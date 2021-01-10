戀愛心理｜無安全感？專家告訴你7個跡象　確定兩人關係是否認真

你們牽手，你們接吻，你們會在早上一睜開眼睛，就先傳訊息給對方，在外人看來，你們就是一對相愛的情侶。但是在你心裡總有點不踏實，因為不太清楚兩人怎麼會默默地就走到這一步，沒有誰告白，也沒跟彼此確認什麼，只是看著彼此的眼神，有愛，於是關係就這樣確定下來了。

上面的狀況，或許是當代多人的戀愛方式，不需要特別的儀式或承諾，走著走著就在一起了。當然，兩人要走在一起，不見得一定要靠「我愛你」、「我想和你在一起」來確認，但是心裡的不確定感，還能如何消除呢？

美國一位關係專家 Shula Melamed 表示：「一段認真的關係，即是兩個人決定共同成長，它可以快速發生，或者需要好幾年，但關鍵因素皆是兩人利用相近的方式，投注在其中。」

該怎麼判斷這段關係有多認真？聽聽專家給的七個判斷方法。（按圖查看）▼▼▼

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如果想要確定兩人的關係是不是認真的，除了開口問，你也可以參考下列七個跡象來判斷：

1. 計畫共處的時光

兩人多久見面一次？每一次的見面時間和地點，都有達成共識嗎？關係治療師 Aimee Hartstein 表示，如果兩人計畫性地安排見面，而不是需要某一方特別去協調、要求，顯示兩人都有期望穩定走下去的跡象。Shula Melamed更認為，見面計畫的重點不在於頻率多寡，但如果想維持認真的交往關係，「計畫」與「實踐」都非常重要。

2. 停止不必要的「假裝」

交往初期，我們都希望在對方面前展現最好的一面，因此會花許多時間打扮、整理容貌和環境。但是當一個人願意認真經營這段關係，便會停止去「假裝」自己。

「在關係剛開始發展時，我們總會過度禮貌，也會容忍許多狀況，但是當你在關係中越來越自在舒適，就會希望讓伴侶看見『不那麼好』的一面，這代表你內心深處渴望對方接受真正的自己。也是你希望與伴侶發展深度連結的跡象。」婚姻與家庭治療師 Weena Cullins 說。

3. 建立兩人的儀式

當關係越來越穩定，生活便有了固定的節奏與軌跡，你們兩人可能會有許多相同的行為或生活儀式，例如週末一起煮飯、平日去運動，也有可能你們兩人每週都會尋找新的餐廳。

當你有意與某人創造固定的習慣或生活模式，便有機會開啟更深度的親密關係。

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4. 熟悉彼此的生活交友圈

Shula Melamed 與 Aimee Hartstein 均強調了與對方家庭連結的重要性，當一個人認為你足夠重要、未來有持續發展的可能，就會讓你認識或了解自己的家人。

另外，另一方願意讓你走進自己的交友圈，也是一種強而有力的宣言：「那些家人朋友知道你的名字，並且知道你在伴侶生命中扮演的角色，這代表你的伴侶正在與你共享他的世界，這也是非常好的跡象。」

5. 將關心彼此擺在第一位

認真的關係，意味你們之間不會計較情感間的輸贏，也不會對流露真實感受而害羞，並且每天都渴望關心對方，Melamed 表示：「雙方都想辦法讓另一方高興，你也樂意為對方付出。而『長期投注、付出關心』這件事，並不會讓你感到焦慮或恐懼。」

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6. 能夠處理兩人的衝突

你們之間的情感，不會因為一次的衝突或者意見不合而分崩離析，短暫的爭吵，其實也是健康關係中的一部分，Melamed 認為，衝突最終會讓兩人變得更靠近：「認真的關係是兼顧且穩定的，可以承受意見不同、困難的談話，或者外界干擾，就算你對伴侶感到失望生氣，內心仍舊會渴望與對方互相理解。」

7. 能公開自然地談論彼此關係

當人們處在認真的關係，就不會對公開討論關係感到害怕，並且無懼討論未來、現狀（儘管你們可能意見不同），願意觸碰較困難的話題，其實也意味著你們雙方有一定程度的親密感。

最後，如果你還是對這段關係抱持懷疑的態度，開啟討論是最快且直接的方法。上述七點僅僅只是參考，最重要的還是你們願不願意坦然的去討論這段關係，去講述你的不安全感與忐忑，祝福你，也能找到理想中的親密關係。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「我們牽手、約會，卻不知道是不是愛」七個跡象，確認關係的認真程度】