12星座｜5大不受教又不聽勸的星座　天蠍、獅子受軟不受硬

撰文： 亞提米斯 最後更新日期： 2021-02-24 12:01

戀愛是一門與溝通脫不了關係的學問，有時候談起戀愛總會覺得感情上的對象有種勸不動、講不聽，常會有溝通不來、或是感覺到對方拒絕溝通的情況發生，但是又不能夠眼睜睜看見情人做不對的事情，就可能會因此導致因為意見不同的爭吵或磨擦，哪些星座的情人就算是面對自己心愛的人時還是會以自己的主見為意見呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

按圖看不受教又不聽勸的5個星座▼▼

+ 22 + 22 + 22

金牛座：

不是不想說出自己的想法，也不是想拒絕溝通，只是「還在想」要怎麼說。

金牛座通常不是反應很快速的星座，他們需要一些時間去反思自己的一些想法，這本來就是一個凡事求穩當的星座，在他們面對重大決定的時候，他們會有自己的想法和思考，而這樣的決斷或思考其實也是他們想很久的結果。

一個不受教或不聽勸的金牛座通常處在幾種情況，一種就是他們還沒有準備好、還在沉思、還需要時間讓他們慢慢去想出他們心中那個答案，在這種情形下的金牛座通常會保持沉默不語、或是只是看著另一半不說話，他們也不見得會替自己爭取一些時間，有很多時候就甚一句話都不講、嘴也不開，感覺上好像是在冷戰、或甚至於露出不悅的神色卻還是不講話也不見得想聽情人多說些甚麼，最多就是說聲「讓我靜一靜」。

在他們靜完之後，金牛座可能會採用情人的想法或意見。

然而如果是一個金牛座已經百分百決定的自己的想法，那麼這樣的金牛座通常也是不可能勸得動的，這是一個很固執的星座，想試試「對牛彈琴」這句成語是甚麼感覺的話可以試看看，總之通常會讓人覺得白費力氣，基本上除非你的想法比金牛座的更穩當，否則金牛座根本只會用自己的論點和思考去全盤推翻你的想法。

這倒不是剛愎自用，而是金牛座的思考是穩定全盤的，他們也有一定程度的堅持，雖然應變力是差了一點、但往往用他們的堅持可以彌補某些的不足，如果金牛座已經決定了自己的想法和方向，那麼就真的不要白費力氣去勸他們。

那要等金牛座吃到苦後才去幫忙他們嗎？很多時候金牛座是不會求助的，只要能硬撐下去他們就會拼命撐下去，但如果你有注意到金牛座的困難並適時伸出援手，那麼這樣是對你們之間的感情會很有幫助的。

所以遇到一個講不聽的金牛座，就先觀察他的情況，在需要你幫忙的時候再出手，他們才比較容易聽得下你的建議。

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+ 19 + 19 + 19

山羊座：

個人的意志就是一定要貫徹到底，絕對堅持自己認為是正確的道路向前走。

該說是越成熟(好吧，就是越老的意思)的山羊座越有這樣的情況會發生，山羊座其實是思想很全面化的一個星座，個性方面傳統之外就是「硬」，在傳統的占星學上會認為這是一個總是走堅實、強硬路線的星座，但並不是熱情拼命向前衝的那種，而是以穩步踏實、貫徹自己意志為主的一個穩定向前型星座。

談了戀愛也還是一樣的硬，他們不見得要別人聽他們的，可是山羊座往往決定是怎樣就是怎樣，他們可以一言不發繼續做他們想做的、直到做到他們自己滿意、可以接受為止，而當你如果想要去說服一個山羊座時，你也會發現他們有自己的一套想法和計劃，有時候並不是你所看到的那個樣子、你所見到的可能只是一個局部的情形，因此你也無法說服一個山羊座。

他們是典型要以自身意志向前的一個星座，任何的阻礙他們都可以克服，就算對象是他們心愛的人也幾乎無法扭轉他們的一些想法，所以基本上是勸不動的。加上很多山羊座也懶得把某些話一講再講、或是轉過頭來去說服不支持自己的另一半，這是一個「我靠自己也可以」的極獨立星座，他們不太愛去懇求或是需要依靠別人，山羊座的獨立性是很強的，有一種「雖千萬人，吾往矣」的氣魄。

因此，如果你的情人是山羊座的話，基本上你在溝通無效後你也可以無視他們怎麼做他們想做的事，也不需要發脾氣跟山羊座大吵，山羊座最擅長的就是以冷處理面對不愉快、並且一邊去做他們想做的事，如果你想要冷戰、山羊座其實也不介意奉陪到底，這也是為甚麼有些和山羊座談戀愛的人會氣個半死，因為山羊座實在是太過「不動如山」。

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+ 7 + 7 + 7

天蠍座：

你現在是在教育我嗎？就算很愛你，也輪不到你來對我指東道西好嗎？

天蠍座是一個很注重溝通「態度」的星座，坦白說很多天蠍座都喜歡高高在上的感覺，只是他們向來不會去承認這一點，就算談起戀愛也是為了愛才會紆尊降貴來配合對方，可是交往久了之後還是會慢慢現出原形，也就是另一半要記得「尊重」天蠍座，否則很快就會看到天蠍座板起臉來不太喜歡配合你的樣子。

而且很多天蠍座不太愛被「教訓」，大概只有父母親的話是非聽不可，很多天蠍座會去忍耐老闆、上司的「教育」，但私底下是氣個半死天天小人扎針，面對情人的天蠍座就不太需要去忍耐這麼多，他們覺得在情人面前是完全可以做自己的，所以不太接受被情人「教育」，一但你的勸說當中帶著點不耐煩或是不愉快，抑或是你對天蠍座有太多的指點和挑毛病的時候，你就會有機會看到天蠍座換一張很難看的臉跟你說話。

就算是面對自己的情人，天蠍座也不能接受對方的態度太囂張，這是一個天生喜歡打擊他人囂張行為的星座，或者該說是一種喜好去挑戰看起來很強硬強勢的人，也許帶著點微微的妒意，就是看不慣對方高高在上很了不起的樣子，就算這個「對方」是自己的情人，天蠍座也覺得看不順眼，想要「征服」對方。

簡單講也就是在感情裡頭還是百分百的「吃軟不吃硬」，你想勸你的天蠍情人的話，還是不要試著和天蠍座硬著來，這只會造成冷戰或爭吵的後果，天蠍座本來就是個內在很固執的星座，在熱戀期時表現出來的乖巧聽話，有時只是因為熱戀期時為了愛可以完全無所謂，在那樣的熱情當中，天蠍座是可以拿命出來拼的，他們為愛可以付出犧牲很多很多都在所不惜。

可是過完熱戀期後，天蠍座會回到冷靜，請不要太天真的以為你可以一輩子騎在一個天蠍座的頭上，那是不太可能的事。

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+ 7 + 7 + 7

水瓶座：

看起來是很好溝通的，溝通時也會覺得很成功，然而最後他們還是照做自己想做的事。

水瓶座看起來是很好說動的，不過事實上他們的內在有種極為強硬的個性和堅持，通常也不是那麼容易讓別人瞭解，跟水瓶座長期相處之後才往往會發現，原來水瓶座的演技還不錯，很會嘴上去敷衍別人、但事實上還是就照著自己心裡想的那樣去做自己想要做的事情，而且有時候還會以「一皮天下無難事」的態度去裝死裝聾裝不知道，想要勸水瓶座就有如像是在打綿花一樣，他們不會讓你碰釘子、但會讓你知道說幾次都不會有用、因為他們根本不會聽進去。

把不想聽的話當成耳邊風，或是當成沒有發生過，水瓶座向來喜歡輕鬆過日子、也會把這些不想聽的話給清出自己的腦袋，而最近的水瓶座大概就是以低頭狂刷智慧型手機來表達「我不想聽你講這些」的態度，他們不喜歡把關係弄得不愉快、所以往往用不關心或沒反應來回答，而讓你抓狂的時候，水瓶座是還能夠笑著問你：「發生甚麼事了？生氣會老喔！」

很多時候你明明就知道水瓶座是故意這樣，追根究柢就是他們不想跟你討論、或是不想聽你的勸告，而水瓶座並不會去關閉溝通的管道，他們會變成選擇性聽他們想聽的，當然如果你把一個水瓶座逼到極限，他們還是會翻臉生氣，或是整個人消失很多天不跟你聯絡。

不要傻傻覺得水瓶座看起來很好溝通，其實他們的內在是強硬的，只是他們的思路變化很快，你的意見和你的想法他們有可能會聽，但是有時候他們聽進去了卻還是會以自己的反應為主，甚至於還會曲解你的意見，讓你會覺得有點哭笑不得。

基本上，不需要去一直強調你的想法和你希望水瓶座做些甚麼，他們很聰明、你說一次水瓶座就會知道，可是也就是說完就好了，水瓶座會聽自然就會做、不會聽的話，你說幾十次也都只是被當成耳邊風而已。

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+ 7 + 7 + 7

獅子座：

都已經相愛了，一定要記清楚，不要命令我、不要想控制我、不要指揮我。

獅子座的自尊心很強，大部份情況下是吃軟不吃硬，但是有時候脾氣一來的時候就是軟硬都不吃，他們不喜歡被命令、也不喜歡被控制的感覺，更不喜歡被指揮。不少獅子座看似是聽得進比較柔軟溫和的勸解，不過有時候那頂多是讓獅子座「有聽到」，問題是有多少效果還不太清楚，往往都是獅子座已經決定的事就不容改變，說出來的話就是「聖旨」、潑出去的水就是覆水難收，有時候更是寧可吃虧，也不願意聽勸而沒面子。

對於自己心愛的人，獅子座會盡量滿足對方的一些要求和想法，可是獅子座在做自己的事情時，卻是不太希望自己心愛的人多干涉，特別是在外頭和朋友相見歡的時候，如果身邊的另一半干涉太多、意見太多，很多獅子座會覺得自己很沒有面子，甚至於結束與朋友的聚會後會大發脾氣，比較直接一點的獅子座則是會在朋友面前就叫另一半閉嘴。

有些人覺得獅子座應該會很聽另一半的話，但往往這是只有在熱戀期的時候，退熱之後的獅子座還是會很熱情，不過會回到以自我為中心的一個態度，他們像是太陽一樣、可以普照另一半，但是自己本身的發光發熱是最重要的重心，有時候是強烈到只要情人一干涉或一多嘴，獅子座就會變臉的。

如果非要一個獅子座聽你的，除非你的道理能夠令這個獅子座接受、態度上頭又要很懂怎麼做面子給獅子座，基本上這已經不是一般等級的說話藝術，恐怕是得要相當有溝通技巧的人才能夠辦得到。

相對來說，如果你是以直來直往的態度在跟獅子座溝通，要一個獅子座在這樣的情況下能接受，除非你是獅子座的長輩或是老闆，如果你是情人的話，那麼很抱歉、獅子座也會很直接的回絕你，或是根本不管你在說甚麼，直接回你一句：「你是在兇甚麼？」

在愛情裡，獅子座是不喜歡屈居下風的，加上個性其實滿硬的，不管他們的笑容再怎麼燦爛，他們不想聽的就是不想聽。

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