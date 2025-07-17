你性格中哪裏最令男方無法接受？一測便知戀愛中你最致命的缺點

這個世界上你找到兩個跟你完全相似的人，就算是雙胞胎那也只是有一部分相像而已。每個人的個性都不相同，這或許就是你吸引別人的閃光點。



談戀愛的時候兩個人肯定會希望自己是被需要的，但是你有時候覺得我自己能處理就不用給別人添麻煩了，但是這會讓他感到抓狂。

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測你性格中的哪些特質最令另一半難以忍受（IG@jtbcdrama；01製圖）

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1. 你是不是一個喜歡比較冷門事物的人？

是→2

不是→3



2. 你會不會很難過別人對你的誤會？

會→3

不會→4



3. 你是不是一個追求完美的人？

是→4

不是→5



4. 你會不會覺得女性天生存在弱勢一點的地方？

會→5

不會→6



5. 你是不是一個很害怕給別人添麻煩的人？

是→A

不是→6



6. 你會不會很不喜歡欠下人情債？

會→B

不會→7



7. 你是不是一個對自己的生活很有追求的人？

是→C

不是→D



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答案解析

A. 你性格太過獨立會讓他抓狂

從小到大你都是一個很有主見很獨立的人，這體現在你的工作上你的生活上。談戀愛時你也是不喜歡什麼時候都要經過對方的同意或者自己能做的事情就不用給別惹添麻煩，但是你這樣的想法就會讓他覺得自己不重要，會讓他抓狂。

B. 你性格太愛依賴他會讓他抓狂

要知道隨意插手別人的人生是要負很大責任的，因為你可能習慣了聽從他人的建議自己回很快放到聽從的角度上，但這個對你的成長有阻礙。大部分人都不喜歡沒主見的人，有時候也要考慮考慮自己，不要老是容易妥協。

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C. 你性格中愛跟人比較讓他很抓狂

你是一個優秀的人，而且可能是因為跟優秀的人心心相惜所以你也想帶給他人鼓勵，跟優秀的人在頂峰相見。但是每件事都跟別人比較給自己帶來很大的壓力就不說了，還會影響自己的心態自己身邊的人。

D. 你性格中比較向錢看會讓他抓狂

你是一個不管在什麼情況下一定問保障自己生活質量的人，就算在低谷或者有困難時候，你也仍然保持優雅面對生活的態度。一切向錢看會讓愛人覺得還跟勢力，他也會因為你的這種觀念而抓狂。

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