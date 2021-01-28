12星座｜拍拖後各自尋歡？獅子最難抵擋誘惑　人馬崇尚身體自由

撰文： 亞提米斯 最後更新日期： 2021-01-28 09:01

這似乎是現代社會裡頭不能說的秘密，有些情侶雖然保持著交往關係，卻又默許著自己和對方都處在一種可以「各玩各的」的一種狀態，感情好似已經淡薄，卻又不肯跟對方分手，保持著情侶關係，卻又有各自的感情生活或是性生活，形成一種令人很咋舌的弔詭狀態，哪些星座的人談戀愛時可能會發生、容許、接受這樣的狀況呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

按圖看哪個星座對愛情不專一▼▼

+ 10 + 10 + 10

獅子座：

一般而言，在目前這個充滿了誘惑的世界裡頭，獅子座往往是那個比較容易先對不起對方的那一個，而通常也只有在這種情況下，獅子座才會隱忍對方也做出對不起自己的事情，基本上只要事情不要鬧得太難看、只要對方行為不要引起獅子座這方的親朋好友注意，獅子座是還可以忍得住，不過通常也差不多在找分手的時機點就是了。

當然是曾經很愛過，也沒有到非要分手不可的狀態，加上自己的把柄被對方抓著，種種因素相加之後，如果跟感情上的另一半有了某種程度的默契或是協議，獅子座本身是可以暫時接受這種各過各的、各玩各的的狀況，甚至於還能夠維持在好友面前的假面甜蜜情侶的狀態。

說要放手卻總是覺得不甘心，有時候這樣的狀況也促使著獅子座更加不在乎的在外招蜂引蝶、勾三搭四，回復到以往那個享樂派的型態，一部份其實也是讓自己心中那股不滿能夠抒發，也算是開始找新的對象，以便在分手之後可以迅速有新的情人能夠替補。

另一個獅子座不願意分手的可能原因，基本上一部份的獅子座有種「我沒說分手、誰都不能離開」的霸王心態，他們面對對方先在外面搞七捻三時，會只因為自己還不想要結束跟這個人的關係、更不想因為這樣就自己先摸摸鼻子離開、這樣好像自己先示弱，心中的不滿讓獅子座也去找新的對象，一部份也是想要氣氣目前這個對象，看看對方會不會回頭，或至少是帶點報復性的，如果對方還會生氣的話，或許代表對方還在意這段感情？

就算對方不在意，獅子座也能夠名正言順的說，是自己已經有新的對象、已經厭棄了目前這個對象，所以才把對方給甩了，面子、裡子基本上都顧及，也給自己找了個很好的下台階，只能說這種暫不分手對於獅子座來說是種「過渡期」，並不見得會太長久。

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雙子座：

玩歸玩、愛歸愛，如果能夠搞清楚其中的分別和底線，那麼不踩線就不至於到分手的地步。

不少雙子座在情場當中打滾許久，聰明的雙子座其實還滿明白，「玩玩」和「真愛」之間的差別，偶爾的淪陷不見得等於是長期的沉沒，交往久了總是需要一些感情的調劑，加上人在江湖總會有逢場作戲的時候，兩個人之間取得某種程度的默契和共識就可以了。

有些雙子座也是自恃於自己的聰明，他們自認為能夠清楚的判斷對方是不是真的愛上了外面那個玩玩的對象，如果真的發現苗頭不對，雙子座本身其實也已經擬好了撤退的方針，不會讓自己因此受到太重的損傷，但如果明白對方不過也就是找找樂子，雙子座自己其實也可以有不少的曖昧對象，彼此之間只要明白不要踏到某個底線，這樣就還能夠為維持交往關係。

只能說這是相當複雜的事，雙子座本身就已經是個思考迅速、考慮非常多的一個星座，可能攙雜了不少的原因，純情一點來說，雙子座如果真的愛上了，是會深深投入也不會願意輕易放手，如果真的明白自己愛上的是一個愛情玩咖，雙子座也會無奈的只好接受，可是心裡頭總還是會有不甘願和不愉快的情緒產生，也會因此使得雙子座自己去找玩玩的對象，一部份是報復、一部份是種尋找慰藉，另一部份也能讓自己覺得好像不是那麼吃虧，反正眼前是絕對不會放手，那麼也要讓自己過得好過一點。

因而，雙子座不盡然會讓感情上的對象知道自己也在外玩自己的，有些雙子座還是會維持相當純情的一面，但這也不是造假，雙子座是真的還很愛眼前這個人，否則雙子座早就離開或是用更多其他的手段進行報仇。

還不想分手就是還愛著，雙子座一部份也是逼自己去相信對方其實還是愛著自己，只要不要超越某個雙子座無法忍受的界線，雙子座就還能夠隱忍當沒看到，自己也私下去找屬於自己的玩樂，也算是一種求得心理平衡的手段。

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+ 7 + 7 + 7

人馬座：

最大的限度是身體的自由，在一起久了總會膩，但是不代表就走到謝幕的那一刻。

身體合得來在現代這個時代裡頭不怎麼困難，可是能夠相處得來、有愛、心靈方面能夠契合卻是很不容易的事，一部份的人馬座更是覺得身體是可以自由的，就算是在交往中也還是保持能夠跟別人發生關係，這也是為什麼有些人馬座會被冠上「下半身思考」的惡名。

也因為心靈上的契合不容易，如果另一半在身體方面出軌，有些人馬座是可以忍受的，只要對方的態度只是玩玩，也並不是認真，人馬座是可以不太去在意這樣的狀況，特別是在外面走跳過的人馬座，其實並不是太難去體會這種「想出去玩玩」的心情，人是一種貪心又容易膩的的生物，有時候人馬座自己就是這樣，加上衝動一來就沒辦法管住行為，當某些衝動過去之後，會不會懂得回頭，才是最重要的事。

當然，這也跟一部份的人馬座在性愛觀念開放上有關。只是人馬座也很清楚，要找到一個能跟自己好好作伴、想法上能夠很合得來的心靈伴侶這實在是萬中選一，真的要為了幾次的身體出軌而斷送掉這樣的感情？加上人馬座自己如果也不盡然能夠控制住自己在外頭玩得很大的行為，那麼就容易變成一種狀況，也就是頂多只能跟別人發生關係、但是不可以談戀愛。

有些人馬座覺得戀愛很麻煩也很困難，重點是要遇到對的人真的是太不容易，能處得來的對的人更是難尋，有這樣的對象出現當然得要抓住，可是人並不是十全十美的，總會有覺得膩、覺得衝動的時候，但是這都只是短時間的需求或是找尋刺激，只要不要向外去談戀愛，只要心還是在人馬座身上，那麼人馬座是可以讓自己不要去在意的。

如果雙方建立起某些共識，並且也都遵守這樣的協議，那麼人馬座是可以接受在身體方面向外各玩各的的這種行為，但這也是底線。如果人馬座意識到對方沒有心在這段感情方面上的時候，他們是會選擇離開的，因為沒有愛了、相處起來也變調了、對的人也變成錯的人，那麼也沒有必要花時間繼續下去，愛情還是需要靠兩人都投入感情的，至少這部份人馬座還滿清楚。

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水瓶座：

有時候也搞不清楚自己為什麼覺得這樣無所謂，有些事根本也不太需要理由。

可能有非常多的原因混在裡頭，有時連水瓶座都沒有辦法說出一個合理的解釋，大部份的水瓶座在面對這樣的情形時，常常會以一句「還不想分」來帶過，或是詳細點的表示「可能還愛對方」，只是有時候水瓶座連自己為什麼會讓愛情演變到這個地步也不是很清楚，甚至於只是覺得「這樣也無所謂」。

當然更不要說別人能不能瞭解，有些水瓶座抱著的心態是在研究人性。往往會演變到這種「各玩各的」情形，不少成因是因為跟水瓶座談戀愛的那個人主動提出這樣的要求，而水瓶座也沒有什麼反對的意思，或是對方已經劈腿或在外面玩，也告訴水瓶座「你可以這樣做」，水瓶座也就抱著「那就試看看你會有什麼反應」的心態和想法，也自己去找新對象玩玩，看看感情上的另一半是不是真的也就不介意。

或許是抱著這樣「做實驗」的心態，想看看對方的反應、當然如果對方先做出背叛的行為，那麼水瓶座也會帶著點報復的想法，只是好像又沒有那麼樣的強烈，說不滿卻好像還是愛著，只是也不覺得好像該走到分手的階段，對方如果也不是變了心、單純只是玩玩找樂子，對水瓶座也提出「公平」的約定，有時候也只會讓水瓶座搞不太清楚，「你是不是還愛著我？」

有時候也只是想弄清楚「對方是不是還愛著我」，水瓶座也就開始實驗下去，「各玩各的」的狀況也就開始發生。但也有些水瓶座是抱著一種「騎驢找馬」的心態，因為人都會犯錯，只是這樣的錯好像還不到要分開，水瓶座也趁這個機會向外多找找新的對象，說不定找到更好的就可以跳槽換個對象，這似乎也可以說是種過渡期。

當然也有一些想法本來就比較異想天開的水瓶座，他們會覺得這樣偶爾「各玩各的」也不是什麼壞事，這也是由於水瓶座靈魂中有種叛逆、帶點反傳統思想的念頭，而讓水瓶座不怎麼排斥這樣的狀況，只能說這是水瓶座天生與其他星座本來就比較不同的部份，但其實也是因人而異，能夠接受和表現叛逆、反傳統的程度也各不相同就是了。

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雙魚座：

總之是不想跟現在所愛的人分手，不管變成怎麼樣的情形，無論如何不要分手就好。

雙魚座有時候容易有種「無論如何都要愛下去」的想法，不管形成這種「各玩各的」情形的成因是如何，總之雙魚座就是不願意分手。就算一開始先劈腿出去的人是雙魚座自己，只要雙魚座還是覺得沒辦法跟現在這個情人分開，那麼就無論如何都會想要黏住對方，只是這也就形成了一種讓人無法理解的情形，既然這麼愛，為什麼還出去外面找別的對象玩？

有時候只是寂寞，雙魚座其實不太有辦法去抵抗別人的引誘，這也是為什麼心裡頭就算有個人了，還是會跟其他人玩玩的原因之一。

如果感情上的對象先劈腿出去，對方又再度回頭，雙魚座還愛著的話是會接受，有時候雙魚座還滿喜歡這樣的「被害者角色」，他們還滿喜歡自己處在一種楚楚可憐的狀態，帶著點難過或心有不甘，自己一時受不了別人的引誘似乎也就不是種罪過，當達到某種恐怖平衡的時候，有些雙魚座甚至於只要對方回到自己身邊時還是說一聲「我最愛的是你」，雙魚座也就願意相信，只是也會有樣學樣的告訴對方「我最愛的是你」，而自己也出去外面玩。

雙魚座其實不是很在意自己這樣愛是不是很瞎，有時候他們就是希望能夠跟現在這個情人一直在一起，也不是那種想要把對方綁得死死的或管的很緊的那種，雙魚座就是想要這個人當情人，只要不要分手，還是保持戀人的關係就好。

愛情對於雙魚座是一種「絕對感覺」，這種感覺沒有消退之前，就是不會想要分開，不管發生了什麼樣的狀況，就是想保持在一起的關係，這是一種無從解釋的堅持，無關乎背叛與否，只取決於雙魚座本身對於這段愛情的一種類似執著的態度，充滿了感性、也許讓很多其他的人覺得很瞎，因為為了「不分手」，雙魚座可以做出很多的犧牲，或是接受很多別人無法接受的狀況，只因為「我還愛這個人，所以我不想分手」。

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