在十二生肖的命理與性格相配中，有些組合在一起不僅能互補長短，更能發揮「1+1>2」的加乘效果，無論在感情、婚姻或事業合作上，都能相輔相成，越走越順越加分，一起來看看是哪幾種生肖組合。



3生肖組合天生互補（01製圖；《我的完美秘書》劇照）

3個生肖組合在一起能互補長短，在感情、婚姻或事業上都能相輔相成（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第三名：豬與羊

屬豬人性格包容隨和、豁達大度，而屬羊人心思細膩、情感豐富且富於同理心，這兩個生肖皆屬於溫和型性格，相處時幾乎沒有強烈的衝突與對立，屬豬人的寬宏大量能給予屬羊人足夠的安全感與情緒價值，而屬羊人的貼心體諒也能撫慰屬豬人的疲憊，兩人在生活中懂得彼此尊重、互相扶持，不但在理財與家庭規劃上理念一致，更能打造出溫馨穩定的家庭氛圍，攜手走得長久又踏實。

第二名：龍與猴

屬龍人抱負遠大、果敢有魄力，具備強大的領導魅力，屬猴人機智靈敏、應變力強，充滿源源不絕的創意，這是一組兼具遠見與執行的黃金搭檔，屬龍人能為屬猴人指引明確的大方向與戰略目標，而屬猴人的靈巧與敏捷則能為屬龍人補足細節上的執行力，雙方在事業或生活上皆能相互賞識、激發潛能，彼此既是親密的伴侶，也是最佳的事業戰友，在一起越久，越能攜手開創出驚人的成就與財富。

第一名：虎與馬

屬虎人充滿自信、勇於挑戰，帶有天然的開拓精神，屬馬人熱情開朗、崇尚自由，且擁有極強的行動力，這兩個生肖都有極高的熱情與能量，相處起來節奏高度一致，屬馬人非常欣賞屬虎人的果斷與霸氣，而屬虎人也深深被屬馬人的活力與樂觀所吸引，他們彼此獨立又緊密相連，既給予對方適度自由，又能朝著共同目標並肩衝刺，在一起的時間越長，越能激發彼此的潛能，實現事業與生活的雙贏。

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