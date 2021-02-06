5個在愛情中最常自卑的星座：處女完美主義、獅子座太重視面子？

撰文： 亞提米斯 最後更新日期： 2021-02-06 15:01

這是關係到自信與自卑的問題。有些人在愛情當中打滾了很多年，越來越覺得自己哪邊不夠好，也許是在社會上的競爭帶來的壓力，也有許多人覺得人性就是現實，很自然的就覺得自己可能外表不夠好、身材不夠高、年齡太大、口袋不夠深、職位不夠高，很多很多的自我感覺不良好，讓自己有很多的理由更加感嘆愛情的失敗是應該的，或是因此總需要另一半讚美支持，哪些星座的人容易如此呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

按圖看5大常在愛情中自我感覺不良好的星座▼▼

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處女座：

總而言之就是覺得不夠完美、不夠好、雞蛋裡怎樣都挑得出骨頭，挑到最後連雞蛋都打破。

這種症狀還滿常出現在愛得一頭熱的處女座身上，他們的神經質導致處女座本身很容易因為戀人的一點小動作，或像是一個不耐煩的眼神、皺個眉頭之類的表情，而使得處女座開始自我懷疑，是不是自己哪裡做錯、哪裡有問題，讓情人有不愉快的感覺。

坦白說這就是一個很會挑毛病的星座，有些處女座可以達到「超級嚴以律己、普通嚴以待人」的可怕境界，特別是當一個處女座覺得如果感情不順都是因為自己不夠好所造成的，那麼很多情況就會逼得處女座變成極度神經質、極度自我感覺不良好，連一杯水擺在桌上都會想要去「橋」這個杯子映在桌上的影子角度對不對、好不好看、對方喜不喜歡。

平常就很習慣用很仔細的態度去檢視許多的事物，這是處女座的習慣，他們是連自己都不放過的那種人，有時候會衍生出一種，「如果自己很完美、對方就會很喜歡」的錯覺，當然，如果是在工作方面也許就真的是這樣，你的完美會帶來成功，可是愛情不盡然是這麼一回事，並不是你有多完美多好，對方就會真的很愛很愛你。

很多人愛上某個人只是因為某個感覺，不見得是那個人有多好多棒，處女座有時候並沒有辦法看開這一點，會很鑽牛角尖的認為，只要不斷的把自己提升到最好的境界，自己喜歡的那個人就會更滿意，就不會有愛情上的問題，有些處女座的觀念甚至於是扭曲到認為，「只要對方不愉快、一定是我出了什麼錯、一定有什麼地方不對」。

可是處女座恐怕忘了一件事，這樣子的態度其實反而只會帶給對方很多的壓力，因為很多處女座逼自己更完美的手段是近乎自虐，這反而會讓感情上的另一半害怕。處女座是該學著放過自己一點，不是完美就一定會讓對方愛不釋手，否則這世界上就不會出現所謂「殘缺的美」這一回事。

會不會很愛你跟你完美不完美不盡然畫上等號，所以也不用太過自我感覺不良好。

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天秤座：

檢討、改進、一個銅板敲不響，一定有我不好的地方，所以才會出現不合理的問題。

天秤座本身就是走體諒路線，特別是在感情上頭，很多天秤座是會很努力去斟酌要怎麼跟對方互動的一個星座，也因此天秤座在遇到愛情上的溝通問題或相處難題的時候，往往會先全盤思考一下，像是對方的態度、講了些什麼話，而自己又做了怎樣的表達，為什麼會最後導致一個讓兩個人可能都不愉快的情形。

該說是天秤座會因此先思考是不是自己哪邊是處理錯誤、或者是哪裡做錯，他們是會同時檢討自己也檢討對方的一個星座，也使得天秤座容易會因此認為是否是自己哪裡有問題需要改進，當然，這是還滿正面的一個態度，他們很願意去修改自己的錯誤或過失，這樣的自我感覺不夠良好，其實也是讓天秤座變得更美好的一種方式。

只是有一些天秤座的自我感覺不良好是發生在對於外表的問題上，這一點恐怕就不是那麼簡單能夠處理的。天秤座是要求「美」的一種生物，他們很重視均衡、很重視自己的氣質，也有點近乎吹毛求疵，從髮型、臉蛋、衣服、氣質、身材，每一樣事物天秤座都相當的要求。

這也就容易讓天秤座覺得自己不夠良好，他們不盡然會要求衣服一定要名牌，但是他們不容許自己把名牌穿成路邊攤的感覺，搭配衣服要配得好，選錯衣服會讓天秤座憂鬱一段時間，這不只是時不時尚的問題，有些天秤座只要光看鏡子就覺得自己哪邊不對，需要調整一下，衣服的穿搭如是、髮型亦如是。

在這個整型市場蓬勃發展的年代，不少天秤座也因為自我感覺不夠良好而去「進廠檢修」，歲月當然是催人老的，但是天秤座不希望自己老了就失去美麗，因而在現代、不少天秤座往往會因為覺得自己這邊不夠細、那邊不夠挺，就開始進行整型，整到一個自己覺得很均衡的地步才會停手，可是隨著時間一直前進，天秤座常會覺得自己有很多部份是不夠良好的，也就容易讓天秤座成為整型醫界的VIP。

不盡然覺得自己很美愛情就會很美好，但天秤座有時就是沒辦法看著鏡子裡的自己不夠良好，愛情可以靠溝通，美不美只能靠自己。

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金牛座：

就算知道金錢不代表一切，卻還是認為自己賺錢能力不夠，就是不如別人。

越有年紀的金牛座似乎也就越容易走進這樣的死胡同裡頭轉不出來，一部份當然是因為這個社會的價值結構讓金牛座越來越覺得「沒有錢萬萬不能」，加上金牛座通常天生就很愛錢，也就使得不少金牛座會越來越習慣用金錢價值去判斷一個人，甚至於把這樣子的判斷放到自己身上，導致金牛座覺得自己不夠有錢就是不夠好。

特別是在愛情的路途上、尤其是金牛男在這方面的感觸容易比較深，好像別人有車有錢就有女朋友，自己口袋不夠深就差了別人一截，就好像自己不如別人一樣。加上有些人很喜歡比來比去，如果金牛座談戀愛的對象就很愛這樣比來比去，也許金牛座表面上看起來是沒什麼反應，但是心裡頭往往也都是很介意的，甚至於有些金牛男會因為覺得自己這樣的不夠良好，在女友或老婆面前有點抬不起頭。

有時候是會衍生出一種自卑感，男生就比車比房、女生就比名牌珠寶，金牛座不盡然會很喜歡炫富，可是往往會看著看著有點小小的心酸，好像自己這樣就是不夠好，就是比不上別人，金牛座往往對這種實際物品的價值特別有感覺，也特別容易嘆惋，就覺得不賺到某個數字，就覺得自己好像不夠好、好像矮人一截。

錢不盡然是種虛榮，不少金牛座是走吃苦耐勞踏實賺錢的路線，他們會想要靠自己賺到更多的錢，有時候財產累積不足會讓金牛座有種憂愁式的無奈，因為開始覺得自己可能賺太少，會在感情市場上會被邊緣化，也該說是被這個功利現實社會訓練過後的結果。

也因此，不少人跟金牛座交往的時候會需要一直去安慰金牛座，錢並不是代表一切，大部份的人都會為錢賺得不夠多而煩惱，卻不應該因為自己錢賺得不夠多就開始懷疑自己的存在價值，或是懷疑自己的能力有問題、覺得自己不夠好，只是這樣的態度通常也只有跟金牛座交往的人才會看得到，這也只能請金牛座多想開點，錢是拿來買東西的，不是拿來衡量你的能力和存在價值，也不是拿來打擊你的自信的。

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獅子座：

如果被比下去，就代表我一定有哪些地方還不夠好，我一定得是最棒的那一個。

面子對於獅子座來說是很重要的事情，對於獅子座來說，他們不太喜歡自己被比下去，這是一件很丟臉的事。可是這個社會永遠是「人比人、氣死人」，往往永遠都會有更好更厲害的人出現，然而這也使得獅子座很苦惱也很累，矛盾的是卻又停不下來，沒有辦法不去跟別人比。

在感情裡頭的獅子座更容易有這樣的「自我感覺不夠良好」，特別是當很愛很愛某個人的情況下，獅子座有時候是不太容許心愛的人去稱讚別人有多好的，這會激起獅子座的危機意識，也會讓獅子座有形同吃醋、卻又憋著的無奈感，畢竟吃醋好像就是認輸了，可是心裡頭卻又非常介意感情上的另一半好像覺得別人比較好，讓獅子座沒辦法放得下心。

因為太過在意，也因為獅子座總覺得自己該是對方心目當中的第一名，他們不盡然只有需要對方哄，還要對方真的把獅子座放在心裡頭的第一位，否則獅子座會相當的不放心。絕大部份的獅子座也不會想去問對方，究竟覺得別人哪裡比我好？一部份的原因是獅子座不太喜歡聽到對方講出答案，如果是可以辯駁的那還好，如果是會被打趴到無力還擊的答案，那獅子座又何必去自取其辱？況且自己開口去問就又好像自己很在意對方，這樣在感情裡頭的地位好像就矮了下去，所以東想西想，還是觀察就好、不需要問太多。

然而也因為用觀察、不想開口問清楚，獅子座就會旁敲側擊、或是自己亂想，然後就會開始覺得自己有哪裡不夠好、或是覺得「另一半覺得我哪裡太糟糕」之類的想法會一直出現，只不過獅子座不盡然會去修改他們覺得自己不夠好的地方，有時候反而容易內化成一種自卑或是自怨自艾，或是乾脆就認為「反正你就是覺得別人比較好，你就是不愛我了吧？」之類、帶著點自暴自棄的念頭，也容易因此造成感情上的一些風暴和不愉快。

如果跟獅子座交往的話，還是少在獅子座面前稱讚別的異性，免得讓獅子座發生自我感覺不夠良好的狀況，這實在是有礙獅子座的身心健康。

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巨蟹座：

總覺得，好像自己就是沒有好到能夠在這個競爭激烈的愛情叢林裡生存下去。

巨蟹座有種天生的不安全感，這種不安全感時好時壞、時多時少，也常牽動著巨蟹座的心情總是高高低低，愛情是很容易讓巨蟹座產生不安的一件事，這也時常會讓巨蟹座內心生起許多的疑惑，因為這個世界裡，談戀愛的風險似乎是越來越高，感情上的對象變心背叛的情形總是耳聞不少，也讓巨蟹座更加容易有不安的感覺。

人都是多多少少會歸納出一些原因的，外表也好、相處溝通也好，如果巨蟹座一但深愛上某個人的時候，從親朋好友的耳朵裡聽到別人愛情的不幸福時，很多巨蟹座心裡頭就容易有不安的感覺產生，彷彿是很能入戲的絕世名演員，立即就能夠把別人的狀況套到自己的身上來試演一次，別人的問題會不會也變成自己的問題呢？

這樣的擔憂就容易形成一種「感覺不良好」的氛圍，如果別人家的情況又跟自己目前的狀況有點像，那麼巨蟹座的心裡就容易產生恐懼和危機感，進而覺得好像什麼都不太對，卻又好像不應該把事情想得那麼負面，心情也就因此高高低低。

不少跟巨蟹座交往過的人會經驗這樣的情況，也發現當巨蟹座這種「自我感覺不良好」的情形一但發生，那就容易變得臉色沉悶、心情不佳、話不多或是根本就很憂愁，問他們為什麼、巨蟹座又不見得能講出個所以然來，有些人也會因此覺得，巨蟹座真的很難搞。

這種心情很多巨蟹座似乎也不太有辦法能夠避免，因為天生就很容易覺得不安，而且巨蟹座也知道，如果講出來的話恐怕又會被對方覺得大驚小怪，或是會讓對方覺得自己又在懷疑些什麼、是不是又想要監控些什麼？可是只要越愛的話，巨蟹座就越容易有這樣的不安感、覺得好像哪裡不太對的負面思考會自然而然生出來，這一點也讓巨蟹座很無奈。

適度的把自己覺得不太對的地方，或是不安的地方跟另一半好好討論一下，悶著不說也不會有幫助，倒不如在說之前先用擁抱或親吻來緩和一下情緒，相信這樣會讓巨蟹座好開口很多，排解掉這樣的不安，也就比較不會發生自我感覺不太良好的情形了。

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