4大星座拍拖堅持感情要一來一往 天蠍發現對方冷淡就果斷分手
撰文：鬧鬧女巫店
出版：更新：
愛情中很重要的一點是要「你來我往」，單方面的感情很難成就一段圓滿。
這一點有的人看不清，有的人卻很在乎。
這幾個星座就是會因為對方冷淡，主動退出愛情的類型：
4大星座在愛情中需求清晰，感受不到對等的愛會馬上果斷放棄（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+9
1. 天蠍座
很多人都說天蠍座的愛來得很「濃烈」，似乎付出完全不求回報的樣子，但實際上他們這麼努力地去愛，心裏是有一種希望用更多的愛來穩固雙方之間的感情的願望。
既然是抱着這樣的心態，那在發現對方對自己的感情減淡的時候，就會果斷抽身離開。
2. 山羊座｜摩羯座
山羊座喜歡在感情中靠行動來說話，所以也常常依賴對方對自己的態度和行為來衡量這段感情的重量。
因為他們總覺得語言的欺騙性很高，但行為很難掩飾，如果對方在和自己有關的事情上說謊，或者是對承諾的事情不屑一顧，那他們就會重新衡量這段感情。
3. 天秤座
天秤座是非常看重平等的，而且非常容易陷入「比較」之中。
換句話說，即便一樣是好，沒有以前好，或者對方對別人更好，這樣的情況，在天秤看來就是對自己的冷淡了。對這一點非常介意的他們，就有可能主動退出這份感情了。
同場加映：5大生肖要欲擒故縱先有效 屬虎被直接追求感乏味 須激起征服慾（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+13
4. 水瓶座
水瓶座是感情中比較理智的星座，他們深知兩個人需要一起努力才能夠維持一段感情，所以他們會很明確自己在感情中的需求。
如果對方過於冷淡，他們也會相應的冷淡下來，甚至有可能出現對方退1步，他們退99步的情況出現。
但其實呢，感情中很少能夠做到兩個人付出完全一致，更何況很多時候我們以為是對方不夠愛了，但其實是我們要的更多了也有可能。
所以在覺得感情不夠濃烈的時候，最好的方式是好好地溝通一下，而不是直接選擇放棄，才更明智哦~
同場加映：你吸引人的地方是甚麼？7條問題測出你最令人眼前一亮的魅力點（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+15
4大星座單身也可以過得很好 水瓶座天馬行空 獨處亦不會無聊12生肖暗戀你時會怎樣傳達愛意？屬虎表現英勇 屬蛇會眉目傳情5大生肖愛發脾氣只係希望被氹 屬兔難忍被忽視 想得到伴侶哄勸12個行為暗示住另一半有輘輷 發現對方突然對你異常豪爽要小心6點掌握心理現象「南風效應」改善戀愛關係 以正面溝通添親密感
【本文獲「鬧鬧女巫店」授權轉載，微信公眾號：witchstudio】