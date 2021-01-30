12星座愛情︱從不信天長地久？雙子善變易動搖　人馬寧捨愛追夢

撰文： 亞提米斯 最後更新日期： 2021-01-30 12:01

現在談戀愛還相信有「天長地久」的人還真是越來越少了。但是，不相信天長地久的愛情倒不見得是一種悲觀的思考，很多人不相信天長地久、但卻更重視眼前、活在當下的愛情當中，當然也有人比較悲觀式的認為愛情很難保鮮持續久久長長，哪些星座的人在談戀愛時不相信愛情會「天長地久」呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

▼▼▼按圖看哪5個星座對愛情「只在乎曾經擁有」:

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金牛座：

天長地久這種事說起來太不實際，投資理財都有風險，愛情不是更加驚濤駭浪。

「投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。」這句話是耳熟能詳，金牛座大概都是所知甚詳，愛錢又愛賺錢的金牛座最清楚的就是投資理財也不見得是穩賺不賠，更何況是像空氣一樣伸手捉摸不及的愛情呢？再說，談戀愛這種事情連「公開說明書」都沒有，風險更是大到另人喟嘆。

倒不是金牛座對愛情感到悲觀，而是「天長地久」這個形容詞太不實際、至少對於金牛座來說這是不太實在的事情。天長地久是多久？五十年？七十年？一百年？那麼要活到這麼久、先不去討論要愛到你死我活或是我活你死，要活這麼多年光是要想清楚生活費要從哪裡來，如果以後有小孩的話，小孩子的養育費又需要多少錢？如果小孩長大之後還當啃老族的話，又要準備多少錢給孩子啃？如果孩子長大成家、那真的就可以享福安享天年？如果得要住進養老院的話，那麼又該準備多少退休金？

問題真的是一大堆，每一件都沒辦法不去想到「錢」。要說是金牛座太愛錢、腦袋裡面只想著錢？倒不見得是這樣，金牛座向來喜歡把夢想變成實際，他們會努力為了夢想去賺錢，就因為錢是一種很好用的工具，能夠讓夢想快速的實現，然而天長地久需要計劃的實在太多太多，對於金牛座來說根本就是一件太過沉重也太難計劃的事。

當然，愛情向來也是許多金牛座很苦惱的事，反應比較不是那麼快、在愛情裡頭比較不是那麼靈活的金牛座通常也都吃過不少苦，能夠把眼前跟對方相處的狀態維持穩就已經很不錯了，如果要說投資理財變化很大的話，那麼愛情是要看另一半的態度，恐怕這要比投資理財還要更加沒有邏輯可尋，對於金牛座來說，與其去相信天長地久，倒不如努力賺錢讓自己和另一半用很久很久，這樣還比較實際一點。

況且說白點，如果沒愛情的話，至少我還有錢。

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雙子座：

太明白自己個性的變化極大，有時候是根本不相信自己會愛一個人愛那麼久。

不要說不相信別人，有時候雙子座對自己也不見得很有信心，想要天長地久的愛情，至少自己要能夠確定一定會愛這個人長長久久感情不變，可是通常談過很多次戀愛的雙子座都還挺明白的，在熱戀衝動的時期當然能夠相當清楚的說「我會愛你很久很久」，可是一但衝動消退的時候，遇到新的對象，雙子座就會明顯感覺到自己有所動搖。

其實雙子座自己也挺苦惱這個問題，善變不是什麼壞事，但是在愛情裡頭善變有時候就是沒辦法那麼樣的專注在某個對象的身上，這也讓雙子座有點無奈。倒不是說全然沒有辦法專注在某個對象身上，很多雙子座也會有全心全意愛某個人的情況，問題是有時候運氣不好、對方不是那個「對的人」，最後雙子座反而弄得自己遍體鱗傷，也就造成一定程度的傷害，在遇到某些新的對象、看到或遇到某些類似的情境，雙子座會自然而然敏感地跳開，就算知道對象並不一樣、不愉快的事不見得會一再發生，但有時候也該說是一種自我保護的機制自動打開，雙子座會靈敏地趨吉避凶，這種情況下就會演變成雙子座會主動放手，當然也就不要說什麼天長地久、海枯石爛、愛到抱在一起死的情況。

天長地久當然是種理想，雙子座的不相信只是他們明白這實在太難，在這個越來越多誘惑的社會裡頭，要這麼堅定的人是越來越少，雙子座很聰明，他們看得出來這段愛情能不能夠撐下去、能不能夠撐那麼久，特別是走過一些重大情傷的雙子座在愛情裡頭會異常地成熟，很多事是一葉知秋，不需要發展到什麼地步，愛情就會看到盡頭，雙子座如果早早看到盡頭，那麼往往也不介意當個壞人，反正就是放手說再見而已。

要說是雙子座自己也不努力讓愛情天長地久嗎？或許該說聰明的雙子座其實早就看出來，沒辦法天長地久的原因是出在對方身上，而他們也知道，人是沒有辦法輕易改變另一個人的。

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天蠍座：

確實一點來說，倒不是不相信天長地久，是壓根兒就覺得這個人其實沒那麼愛我。

天蠍座是渴望天長地久愛情的一類人，卻往往在內心深處很難相信愛情可以天長地久，實在是天蠍座很難擺脫某個思維，那就是「畫虎畫皮難畫骨，知人知面不知心」。愛情裡頭的背叛時有所聞，很多夫妻結婚二十年卻被第三者介入，婚姻一夕之間化為泡影，天蠍座很清楚的是一個銅板敲不響，雖然表面上是對第三者咬牙切齒，但心裡頭最傷的卻還是另一半對自己不忠的事實。

早早結婚幾十年的人都會遇上這種情況，那麼現在這個社會裡頭到處都是陷阱，愛情經常是朝不保夕，又要怎麼讓天蠍座相信愛情真的能夠天長地久呢？要拒絕誘惑本來就很困難，天蠍座是再清楚不過的人，因為有時候天蠍座自己也會去放電試一下自己的魅力，偏偏中招的人似乎也挺不少、而且不乏有已經有對象或有家室的人，這當然也讓天蠍座又好氣又好笑，有時候愛情可能在另一半去一趟酒吧後就分崩離析，這讓天蠍座怎麼相信在這個都市叢林裡頭還有天長地久的愛情這回事？

再怎麼樣都不喜歡被騙的感覺，許多星座被騙雖然會很生氣，但天蠍座是到了一個絕對憎惡的程度，一定會加倍奉還自己受到的傷害，問題也在於當每一次的愛情都在這樣「加倍奉還」的暴風雨中結束的時候，天蠍座自己都不見得有那個勇氣再去投入下一段戀愛。

更不用說天蠍座擁有敏感的神經，或該說天生當職業偵探的本領，另一半一點點小動作天蠍座就猜到哪裡不太對，很多天蠍座在年輕的時候會去努力控制對方不可以這樣、不可以那樣，經過了幾次洗禮之後，有些天蠍座會開始自我質疑，是不是還要花這個時間去監控、順便被冠上「控制狂」的名聲？還是乾脆就下一個會更好呢？

或許真的有人愛到天長地久，不過天蠍座更懷疑這樣的機率會有多高，每一次每一次可能的不忠訊號傳出，總會搞得天蠍座很疲勞，也一再一再覺得「這個人其實沒那麼愛我」，只是還沒有到「這個人已經不愛我了」的地步。

只要心裡揮不掉「這個人其實沒那麼愛我」的陰影，天蠍座是不可能相信這段愛情會「天長地久」的。

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白羊座：

事實上沒有想到那麼遠，活在當下比較重要，天長地久也是每一個當下所組成的。

白羊座做很多事都是靠那一股作氣的活力和熱情去達成的，就像是絢爛的煙火，在爆炸的一瞬間是那麼樣的燦爛，不過很快就歸於沉寂。天長地久這件事對於白羊座來說有點困難，有時候白羊座的天長地久宣言往往撐不過三個月，因為三個月後可能就不再是那麼樣的熱情如火，愛情總會遇上瓶頸，有時候沒什麼耐心的白羊座根本就很容易「卡關」、之後就抓狂，最後愛情可能沒過多久就吵到天翻地覆，哪還能天長地久？

有時候也只能說如果白羊座控制不住自己的火爆脾氣，通常愛情都只會轟轟烈烈，不怎麼容易久久長長，當然也有一些例子是三天一小吵、五天一大吵，吵吵鬧鬧吵了一輩子的，至於這有沒有符合「天長地久」的定義，恐怕也是見人見智。

白羊座還滿活在當下的，不少白羊座其實也沒有想到那麼遠，要說他們單純天真其實也沒有錯，如果用一個最簡單的比喻，如果天長地久是一條長長沒有盡頭的鐵道，那麼每一個當下不也就是組成這條鐵道的鐵軌？那麼把每一個當下都過得很好，這樣的愛情自然就會久久長長，所以不少白羊座成熟一點後，愛情是會走得挺長久的，原因其實也在於他們不太去想什麼天長地久，反正只要確定自己還很愛眼前這個人，每一天、每一天過，自然就會累積成天長地久。

太長遠的目標，有時候白羊座並不喜歡，那會追得太累、而且人生始終有太多變數和太多問題要解決，加上太長遠的目標往往也都需要長期的經營和續航力，有時候白羊座沒有什麼太多的持續力，他們是擁有爆發力的一個星座，但持久力往往不是白羊座所在行的事情，要去想天長地久、海枯石爛的未來，那實在是讓很多白羊座可能光用想得就覺得很無力，還是每天都過得很開心、每天都確定自己很愛這個對象，自己的這一份專心和信念沒有改變，這還比較實在也比較容易一點吧？

只要確定我每一天都很愛你，那就有機會直到天長地久的那一天，更何況有時候一大早眼睛睜開都不怎麼確定是不是還很愛身邊這個人了。

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人馬座：

人生有不同的風景、不一樣的際遇，只要「曾經擁有」就好，天長地久要犧牲的太多了。

有時候該說是人馬座看得很開？或該說是人馬座不見得把愛情當成是最重要的事，還是該說有些人馬座早就已經看破愛情這回事？很多人馬座的人生實現都是在自己遠大的夢想上，或許是旅行、或許是事業、或許是人生的某些夢的追逐上，愛情往往會成為一種裝飾品，有其重要性、但不見得會為了愛情而放棄掉追逐夢想的那份心。

人馬座閒下來的時候會去談談戀愛，如果能遇上一個跟自己想法相近、也樂於追求未來夢想實現的人，那麼更是非常的好，可是人馬座的人生計劃裡不見得會把這個人給安插進去，畢竟夢想的實現有時候是自己的事，更不見得會留一個位置給一個不見得會出現的人，這也不是一個蘿蔔一個坑、每個人都有不一樣的脾氣和個性，也不是跟人馬座談戀愛就一定會剛好切適地就在那個人生位置上。

更何況愛情有時候來得根本沒有理由，更不用說人馬座經常會在逐夢和愛情之間需要做出一個選擇性，很多人馬座、特別是人馬男都選擇追求夢想實現，現在這個社會裡頭很多人馬女也會如此。愛情有時候就是合則來不合則去，有的愛情雖然很短暫，但卻足以讓人馬座記住很久很久，不是不愛了、而是有時候得要放下一些什麼、飛得才能更高。

至少很多人馬座不認為自己會去選擇要一段所謂天長地久的愛情，愛情是很美好，但人生還有更多更重要的事物，為了天長地久的愛情而去犧牲掉追求這些重要事物的時間和空間，這樣究竟值不值得呢？很多人馬座恐怕會認為是不值得的事，更何況有時候人馬座追求的是一時的激情，而不是永恆的愛情。

但也很多人馬座抱持的是隨緣的心態，合得來的就自然會長長久久，天長地久也不是問題，這不需要成為一種信念，人馬座通常有更高的人生信念和追求，愛情就是開心、隨緣，就算相信愛情會天長地久又怎麼樣？這很重要嗎？

或許該說，愛情這件事在人馬座的人生舞台上頭是重要的配角，很重要、永遠有愛情的存在，但卻不太會是被人馬座最重視的部份；不相信天長地久也還是可以談戀愛，雋永的愛情會是最美好的記憶，不管會不會天長地久都會永遠記在心裡。

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