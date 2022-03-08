大S再婚│細數5對娛樂圈復合情侶　謝霆鋒、王菲離婚後世紀復合

【大S再婚｜具俊曄 】大S徐熙媛去年11月宣布與汪小菲離婚後不久，今日便宣布與20多年前的舊愛韓團「酷龍」成員具俊曄再婚，火速復合兼再婚的消息震撼娛樂圈。其實娛圈中的明星情侶復合並非新鮮事，過往就有不少情侶分手後再「世紀復合」，例如有許志安與鄭秀文、謝霆鋒與王菲等，復合後至今感情都非常甜蜜。



馮德倫、舒淇

馮德倫、舒淇20多年前因合作電影「美少年之戀」而相識，不過當年二人並沒有交往，分別各有戀情：馮德倫與莫文蔚相戀多年，舒淇則與黎明發展地下情。二人多年來一直都維持著好友關係，直至2019年才正式交往，不過期間亦多次分分合合，當外界以為他們的戀情會無疾而終時，二人卻突然甜蜜宣布結婚的消息，結婚後到現在都會不時在Instagram上放閃，非常甜蜜。

【大S再婚｜具俊曄 】舒淇、馮德倫婚後甜蜜。（IG@sqwhat）

許志安、鄭秀文

許志安與鄭秀文自20多年前相戀以來一直都被喻為童話故事，二人陪伴著對方事業的高低起跌，許志安奪男歌手獎時的「廚房宣言」更是一時佳話。怎料二人相戀13年後卻於2004年宣布分手，雖然分手後依然保持好友關係，但一分便是7年之久。

不過二人經歷多次兜兜轉轉後，於2011年宣布「世紀復合」，並在2013年結婚。當大家都認為兩人的愛情長跑獲得圓滿結局時，許志安卻於2019年被爆出「安心偷食」風波，背著鄭秀文與黃心穎出軌激吻。事後許志安召開記者會痛哭認錯，而鄭秀文亦選擇原諒丈夫，繼續婚姻關係。

【大S再婚｜具俊曄 】許志安與鄭秀文多次離合。(VCG)

莫文蔚、Johannes

莫文蔚入行後先後與周星馳及馮德倫相戀，與馮德倫的戀情更長達8年，惟戀情卻於2007年告吹。莫文蔚於娛樂圈中的兩段戀情都是分手收場，但她卻依舊相信愛情。回復單身後的莫文蔚再度遇上求學時的外藉初戀男友Johannes，當年二人僅拍拖一年便分手，重遇後Johannes已經離婚，莫文蔚亦結束與馮德倫的8年情，二人重燃愛火，相隔十多年再度復合，更於2011年回到求學時的意大利舉行婚禮，婚姻幸福。

【大S再婚｜具俊曄 】莫文蔚（Karen）與德國籍的初戀男友Johannes於2011年結婚 (莫文蔚（Karen）@微博)

謝霆鋒、王菲

謝霆鋒與天后王菲相差11年的姊弟戀當年引來全城轟動，不過戀情維持1年後便宣告分手。而分手後二人亦各自有感情生活：謝霆鋒與張柏芝結婚；王菲亦與李亞鵬成婚。奈何二人各自的婚姻都以離婚收場，而離婚後的二人重新在一起，更被拍到在窗邊激吻，分手14年後「世紀復合」，至今感情生活保持低調。

【大S再婚｜具俊曄 】王菲和謝霆鋒於2000年公開這段相差11年的姊弟戀。（視覺中國）

周慧敏、倪震

有「玉女掌門人」之稱的周慧敏與倪震相戀多年，男方不時都有緋聞傳出，關係一直分分合合，分手後更曾被誤會是倪震與陳法蓉之間的第三者。不過離合多次後，二人再度復合，豈料倪震卻被拍到與女大學生激吻，令周慧敏狠心分手斬欖。然而，分手事件卻出現大反轉，在分手一星期後周慧敏決定原諒倪震，並突然閃婚，婚姻生活維持至今。