、「沒有人能真的能用語言完整表達自己的想法」，因為每一個聽話的人認知都不同，「說者無心、聽者有意」就是這種情況的最佳寫照。

況且，很多水瓶座也覺得這樣很好玩，舉例來說，某個水瓶座雖然嘴巴上說「我不想吃這個餐廳的生菜沙拉」，但他們的意思並不是說這家餐廳不好、或是不想去這間餐廳約會，他們只是陳述他們認定的一件事，那就是「到這間餐廳不會點生菜沙拉」，不過這並不代表水瓶座不會跟你去這家餐廳吃飯，因為這家餐廳可能有別的料理是非常吸引水瓶座的。

所以水瓶座不太喜歡感情上的另一半只聽幾句話就下定論。再者，水瓶座本來就是個性方面有點詭異的星座，他們常會有天外飛來一筆的想法，而推翻了他們前面講的這句話，也可能是突然得到的訊息而使得水瓶座馬上改變一些想法。

總之只要事情不是甚麼太重要的大事，水瓶座有時根本回答得心不在焉、因為他們不覺得重要就不會想要很認真，和水瓶座談戀愛久了就能夠分辨他們哪時是隨便說說、哪時候又是認真回答。不過他們有時候就算看起來認真回答，答案也不見得是他們真正的想法就是了。

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天蠍座：

神秘感是很重要的事情，就算猜對了也會說是猜錯，戀愛是要把所有都掌控在手裡。

就是喜歡保持神秘感，天蠍座有時候會覺得自己的神秘感如果全沒了，那麼情人可能就會開始對別人產生興趣，所以往往會有口是心非的情況產生，也就是明明覺得這樣很好、卻會回答你這樣不好或是還不夠好，有些人會覺得天蠍座是太過雞蛋裡挑骨頭，也有些人會覺得天蠍座是在找碴，不過天蠍座本身倒是很樂於以此保持自己的神秘感。

有時候只能說這樣的神秘感對於天蠍座而言是一種安全感，不喜歡被摸清摸透，因為這樣好像被別人給完全掌控，天蠍座不喜歡這種感覺，這是一種很矛盾的現象，因為天蠍座本身在愛情當中往往是願意付出很多、也願意傾盡所有的愛去愛自己心愛的人，問題是，天蠍座卻不喜歡被對方給摸透，因為這樣會帶給天蠍座不安全感。

追根究柢也只能說是天蠍座對於人性真的沒有太多的信心，總覺得愛情會是朝不保夕、就算已經緊緊握在手裡頭也會覺得對方可能會因為外力而有可能變心，保持自己的神秘感就是一種防止對方變心的好習慣，因為人總是對於自己抓不住的事物感到好奇、有興趣，最經典的名言就是「妻不如妾、妾不如偷、偷不如偷不著」這樣子的情況。

因此就算對方猜對了天蠍座的想法，有些天蠍座還是會嘴硬不承認，不過行動上的反應倒是還滿老實的。然而天蠍座也明白一件事，千萬不要太容易讓另一半討好，就算是對方送上了讓天蠍座心裡頭雀躍萬分的禮物，也不能夠表現得太開心，還是要挑一些小瑕疵出來。

太容易被討好、太容易滿意是不行的，要多少挑點毛病出來、才能讓對方更努力進步，也算是對情人的一種考驗，看看情人有沒有把天蠍座的要求和想法聽進去。

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獅子座：

心情好的時候是在跟你開玩笑、心情不好的時候就是在耍任性，這樣很可愛很好玩不是嗎？

獅子座是覺得這樣很好玩，在心情好的時候這當然是一整和另一半開玩笑的方式，這種時候的獅子座就是想要多欺負對方一點，因為這會讓獅子座感覺到很有趣，很多獅子座就喜歡這種玩弄對方的感覺，看到自己喜歡的人因此而感覺到相當困惑或生氣的時候，獅子座是會打從心底樂起來的。就像是養貓的人一定會有一種經驗，就是貓故意咬你、也不是攻擊、只是在跟你打打鬧鬧跟你玩的情況差不多。

另一種狀況就是在獅子座不高興的時候，也會這樣口是心非，特別是獅子座的不愉快如果是情人惹起的，那麼獅子座就會端起架子、變得非常任性，其實就是要對方安撫、不過在氣還沒有消之前，獅子座無論如何都會保持在口是心非的狀態，最顯而易見的當然就是買了獅子座很喜歡的東西放在他們面前，獅子座還是會收下但是態度上卻會表現出「這東西也不怎麼樣，一點都不喜歡。但我就勉強收下了。」的樣子出來。

獅子座當然也是樂此不疲的，開心的時候喜歡玩弄情人、不開心的時候當然也要整整對方，獅子座就是喜歡這種被情人哄的感覺，口是心非的態度久了情人也差不多都會習慣，反正男獅子座就是要女友捧、女獅子座就是要男友哄，也算是一種情趣和玩樂。某個程度上來說，這也算是一種測試，看看情人到底還有沒有心在這段感情上、還在不在乎獅子座的想法，如果對方在乎的話，就會去想辦法解決獅子座的這些不滿和不愉快，如果對方無動於衷、其實有些獅子座會開始覺得擔憂，對方是不是有變心的可能性，這樣的口是心非也算是一種測試吧？

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巨蟹座：

總要多考慮一下情人的想法和感受，有時候口是心非比較安全一點。

巨蟹座是走體諒情人的路線，他們是很貼心的情人、也不喜歡造成心愛的人太多的壓力和麻煩，如果覺得會帶給對方太多的問題和困擾(當然這是巨蟹座自己想像的)，很多巨蟹座就會寧可說反話，或是明明自己沒有能力處理、卻也死都不肯讓另一半幫忙，也算是一種體貼過頭的情況，只能說巨蟹座是寧可委屈自己、也不見得想要麻煩情人的人。

很多時候其實也是不想要讓情人看到自己脆弱的一面，因為不少巨蟹座很愛面子、就算是在自己最愛的人面前還是很重視自己的面子，特別是巨蟹座男生特別不喜歡讓女友看到自己比較脆弱的那一面，很容易在許多時候都口是心非，不管是心情不好時、或是遇到壓力的時候，都會寧可告訴情人「我過得很好」。

也有些巨蟹座特別去隱藏一些話或一些想法，其實也是因為擔心對方會亂想，巨蟹座也是心思細膩的星座之一，對另一半講話行動前會先思考這樣的行為和語言會不會造成情人的不舒服，也不想造成情人的壓力，最後選擇甚麼都不說、或是乾脆口是心非。

口是心非有時候是一種安全牌，因為嘴上安撫了對方或不造成情人不愉快的反應，巨蟹座也覺得這樣是一種保護對方的方法。有些時候則是出自於體諒對方，像是很多巨蟹女很清楚男友賺錢很辛苦、當男友可能提出一些旅行計劃或是買東西送巨蟹女的時候，有些巨蟹女會假裝不滿意或不開心，實際上當然是很愉快很開心的，但真的不想要讓男友破費。

那麼，為甚麼巨蟹座不乾脆講出來呢？告訴對方自己是好意、把話說個明白不是很好嗎？很多巨蟹座不想多說的原因是會害羞不敢講、或是怕這樣反而會讓另一半覺得太矯情好像在演戲，也因為巨蟹座這種進退兩難式的思考，往往也搞得巨蟹座自己很辛苦就是了。

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