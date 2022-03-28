飛虎3｜蔡思貝傳情逝胡鴻鈞 坦言感性易動情：明星拍拖為何要避忌

【飛虎3壯志英雄／蔡思貝】在劇集《飛虎3壯志英雄》飾演女飛虎的蔡思貝，因爆炸戲分昏迷半年後終甦醒，惜最後仍突然驟逝，未能與吳卓羲開花結果。對於悲傷的劇情，蔡思貝接受訪問時表示：「這教會了我們要愛得及時，珍惜眼前人。」入行8年的蔡思貝不時與男演員傳出緋聞，更因次數之多被稱為「人肉發電機」，而現實中的蔡思貝坦言追求伴侶要彼此陪伴，更要一起經歷高低起伏？



【飛虎3壯志英雄／蔡思貝】入行8年的蔡思貝不時與男演員傳出緋聞，更因次數之多被稱為「人肉發電機」。(sisleychoi@ig)

入行戀情緋聞不斷的蔡思貝，近日更被傳媒曝出被娛樂公司高層大力追求，蔡思貝更被指由北角搬入西貢的獨立屋，她亦不時在網上曬出名牌，報道更指蔡思貝與緋聞男友胡鴻鈞已低調分手，專心發展演藝事業。

我無辦法接受自己停落嚟去組織家庭，一日事業未有成就，我都不會去結婚、生小朋友。 蔡思貝

【飛虎3壯志英雄／蔡思貝】31歲的蔡思貝入行僅8年，已在去年憑劇集《踩過界II》中飾演「趙正妹（癲姐）而獲得「最佳女主角」。(sisleychoi@ig)

31歲的蔡思貝入行僅8年，已在去年憑劇集《踩過界II》中飾演「趙正妹（癲姐）而獲得「最佳女主角」。蔡思貝曾在訪問中揚言對演藝事業充滿鬥心，更誓言要闖出一番成就，才會考慮結婚生子。蔡思貝在訪問中曾分享過往因外界輿論和工作壓力而患上躁鬱症，而蔡思貝分享到她的外表看似很硬朗、瀟灑，但內心卻很脆弱，也怕受到傷害，所以她的內心很易變得情感氾濫，這也難怪蔡思貝入行短短數年已傳出近16次的緋聞。

不熟悉我的人會覺得我性格很瀟灑，但其實我內心好容易就情感氾濫。 蔡思貝

▼▼▼【按圖看】入行8年間，蔡思貝曾參與過的劇集劇照。▼▼▼

+ 6

入行8年傳出16次緋聞？輿論大致躁鬱：我只想做自己，明星都是人，要拍拖要食飯！

【飛虎3壯志英雄／蔡思貝】近日有報道傳出蔡思貝和胡鴻鈞已和平分手。(sisleychoi@IG）

入行以來蔡思貝緋聞甚多，更有傳媒為她作了統計，指出她入行8年，已傳出16次緋聞，除初時蔡思貝在節目《1圈圈 星光背後》中公開承認與麥秋成有過一段情外，蔡思貝其實更曾與胡鴻鈞、溫家偉、林師傑、鄭俊弘、羅子溢（原名：羅仲謙）、陳展鵬、洪永城、周志文、王浩信、余德丞、張振朗、徐肇平、沈震軒和年輕才俊傳出緋聞等。

到近期蔡思貝更傳出與娛樂公司高層的緋聞，更被指因而與胡鴻鈞分手，雖然有不少報道指蔡思貝融入胡鴻鈞家庭生活、有傳胡鴻鈞的姐姐借出名貴跑車給蔡思貝作為上班代駕之用，蔡思貝甚至相約對方家人觀賞胡鴻鈞演唱會，但兩人卻沒有正面承認過戀情。

我只想做自己，認為明星都是人，要拍拖要食飯，為何要避忌？覺得自己是唯一可以不需要遵守娛樂圈規矩的人，於是一次又一次犯錯。 蔡思貝

蔡思貝在接受媒體訪問時坦言雖工作機會多，但面對緋聞太多、工作批評與家人關係，也讓她承受莫大壓力，她更有一段時間自閉在家痛哭。加上蔡思貝自小在外國讀書成長，有了外國思想不愛循規蹈矩，但娛樂圈卻是一個有許多風風雨雨的地方，她曾言自己不遵守規矩，一次又一次犯錯，有一陣子她更因為太多負面情緒而患上躁鬱症。

無論愛情、事業及做人都很執着，即使明知會搞到遍體鱗傷，都會朝着目標而行。 蔡思貝

即使蔡思貝患病，性格固執的她明知道需要時間休息治療，但她卻因為工作而放棄找出最適合自己的藥物，更直接向醫生說停藥，為的便是不想影響自己演出。雖然工作與情緒問題令她遍體鱗傷，甚至有時緋聞纏身令她不能喘息，但蔡思貝亦深明其實躁鬱症沒有真正所謂的痊癒，更好藥物便是學懂與病共處，也在黑暗中認識自己更多，也應該是正視那些會撃倒自己的問題。

▼▼▼【按圖看】蔡思貝在圈中有很多好友，與前緋聞男友的太太是好姊妹？▼▼▼