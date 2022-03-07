陳煒情路崎嶇　曾經歷失婚磕磕碰碰多年終尋覓到真命天子

去年11月陳煒被醫生男友陳國強求婚，當天男友以99枝玫瑰花及3卡鑽石向她求婚。日前（4日）有傳媒發現陳煒跟未婚夫入紙申請低調結婚，陳煒表示簽字儀式一切從簡，並不會邀請任何朋友。



去年11月陳煒被醫生男友陳國強求婚。（Instagram@alicechanwai）

陳煒參加1996年亞洲小姐並以大熱姿態奪冠，其後被爆出與攝影師男友因錢財反目成仇。幾年後她與亞視監製高先明交往3年多卻被傳因余安安介入而致分手收場。直到2008年陳煒跟台灣富商顏志行結婚並宣布息影，婚後跟隨丈夫移居台灣。可惜婚姻只維持4年多就離婚收場，同年就加入了TVB。

不過二人離婚後相隔了5年才向外公布，陳煒表示自己沒有勇氣去交代。（Instagram@alicechanwai）

不過二人離婚後相隔了5年才向外公布，2016年陳煒所主持的飲食節目《陳煒的味道》，節目播出後得到觀眾們的喜愛，其中一集更邀請「老公」顏志行到訪大放閃光彈，節目中陳煒都稱其為「老公」，實際上節目播出前二人早已不是夫妻關係了。曾被問到為何事隔多年才公布，陳煒表示「我沒有勇氣去交代這件事。」其實陳煒跟前夫目前仍然保持友好關係，前夫為了支持陳煒才到訪節目作客。

雖賒離婚，但陳煒跟前夫目前仍然保持友好關係。（Instagram@alicechanwai）

其實這個對我來說是一道坎，是我自己不好 陳煒

雖則當時二人已簽了離婚協議書，不過仍是朋友。對於陳煒而言，前夫在她心中是一個好人，另外陳煒並不希望大家把聚焦放在她的感情事上，因此她一直選擇避而不談。

陳煒自失婚後一直以工作麻醉自己從而充實人生，不過思想漸漸有所改變

哪個女人不想找人依靠，都會感到空虛的時候,，我不是要躲避感情，但也不是主動去尋找。 陳煒

陳煒再沒有逃避感情，離婚多年處於單身，終於前年向外公開與醫生男友陳國強交往一事。之後二人相當恩愛甜蜜，陳煒更認定對方是自己的真命天子。拍拖近兩年，去年陳煒48歲生日當天，醫生男友陳國強向其求婚，終於抱得美人歸。