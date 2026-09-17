生肖配對｜相同生肖在一起相合還是相剋？屬虎易互斥　屬兔超契合

生活中常說，如果兩個生肖相同的人在一起，感情就會發展不順。愛上屬相相同的生肖真的就不會幸福嗎？相同的屬相婚配究竟是相合還是相剋？



與其帶著這樣的疑問，不如透過科技紫微網的生肖配對，來解析愛上同屬相的生肖到底是福是禍。

相同生肖的兩個人在一起會是甚麼樣？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

12生肖 「同屬相」配對結局（AI生成圖片；01製圖）

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1. 生肖鼠VS生肖鼠：把日子過成詩

你和他的個性都較溫和，感情豐富，在感情上善解人意，喜歡寫意生活，會把生活打理得井然有序，憧憬美好的愛情。兩人在一起，每一天都會有新的感受，生活溫馨而有趣，是很適合的伴侶組合。

2. 生肖牛VS生肖牛：缺少生活情趣

你們會因為共同點頗多而容易有親近感，不過，你們的原則性較強，有時也顯得固執，少了一些生活情趣，要想讓感情生活更豐富，雙方都要放開心胸，為兩人的生活打造輕鬆的氛圍，這樣才能提升幸福感。

3. 生肖虎VS生肖虎：相愛易相處難

在感情方面，彼此的感情都很濃烈，有很強的掌控欲及佔有慾。會有很強的吸引力，有似曾相識的感覺，但是一旦相處，就會發現，雙方的個性都很強勢，會有互不相讓的情形。你們二人屬於相愛容易相處難的類型。

4. 生肖兔VS生肖兔：心靈契合度高

你們都屬於很感性的人，也感情豐富，很容易產生共鳴，而且你們的想法、價值觀雷同，吸引力很強。剛在一起的時候都不會輕易表達真實情感，但隨著交往的深入，你們的默契度會不斷提高，彼此都能感受到來自對方的柔情蜜意。

5. 生肖龍VS生肖龍：誰也不願低頭

你們倆屬於強與強搭配，兩個人的自尊心都很強，而且好面子，相處的過程中會出現不少摩擦，時間久了會出現硬碰硬、誰也不讓誰的情形，很容易因為一言不合而一拍兩散。若想走得長久，雙方都要學會收斂強勢。

6. 生肖蛇VS生肖蛇：感情戒備心強

你們彼此對於感情的防範和戒備心理都比較強，造成了雙方對待感情謹慎、懷疑的態度，不會輕易過分投入感情，也不會輕易表達自己內心深處的想法，儘管對方是自己的伴侶，卻始終有些距離感，彼此的信任感欠佳。

7. 生肖馬VS生肖馬：成為彼此的束縛

你們都是天性樂觀開朗，熱情奔放不拘小節，追求海闊天空，自由自在的生活，很有默契也很談得來。不過，你們二人都是不喜歡受束縛的人，婚姻對於你們就是最大的束縛，這也會成為你們感情的定時炸彈。

8. 生肖羊VS生肖羊：不離不棄的愛情

你們倆是頗為適合的一對，個性都非常內斂，思慮周全，性情柔和，對愛情有非常美好的憧憬，兩人碰到一起，會有較強的吸引力，感覺很投緣，彼此依賴，溫暖歡愉。多點積極陽光的心態去面對生活，感情會走得更長遠。

9. 生肖猴VS生肖猴：感情容易出變故

你們的自信心都很強，聰穎機智，喜歡挑戰，不喜歡受到束縛，異性緣佳。兩人頗投緣，但雙方都很有主見，喜歡與異性互動，不喜歡被人管，但希望另一半能在自己的掌控之中，這就容易起衝突，導致感情產生裂痕。

10. 生肖雞VS生肖雞：爭論不休的冤家

你們很在意生活的點點滴滴，對另一半要求完美，甚至有些挑剔。初識時會很有好感，談話投機，想法頗一致。不過，兩人都要求完美，嘴巴也愛說，常會出現爭論不休的情景，讓你們的感情生活出現不愉快。

11. 生肖狗VS生肖狗：對待感情很忠誠

你們倆還是蠻適合的，有一見傾心之感。你們在感情面較保守，追求穩定的愛情，屬於保守穩重的類型，並能坦誠相待，都是對愛忠誠的人，容不得半點虛假，眼裡都容不得沙子，只要懂得適當包容彼此，就會成為讓人羨慕的一對。

12. 生肖豬VS生肖豬：相親相愛的一對

你們都是性情溫和的人，待人熱情誠懇，很有親近感，雙方都能從對方身上看到自己的影子，而且是越看越喜歡。感情也屬於日漸濃厚型，相處的越久越能感受到對方的好，只要改掉衝動的小毛病，你們會成為很幸福的一對。

再好的感情都需要用心經營，才能獲得最終的圓滿。想要成為最般配的一對，首先得學會如何正確相處。

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