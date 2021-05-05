12星座愛情｜3大星座男總把現任跟前任比　巨蟹多愁善感難忘舊情

撰文： 滔客 最後更新日期： 2021-05-05 15:25

逝去的愛情總是美好的，但更應該珍惜眼前這一個。如果男朋友每天都在說著那個她的優點，每個女人都無法接受，但就是有些男人想著、念著的都是舊女友，直到你死心離開後，才好像突然認識你的好，死性不改的在下一任面前講你的事，到底是什麼星座的男人容易犯這個問題呢？ 文：小月巴／滔客

第三名：雙子座

雙子雖然善變，但細看每一任情人都是很相似，總是愛上同一類人，在新人身上看到舊人的影子，放大她的好和你的不足，把伶牙俐齒用在埋怨你不如她，又在分開後不捨，繼續在下一個人身上找前度的感覺。

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第二名：天蠍座

太過深沉的天蠍男，吵起架來什麼都說得出口，拿其他人來比較，把你說得一文不值，包括他的前度。明明心底覺得能愛上你真好，卻因為太過敏感又不服輸，控制不住想傷害你的惡念。

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第一名：巨蟹座

巨蟹很多時候太過多愁善感，放不下舊人舊事，不自覺又把以前的美好掛在嘴邊，尤其是當你們才剛剛在一起，沒有創造出太珍貴的回憶，而他還未能忘記曾經和她的幸福，和那個一起幻想未來的悠閒下午。當你受不了要求他面對現實時，會惹得他拿你們來比較，把你氣得更厲害。

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