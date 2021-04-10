12星座愛情｜拍拖想要安全感抑或神秘感？這5個星座對伴侶超坦白

撰文： 亞提米斯 最後更新日期： 2021-04-10 11:02

「神秘感」對於一段感情來說是很重要的事。因為大部份的人多多少少對於帶點神秘感的事物會充滿好奇，也對於一直抓得住的事物容易失去興趣，有些人在談戀愛後就變得太過隨性，太快把自己私下的一面全都表現出來，使得情人有點嚇一跳；也有些人是為了要讓對方有安全感而事事報備，卻也太容易被另一半掌握而覺得無趣，哪些星座談起戀愛比較不懂得保有神秘感呢？跟著亞提米斯老師一起來看看吧！

請參考：太陽、金星星座

★巨蟹座：

誠實、乖巧的情人代表，總覺得耍神秘會帶給對方不安全感，這樣不太好。

在還沒有決定交往的時候，巨蟹座是會很保護自己的，可是決定交往之後，許多巨蟹座在交往之後並不怎麼喜歡去保持神秘感，因為不少巨蟹座會覺得交往就是要坦誠以對，神秘感這種事好像會造成一些隔閡。算是一種很貼心的想法，巨蟹座並不想讓感情上的另一半有捉摸不定、猜不著的感覺，因為巨蟹座自己還滿害怕面對這樣的狀態，也有一部份算是厭惡這種猜不著的感覺，甚至於有些巨蟹座會害怕感情上的另一半有太多的神秘感──也就是太多的隱瞞，這樣會讓巨蟹座感覺到很不安。

因而很多巨蟹座在另一半的面前是沒有太多隱藏或太多不能講的事情，很多巨蟹座其實也藏不住話，因為決定跟某個人談戀愛時、就是把那個人當成是自己最親近的人，會很願意把自己的想法和最真實的一面讓對方看到、知道，很多巨蟹座會覺得這樣才是真的用心對待自己深愛的那個人，因為誠實和沒有隱瞞是一段愛情最重要的基礎。

只是這也導致巨蟹座太容易被摸清楚，如果遇上的是會同樣誠懇對待巨蟹座的好情人那就會很甜蜜、感情發展也會很穩定，不過如果是遇上花心的對象，或是本來就不是認真想談戀愛、想跟巨蟹座玩玩的對象，就容易會使得巨蟹座受傷。

當開誠佈公被有心機的不良對象給利用的時候，就很容易趁著巨蟹座沒空的時候發生偷吃或是種種其他比較傷害感情的事情，這也是為什麼巨蟹座比較容易遇到另一半劈腿、或是小三介入較為容易的原因之一。

建議巨蟹座不要一開始就太容易被另一半捉摸得太清楚，決定跟這個人談戀愛只是一個開始，並不代表你已經很清楚瞭解這個人，就算是對方很用心的要給巨蟹座安全感，巨蟹座也要記得「路遙知馬力、日久見人心」，多多少少保有一點神秘感、保有一些對方不知道的小秘密會比較好，許多婚姻專家都說，婚後沒有神秘感是害婚姻出問題的原因之一，那麼才剛談戀愛、當然不能那麼快就沒有神秘感。

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+ 22 + 22 + 22

★白羊座：

沒什麼不能說的、不小心就會完全表現出自己，不會記得要保持神秘感。

白羊座就是有什麼就說什麼，和自己喜歡的對象相處的時候也覺得沒有什麼不能講的，因而白羊座也是屬於沒有太多神秘感的情人，不管是在想法、生活習慣上，白羊座都會很直接的把話給說清楚，怎麼說就怎麼做、這是個沒有太多心機、直腸子的星座，往往也是說到做到、敢說敢做的一個類型。

因此和白羊座談戀愛的人有時候會覺得新鮮感消退得很快，因為白羊座這樣的個性很難保有太多的新鮮感，很難給人什麼神秘的感覺，只要情人問、大部份白羊座都會回答，他們也不怎麼會說謊、就算說謊也很容易看得出來，因此對於有些心機比較重的人來說，白羊座往往是很好掌握、很容易搞定的對象。

遇上了比較不穩定或是比較花心的對象，白羊座就很容易被耍得團團轉，因為白羊座的喜怒太形於色，沒有太多讓人猜不出來的部份，遇到心機重的花心對象，白羊座往往很容易變成感情不忠的受害者，或是另一半劈腿偷吃但白羊座絲毫無法察覺到，除了太過單純之外、白羊座的缺乏神秘感也太容易被另一半找到可以偷吃劈腿的空間和時間。

就算是有點懷疑，也很容易引起另一半的警覺，白羊座太難低調暗中查訪，也就很容易被偷吃中另一半給提早察覺而有所防範，當然也就不容易抓到證據或是很快就被安撫，這也就是白羊座在愛情裡頭會比較吃虧的部份。

要白羊座保持神秘感往往得要吃過幾次虧，才會知道話到嘴邊留三分，也會開始保留一些神秘感，這當然也是需要時間的，只不過對於向來直來直往的白羊們來說，要保留、營造神秘感去讓情人時時好奇，真的是太困難的事了。

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+ 7 + 7 + 7

★金牛座：

本來就不善於裝神秘，大概只有財務不透明；其他方面大概都很透明、很好摸清楚。

金牛座本來就是以務實著稱，他們也不太喜歡裝神秘，因為這種事情對於金牛座來說真的是太過複雜，倒不是金牛座思考簡單、而是金牛座覺得沒有太多必要在感情裡頭還要藏東藏西，一部份是金牛座的思考原本就是比較硬派路線，他們覺得是怎麼樣就該是怎麼樣，固執的個性讓他們的原則相當的清楚，當然也就沒有什麼太多的伸縮空間或是神秘空間。

想當然爾，如果遇上的是比較有心機、比較聰明的情人，當然就是那個很容易能夠被摸清楚、被掌握的人，加上金牛座個性比較生硬、不太懂得怎麼去製造一些新鮮感或樂趣，也使得有些人會覺得和金牛座談起戀愛就是穩定有餘、趣味不足、很快就沒有什麼太多的新鮮感。

大概唯一不容易被另一半快速瞭解的就是金錢這一個部份，金牛座倒不會刻意的去隱瞞對方自己在財務方面的想法和計劃，不過有些財務高手級的金牛座，理財功力之高是讓對方根本無法輕易理解的，就算是把帳本拿給情人看，大概也不見得能輕易看得懂就是了。

金牛座大概要學著常常找點新的興趣，或是製造一些生活的樂趣，否則以金牛座的規律作息和生活習慣，加上很固定的想法思考，大概不用相處多久就能夠被另一半完全掌握住所有的行為模式，反正金牛座也不會輕易改變，但是這就要看跟金牛座談戀愛的人怎麼想了。

這是個穩定的星座，不變的固執和原則是他們的優點，如果決定長長久久、就很容易長長久久，如果一但愛上了、很多金牛座都不會那麼容易放棄一段感情，可是這也要遇到真的願意跟金牛座一起過穩定平淡少變化日子的人才過得下去。

如果遇上的是一個心性還沒有定下來、還在找樂趣、還想多玩幾年的對象，金牛座還是不要以身試火會比較好，太快就感覺到無趣的戀愛生活，這種還玩不夠的人是受不了的，為了不要讓自己受傷，金牛座還是要先認清對方的態度再來決定要不要交往比較好。

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+ 19 + 19 + 19

★人馬座：

「隨便」到了一個什麼都無所謂的境界，缺點被看到也沒關係，人本來不就是完美的。

人馬座是很隨性地在過自己的生活，也不覺得有什麼需要太多遮掩的部份，也沒有什麼好神秘的，因為基本上人馬座往往還滿自我感覺良好，他們往往覺得自己過得自在開心最重要，自由的生活是很重要的，在情人的面前更是不需要去太過拘束些什麼，這樣只會讓自己過得不快活，生活不就快樂做自己就好了嗎？

往往也因此不會特別的去製造神秘感，不過人馬座也不需要靠著製造神秘感而來讓情人抓不住，人馬座本身的變化性和對於生活當中的隨性就足以搞得另一半頭很大，如果再多點神秘感的話大概會讓跟人馬座談戀愛的人覺得苦不堪言吧？

所以人馬座不保有神秘感也不是什麼壞事，反正情人也不容易抓得住這個不斷到處亂跑的星座，然而，太沒有神秘感的隨性，卻反倒有時候會形成一種比較負面的印象、或該說是，人馬座容易給人生活習慣太糟糕、或是不會整理家務的印象，這可能會危及到的是未來的婚姻發展可能，也是人馬座要比較注意的部份。

有很大比例的人馬座很「天」，容易粗心、容易忘東忘西、更是對於家務不精通，別的星座可能會因為自己的家裡頭比較髒亂而拒絕讓情人到自己家裡或住處去，可是人馬座並不是很在乎這一點，有時候他們也不怎麼認為這是什麼見不得人的事。

雖然說「早知道晚知道都是會知道」，不過早知道就有時間可以後悔、晚知道是連後悔的時間都不會有，有些星座的人是選擇等到真的要生活在一起才讓對方明白，而人馬座倒不會刻意去隱藏這樣的事，甚至於會覺得「如果早知道還是跟我在一起，這才是真愛吧？」

這也沒錯，總之嚇得走的就走了，真的愛人馬座的還是會甘願留下，少點神秘感倒也無所謂就是了。(笑)

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+ 10 + 10 + 10

★獅子座：

明豔照人的良好形象是絕佳的神秘感，但在光環後的真實，是否還是如此耀眼呢？

大概，只有在偷吃劈腿的時候才會神神秘秘(笑)。

獅子座本身是很開朗的，他們就像太陽一樣明亮照人，對於交往的對象當然是照顧有加，也不會想要刻意隱瞞些什麼事，特別是心情好的時候就是什麼都會跟情人說，很多獅子座喜歡去分享自己的快樂給另一半，和獅子座談戀愛是很開心的。

已經交往當然就不是「外人」，獅子座對於情人是沒有太多心防的，很多時候會把情人當成自己的所有物，也會希望另一半事事遷就自己，他們是國王或女王，總會把很多原則都講個清楚，他們認為是怎樣就是怎麼樣，而自己也沒有什麼見不得人的部份，是個會把規則講清楚、而且這些規則跟法律有點像，並不容違背、但是可以商量，只要獅子座開心的話。

而這樣清楚的要求與規則也就使得獅子座還滿容易被摸清楚的，這和沒有交往的時候差別有點大，因為獅子座對於外人的防備心是有點重的，他們愛面子、顧形象，並不希望自己太容易被別人給掌握，可是如果是他們千挑萬選過要愛在一起的對象，獅子座就會很放心，把自己最真實、沒有對外人表現出來的那一面都讓情人看到。

不過這往往造成一些「落差」，因為很多獅子座在外光鮮亮麗自信滿滿、問題是私底下可能是慵懶成性膽小怕事，這會讓有些因為著迷於獅子座那份自信光彩的人會覺得差滿多的，更不用說有些獅子座會製造自己學識淵博或家室顯赫的形象，卻沒想到交往後根本不是那麼一回事。

總之是在外形象太美好、卻因為戀愛後落差太大而讓另一半覺得傻眼，造成了「因誤解而認識、因瞭解而分開」的情況，只能說獅子座如果太照顧自己的形象，那麼千萬也要記得跟真實的自己落差不能太大。

明星的光環後還是要過普通人的日子，有時候被崇拜當然是愉快的事，可是總是要華實兼備，才不會因為神秘感消失而讓另一半覺得失望，這樣就不太好了。

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