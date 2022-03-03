靈魂伴侶稍有不是就成了「錯的人」　為何這愛情盲點讓你難脫單？

靈魂伴侶象徵著所有人都希望，某個人會接受你的缺陷和包袱、無條件地愛你。如果你和另一半在一起時感到放心又安心，這代表你們擁有相同的能量頻率......



若你是 一陣春天裡的風

那我一定是 最遠的風箏

若你只是一道 某個弄堂緊鎖的門

我是門外的藤

若你是 難得一見的彩虹

我願做 路人驚歎的叫聲

若你又是一顆 可望不可及的星辰

我便是 眺望眼神

——《靈魂伴侶》田馥甄

靈魂伴侶（英語：Soulmate）是指與之相處有深深的或是天然的親和感的人。可以是兩者之間的相像、愛、浪漫、友情、親密、性、性關係、靈性或配合度與信任。靈魂伴侶：它猶如一場夢，讓人初識愛的美好，然而美好卻未必能永存。大家常說人的一生只會出現一個靈魂伴侶，而通常陪你走到最後的人，就是你這一生的靈魂伴侶，但在這世界上有成千上億的人，也許有些人一生中唯一的靈魂伴侶，只是為了替你上一課，在教會你成長後，就會淡出你的人生。

來看看國外媒體網站【maristpoll】所提供的資料，為什麼以往的 soulmate 理論一點都不可靠？

近三分之一的人不相信所謂的「靈魂伴侶」

有多少美國人相信靈魂伴侶的概念？根據這項 Marist 民意調查，近四分之三的居民（73%）認同，但 27% 不這樣想。根據外國網站 Science Of People 的研究也指出，相信並選擇依賴靈魂伴侶的人，在親密關係中比較傾向不作出任何努力去解決問題；而當感情或相處上遇到考驗時，便會歸咎於「對方不是對的人」這個概念，而他們當刻會聯想到的解決方法，就是結束關係，再繼續找尋下一段對的感情。

一時的激情，不一定能持久：童話故事畢竟不是真實生活

我們在陷入熱戀的時候，總是會覺得對方就是生命中等待的那個人。所有的激情與熱情蒙蔽了其他的感覺，當下的我們就像是天生一對，但隨著時間一久，熱情消卻或是環境的變化，與對方的距離越來越遠。還依舊是soulmate嗎？童話裡面總是會說，公主與王子相遇之後一見鍾情，從此就過得幸福快樂的日子。命運的確有時候就是這麼奇妙，但不是每個人都是公主，一定會遇到心目中的白馬王子。真實的世界是，王子並不會十全十美，你也不會是公主，重要的是兩個人互相體諒與支持，接受彼此的優缺點才會過著幸福快樂的日子。

剛在一起時的熱戀期、甜蜜期中，當然會有愛情盲點，任何不滿、缺點都不是問題，「一個願打，一個願捱」就能解決了；但之後就會慢慢發現原來對方的真實樣子不如你所想，除了開始出現爭拗、衝突、冷戰，你也會開始增強控制慾望，傾向將對方改造成心目中的樣子，當改變不了的時候，就會開始產生一連串的負面情緒。

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「 Give A Shit 」：在親密關係裡，爭吵與衝突是無可避免的

信奉「靈魂伴侶」這觀念的人，除了比較願意相信戀人的關係，也更加期待愛情可以永遠處於一個平和的美好狀態，不需要磨合也不容許破壞。可惜，他們就是忘記了戀愛的重點：「互相成長」。在親密關係裡，爭吵與衝突是無可避免的，雖然有時雙方都會有較為激動的情緒反應，但其實這只是反映雙方的情感程度、反映有多在意對方。試想一想，若然你不再在意、不再愛對方，你又怎會「 give a s*** 」?

可能世界上真的存在靈魂伴侶，但一段長遠而健康的關係，也確實需要雙方的堅定及用心經營，有時候比起衝突的當刻，其實更重要的是雙方之後的協調、理解、信任，就是看透對方的優缺點後，仍然選擇包容彼此的不完美，這才是一段美好的愛情。

衝破幻想，遇到真愛的機會，不會只有一次

我們在愛上對方的時候，總是會幫順便幫他們包裹上漂亮的衣裳，想像他們就是我們心目中最完美的樣子。但事實上，我們只是幫自己戴上了玫瑰色的眼鏡，卻忽略了愛情真實的顏色，到最後讓自己也受傷了。

靈魂伴侶不是天生就注定好了，也不是每一個人這一生只會遇到一次，錯過了就代表再也沒機會了。最美好的愛是因為兩個人互相分享與支持而存在，而不是透過老天幫你安排指定的人物所帶給你的！也許對於靈魂伴侶你已經設下了條件，個性、學歷、喜好要跟你很類似，背景最好差不多......等等，可是卻忽略了身邊也許有人一直默默地支持你，給你適度的愛與關懷，是你的潛在對象，可是你卻錯過了給彼此一個機會。

你還在執著尋找生命中的靈魂伴侶嗎？

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】