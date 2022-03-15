李亞鵬再婚做人父　王菲謝霆鋒世紀復合　離婚多年覓真愛

王菲前夫李亞鵬於3月14日宣布與海哈金喜再婚並已誕下孩子，更於微博表白：「攜手人生路」，十分甜蜜幸福。李亞鵬於再婚前最為人熟悉便是與樂壇天后王菲的一段婚姻，二人結婚八年，育有李嫣一女，可惜於2013年宣布離婚，如今各自有另一半，一起來回顧王菲及李亞鵬的愛情故事吧！



王菲與李亞鵬於2003年相識，李亞鵬對王菲展開熱烈追求功勢，甚至當年王菲的演唱會出現滯銷，李亞鵬亦不惜豪花百萬購買門票送給親朋好友，不久二人便墜入愛河。而當時王菲與前夫竇唯育有竇靖童一女，而李亞鵬亦將竇靖童視如己出，曾親自到北京的學校苦等三小時為竇靖童辦理轉校手續，成功打動王菲，二人於2005年結婚。

王菲與李亞鵬於2005年結婚。（視覺中國）

二人結婚後王菲懷孕，可惜於孩子出生前已被發現有天生兔唇裂顎，不過兩人仍決定生下孩子。在李嫣出生後，他們將李嫣帶到美國進行矯形手術，之後更成立嫣然天使基金會，為兔唇嬰兒提供協助。在女兒出生後王菲開始專注在家中相夫教子，而李亞鵬則開始投資生意。

王菲與大女竇靖童以及細女李嫣。(微博圖片)

不過，二人的婚姻維持了八年便無奈結束，於2013年宣布離婚。離婚時，王菲於微博表示：「這一世，夫妻緣盡至此。我還好，你也保重。」而李亞鵬亦回應離婚消息：「我要的是一個家庭，你卻注定是一個傳奇，懷念十年中所有的美好時光。愛你如初，很遺憾，放手是我唯一所能為你做的。希望你現在是快樂的，我的高中女生。另為了避免大家的臆測，在此公告所有關心我們的朋友： 一，我們的女兒李嫣以後會跟我在一起生活，還請大家關照；二，我們從戀愛到結婚，財務一直是獨立，所以也不存在財產分配的問題。祝大家一切都好，明天，太陽會照常升起！」

婚是我要離的，沒有第三者，沒有婆媳不和，不牽扯財務問題，不是悲情狗血劇，和平分手，換一種方式相處，對孩子來說，我們仍然是一家人，謝謝李亞鵬用愛和理智包容這一切，感恩！ 王菲

經歷與竇唯及李亞鵬的兩段失敗婚姻後，兜兜轉轉，王菲與分分合合多年的舊情人謝霆鋒世紀復合，終情歸謝霆鋒。復合後，王菲與謝霆鋒的戀情亦比以前更為低調，但亦非常甜蜜，至今仍穩定交往中。

王菲與謝霆鋒世紀復合。（視覺中國）

至於李亞鵬就於今年3月14日宣布與比他小19年的彝族女模海哈金喜結婚，同時亦公開再做人父的喜訊。再次步入婚姻，雙喜臨門的他於微博告白新婚妻子：「攜手人生路」，成功走出失婚陰霾，揭開人生新一頁。

我看着站在人群裏的你，你的眼睛滿是關切和憐惜，我的眼睛看到了我們的未來，一個來自西域戈壁，一個來自蜀地青山，攜手人生路。 李亞鵬