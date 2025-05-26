4大星座拍拖堅持感情要一來一往　天蠍發現對方冷淡就果斷分手

愛情中很重要的一點是要「你來我往」，單方面的感情很難成就一段圓滿。



這一點有的人看不清，有的人卻很在乎。

這幾個星座就是會因為對方冷淡，主動退出愛情的類型：

4大星座在愛情中需求清晰，感受不到對等的愛會馬上果斷放棄（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4大星座拍拖無法接受對方冷淡（IG@tvn_drama；01製圖）

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1. 天蠍座

很多人都說天蠍座的愛來得很「濃烈」，似乎付出完全不求回報的樣子，但實際上他們這麼努力地去愛，心裏是有一種希望用更多的愛來穩固雙方之間的感情的願望。

既然是抱着這樣的心態，那在發現對方對自己的感情減淡的時候，就會果斷抽身離開。

2. 山羊座｜摩羯座

山羊座喜歡在感情中靠行動來說話，所以也常常依賴對方對自己的態度和行為來衡量這段感情的重量。

因為他們總覺得語言的欺騙性很高，但行為很難掩飾，如果對方在和自己有關的事情上說謊，或者是對承諾的事情不屑一顧，那他們就會重新衡量這段感情。

3. 天秤座

天秤座是非常看重平等的，而且非常容易陷入「比較」之中。

換句話說，即便一樣是好，沒有以前好，或者對方對別人更好，這樣的情況，在天秤看來就是對自己的冷淡了。對這一點非常介意的他們，就有可能主動退出這份感情了。

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4. 水瓶座

水瓶座是感情中比較理智的星座，他們深知兩個人需要一起努力才能夠維持一段感情，所以他們會很明確自己在感情中的需求。

如果對方過於冷淡，他們也會相應的冷淡下來，甚至有可能出現對方退1步，他們退99步的情況出現。

但其實呢，感情中很少能夠做到兩個人付出完全一致，更何況很多時候我們以為是對方不夠愛了，但其實是我們要的更多了也有可能。

所以在覺得感情不夠濃烈的時候，最好的方式是好好地溝通一下，而不是直接選擇放棄，才更明智哦~

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