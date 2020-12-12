網紅蘇淼淼炫富為證活得比前度好終害己？12星座有效走出情傷方法

早前落選港姐廖慧儀前男友Sam疑為情自殺，令廖慧儀連續幾日備受網民評撃，負面新聞纏身，也連帶廖慧儀早前有份出席的《歡樂滿東華2020》亦臨時缺席，在Sam遺下的備忘錄千字遺書中亦提到與廖慧儀，更說：「失去了你是我一生最大的挫折和折磨。」而每個人面對椎心刺骨的情傷有不同面對的方法，而以下這位網紅更認為「炫富」是走出情傷的方法之一？

網紅KOL蘇淼淼網上炫富惹不法之徒入屋行劫？炫富只為讓前度後悔自己沒她活得更好？

25歲網紅KOL蘇淼淼所居住的荔枝角豪宅寓所，早前慘遭賊人入屋行劫，據稱合共價值逾1100萬港元的財物損失。(reererre@IG)

據報25歲網紅KOL蘇淼淼所居住的荔枝角豪宅寓所，早前慘遭賊人入屋行劫，蘇淼淼更在訪問中聲稱被掠走名牌手袋、時裝、名錶與首飾，合共價值逾1,100萬港元，蘇淼淼更報稱其6個月大兒子與外傭同被賊人毆傷，蘇淼淼其後也在個人社交媒體，發出價值200萬懸紅緝匪。

網紅蘇淼淼財物損失與孩子被打傷，但不少網民卻指責蘇淼淼是自討惡果，皆因蘇淼淼不時在網上炫富，多次炫耀自己價值過百萬的名錶與多個名牌手袋，但早前蘇淼淼接受《東張西望》訪問時，便回應網民對她的「炫富指控」。蘇淼淼在節目中提到自己「炫富行為」只想忘記前男友對她帶來的傷害，更說：「我想讓他看見我過得很好，我不想被別人看到我因為以往的事有多受傷。」

【按圖看】25歲網紅KOL蘇淼淼的「炫富」日常，名牌手袋堆滿梳化▼▼▼

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每個人面對失戀的處理方法盡都不同，有些人選擇炫富與不斷在社交網絡發布玩樂照，其實是想讓前度看看自己即使沒有了他也過得多好；有些人為情所困走不出胡同，以死亡換來自由；有些人曾經愛得死去活來，變得難以再輕信愛。

12星座走出情傷的及重拾再愛人的方法都不同，看似瀟灑的射手座原來更難放棄愛？個性堅強的金牛座更不只能單靠時間來治療？

【按圖看】12星座走出情傷的方法，處女座應轉移視線？雙魚座要學會走出舒適圈？▼▼▼

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