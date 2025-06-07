你最容易被哪種渣男欺騙？7條問題測出戀愛中你無法抵擋甚麼誘惑

很多女生之所以會在感情中吃盡苦頭，就是因為她們識人不清。



以為自己遇到了人生真愛，殊不知對方卻是一個大大的渣男。其實一個男人好或是不好，只要用心觀察還是能夠看出來的，但是女生太過於愛情腦了，就會受騙。那麼你最經不起哪種渣男的誘惑呢？快來測一測吧！

7問題測出你最經不起哪種渣男的欺騙，揭開你的心理弱點（點擊放大瀏覽）▼▼▼

測一測你最易受哪種渣男誘惑（IG@tvn_drama；01製圖）

+ 2

1. 你會關注學生時期的校園風雲人物嗎？

會的→2

並不會→3



2. 你的日常打扮是偏向公主風還是偏向御姐風呢？

公主風→4

御姐風→3



3. 你是否經歷過痛徹心扉的愛情呢？

經歷過→4

沒有經歷過→5



4. 你願意多花錢代購自己想要的東西嗎？

很願意→6

不願意→5



5. 遇到事情，你都是自己解決還是尋求別人的幫助呢？

尋求幫助→A

自己解決→6



6. 你會認為離婚是特別丟臉的一件事嗎？

是很丟臉→D

不丟臉→7



7. 孤單的時候，你會找朋友傾訴嗎？

會的→B

不會→C



+ 8

答案解析

A. 性格温柔的渣男

人對你很好，你就會立馬陷入對方的温柔鄉中。因為你一直都是比較缺愛的那種女生，你特別渴望有人能夠把你當成唯一來對待。所以當一個很温柔的男生出現時，你就會無視身邊人的勸告，會愛得死去活來。只是你很可能遇到的是一個花心的渣男，對方不單是對你好，而是對所有人都很好。

B. 有錢的渣男

你是比較現實的那種女生，所以看到一個很有錢的男人，你就很容易會被誘惑到。因為你無論如何都不想要過貧窮的生活，而靠自己努力去奮鬥的話，又特別的辛苦。若是能夠跟一個有錢的男人在一起，自己就可以輕鬆的成為人生贏家。而你看中的是對方的有錢，對方卻認為你很單純很好騙，因此你根本不會佔到便宜。

同場加映：個性最互補的3大生肖情侶組合 屬狗、屬猴頭腦規劃兼備一同進步（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

C. 會說甜言蜜語的渣男

雖然你平常還算是比較謹慎的那種人，但是面對甜言蜜語的渣男時，你也很難能夠抵擋住，最後還是會被對方給騙了。主要是因為你太單純了，平日裏接觸的人不多。所以當對方一直誇你時，你就會感覺到自己是被在乎的。因此你就會不顧一切投入對方的懷抱中，只是男人的話往往不可信。

D. 幽默風趣的渣男

因為生活中大多數男人都很無趣，所以你特別喜歡那種幽默好玩的男人。一看到對方，你就會不自覺的露出笑容。你在無形之中已經是美化了對方，明明對方各方面都比較平庸，但是因為這一個優點，你就會覺得對方很完美。所以只要對方稍微誘惑下，你就會上當受騙，人家根本就不用費吹灰之力。

同場加映：4大星座拍拖堅持感情要一來一往 天蠍發現對方冷淡就果斷分手（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】