【夫妻的世界】少朋友、踩到你一文不值　現實中恐怖情人10大特徵

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韓劇《夫妻的世界》將迎來大結局，故事講述夫妻出軌情節，為增加戲劇性，裡頭有不少讓人害怕的「恐怖情人」情節，不論是出軌男主李泰伍用言語威脅，還是拳打腳踢女友的朴仁圭，這些又愛又恨的複雜心態，在現實社會中也有不少案例。
今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友討論度最高的十個「恐怖情人特徵」，快跟著小編往下檢視，自己的伴侶有沒有這些特徵，若符合太多就要多加注意。
鍾意貶低他人價值、乜都係你錯……即睇現實中恐怖情人10大特徵：
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分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年05月15日至2018年05月13日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『恐怖情人特徵』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
恐怖情人十大特徵（DailyView網路溫度計授權使用）
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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】