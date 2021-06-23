30歲蔡思貝揭入行辛酸　患躁鬱症跌入「黑洞」：學懂與情緒共處

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-06-23 22:00

蔡思貝一頭俐落清爽短髮，臉上總掛甜美笑容。港姐亞軍出身，曾被批評演技差，7年拼搏終成為「視后」。蔡思貝首次談及入行後辛酸，原來「視后」背後暗藏血淚史，曾住二百呎睡碌架床、患上躁鬱症，面對尖酸刻薄批評，她慢慢學懂圈中規矩，很多事情不再放大來看，有時候仍會突然跌入「黑洞」，但現在學懂了如何與這種情緒共處。

蔡思貝作客訪談節目《Mean Talk》自揭入行辛酸經歷。（《Mean Talk》截圖）

蔡思貝首揭入行辛酸：「女主角」住200呎睡碌架床

蔡思貝與好友何雁詩及賴慰玲作客訪談節目《Mean Talk》，三人情同姊妹，更大爆不少內幕。提及入行辛酸，眾人皆指蔡思貝勤儉持家，主持人阿Bob分享有一次見到蔡思貝的車「拎去劏都未必值三、四千」。蔡思貝忍不住潸然淚下，她表示眾人眼中所謂的「女一」，曾住200呎單位睡碌架床，一向不愛示弱的蔡思貝，從未公開過這些辛酸往事。

有些人辛酸會公諸於世，我不是這樣，我想有骨氣。一路以來無論傳媒報道什麼，我一次也沒有澄清過，我一路專注工作，沒有人知道所謂『女一』是住二百呎睡碌架床。 蔡思貝

▼▼▼【《Mean Talk》蔡思貝揭入行血淚史 爆娛樂圈潛規則被問價200萬？】▼▼▼

初入行負評如潮 被封「姣精」患躁鬱症

2013年參選港姐獲亞軍殊榮入行，蔡思貝可以說是幸運的，年僅22歲的她很快獲得拍劇機會，後來在《衝線》擔正女主角，備受力捧。2015年蔡思貝首度參演電影《陀地驅魔人》便獲提名金像獎「最佳新演員」，但打擊接踵而來。

之前很多人都不喜歡我，現在可能很多人都不喜歡我，其實我自己都不喜歡自己。 蔡思貝

蔡思貝曾受情緒困擾患上躁鬱症。（sisleychoi@IG）

《Mean Talk》訪談中主持人阿Bob直指蔡思貝入行7年傳過15次緋聞，被封「姣精」，身陷負面新聞的泥沼，對此稱號她坦言並不開心：「始終不是讚賞，但我覺得是有原因的，頭幾年我真的不太懂得（避忌），就當跌倒一次上一課。」

除了被封娛樂圈「人肉發電機」，入行初期蔡思貝被批評演技稚嫩，感情加事業的抨擊，她曾在訪問中透露：「我看過醫生，原來患上躁鬱症，當時一直覺得不開心。」

蔡思貝自認性格倔強叛逆。（sisleychoi@IG）

性格倔強致遍體鱗傷 學會與負面情緒共處

蔡思貝自認「性格過於叛逆」，曾認為「自己是唯一可以不需要遵守娛樂圈規矩的人」，經過多年歷練，她坦言如今的自己變得更加成熟，慢慢學懂圈中規矩。

原來不是你想就可以，是沒有可能，只是當時的想法不成熟，不懂得娛樂圈規則。 蔡思貝

蔡思貝自言是一個情緒豐富又敏感的人，很多事情會放大來看。她坦言自己並沒有真正走出情緒困局，不過會與朋友傾訴及做運動來平復心情； 有時候會突然跌入「黑洞」，但現在學懂了如何與這種情緒共處。

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演醜女成功翻身 沉浮7年靠實力終獲視后

蔡思貝主演《踩過界》飾演戴牙套的醜角「癲姐」，成功翻身受到讚賞，之後包括《大帥哥》、《鐵探》、《機場特警》、《使徒行者3》等，讓觀眾見證她的努力與演技，希望靠自己努力，慢慢贏回掌聲，最終憑「癲姐」一角成為視后。

我是一棵在泥土中掙扎了一段時間，怎樣澆水也沒有『起色』，現在終於長出豆芽的植物，讓大家開始期望這棵芽繼續生長會變成什麼顏色的花。 蔡思貝

入行七年，事業起飛的蔡思貝最近花千萬置業，實現有樓有車的夢想。《Mean Talk》中好友賴慰玲、何雁詩力證蔡思貝不是忽然富貴，是慳慳埋埋才有今日。

自揭視后背後的辛酸，蔡思貝感恩曾遇過低潮：「每一個負面批評對我來說，都是成長的動力，無時無刻鞭策自己進步。」

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樂觀堅強的蔡思貝坦言：「如果沒之前的這些磨練，我不會學到這麼多東西。」（sisleychoi@IG）

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