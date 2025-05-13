有情飲水飽3對星座情侶　雙魚人馬毫無金錢概念　小心愈過愈窮

撰文：鬧鬧女巫店
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在一起花錢最暢快，沒錢也開心的星座配對。

花錢爽快唔思考，財散亦快樂3對星座配對（點擊放大瀏覽）▼▼▼

有情飲水飽3大星座配對（IG@tvn_drama；01製圖）
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1. 雙魚座＆人馬座｜射手座

一個定計劃就起腦霧，一個拍腦袋做決定，倆人都是那種花錢不願看賬單也懶得管餘額的，純純大夢想家。

只管使勁花錢，凡事享受先行，等到山窮水盡時——雙魚哭着鼻子問「沒錢怎麼辦這事不怪我」，人馬嬉皮笑臉邊說「錢特別好賺我去掙回來」邊溜之大吉。

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2. 獅子座＆天秤座

雖有實力高薪，但架不住超預算的奢靡生活，一旦讓慾望佔上風，從此就很難懸崖勒馬。

獅子常常不能很好地分別一件事：自己值得好的與只買最貴的是兩回事，一旦被推薦所謂更高級的就看不上別的了。而天秤，在半推半就中配合着對方的高追求：一方面不想發生任何衝突，另一方消費降級多不體面能撐就撐。

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3. 水瓶座＆天蠍座

敗家這件事，水瓶得負責。雖說發家致富上功不可沒，常常能夠在背後出謀劃策，讓執行力一絕的天蠍狠賺一筆。

但瓶子真沒什麼管理金錢的能耐，花費得可隨意了，蠍子最好別太寵，錢全上交保管那真完了。不過吧，這兩人都是能吃苦的，此一時從雲端跌落吃土，彼一時又能吃香喝辣。平時衝突重重，卻是能患難與共的一對。

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【本文獲「鬧鬧女巫店」授權轉載，微信公眾號：witchstudio】

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