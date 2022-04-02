羅子溢為追楊茜堯曾在寒冬下跳海　自認激情昔日浪子變愛妻號

羅子溢楊茜堯｜羅子溢（前名 羅仲謙）與楊茜堯（前名 楊怡）這對姊弟戀由不被看好到成為圈中恩愛夫妻，於2016年正式註冊結婚，婚後誕下女兒「小珍珠」，再於去年12月秘密誕下囝囝，日前細仔出世100日，一家人低調在家中慶祝，一家四口相當幸福甜蜜！羅子溢於早前更到電台節目作嘉賓，分享兩人的愛情故事，更大爆自己為追求楊茜堯做過不少瘋狂事，究竟這位大男孩做過甚麼成功抱得美人歸呢？



羅子溢楊茜堯｜羅子溢與楊茜堯於去年12月秘密誕下囝囝，日前細仔出世100日，一家人低調在家中慶祝，一家四口相當幸福甜蜜！（lawhimmm＠IG）

羅子溢與楊茜堯於2012年因拍攝TVB劇集《On Call 36小時》而擦出愛火花，雖然兩人是相差5年的姊弟戀，初初拍拖時更不被外界看好，但仍然無阻二人的戀情發展。他們於2016年正式註冊結婚，由拍拖至今相戀足足10年，更越來越恩愛，是圈中的恩愛夫妻！

羅子溢楊茜堯｜羅子溢與楊茜堯這對姊弟戀初初不被外界看好，但仍然無阻二人的戀情發展。（tavia_yeung＠IG）

羅子溢日前到電台節目作嘉賓，大方分享與太太楊茜堯的愛情故事，更憶述起當年追求楊茜堯的細節。羅子溢分享指，雖然楊茜堯比自己年長5年，但就被她的獨立個性與堅強魅力所吸引，而且二人之間的相處很舒服，所以就對她展開追求。羅子溢坦言跟楊茜堯在結婚前已經同居試婚，發現大家的個性與生活習慣也很相近，一拍即合，又指自己是「激情」的人，大爆在追求楊茜堯時也做過不少瘋狂事！

羅子溢大爆當年為追求楊茜堯做過不少瘋狂事！（tavia_yeung＠IG）

羅子溢愛妻舉動｜寒冬下跳海示愛

羅子溢大爆當年跟楊茜堯在海灘附近散步，楊茜堯隨口說了一句「如果你在這裡游出浮台，我就做你女朋友」，沒想到羅子溢竟二話不說就跳下海，在寒冬之下游出浮台，在海中向楊茜堯示愛：「可不可以做我女朋友」，雖然楊茜堯當時沒有即時答應，但就對羅子溢留下了深刻印象。

羅子溢楊茜堯｜羅子溢當年為追求楊茜堯，竟在寒冬下跳海示愛。（lawhimmm＠IG）

羅子溢愛妻舉動｜因楊茜堯一句話練成40吋胸肌

羅子溢曾分享指，因為楊茜堯曾經跟他表示過，羅子溢追求她時身形較健碩，但後來瘦了下來，在擁抱時沒有甚麼感覺，就因為這句話，令羅子溢決心鍛鍊胸肌，令太太重拾安全感！

羅子溢楊茜堯｜羅子溢當年因楊茜堯一句話而決心操肌！（tavia_yeung＠IG）

羅子溢愛妻舉動｜只追蹤太太楊茜堯一個

羅子溢由當年開設Instagram至今也只追蹤了太太楊茜堯一個，羨煞旁人的甜蜜舉動，不愧為專一、專情的好男人！

羅子溢楊茜堯｜羅子溢由當年開設Instagram至今也只追蹤了太太楊茜堯一個。（lawhimmm＠OG）

羅子溢愛妻舉動｜為女兒幸福決心改名

羅子溢表示，比起成為人夫，作為爸爸在心態上有更大的轉變，覺得成為爸爸後的責任大了，要時刻警惕著自己怎樣做一個好爸爸、一個好榜樣。羅子溢指出，女兒羅翊心的名字是找師傅取的，師傅指出如果想女兒好一點，父母也要配合一下，所以羅子溢夫妻二人為了女兒的幸福著想，也決心改名。雖然「羅仲謙」與「楊怡」這兩個名字早已深入民心，所以在改名前也相當掙扎，但最後也決定要以女兒的幸福為大前題，決心放棄舊名字。

羅子溢楊茜堯｜羅子溢與楊茜堯為了女兒的幸福決心改名！（lawhimmm＠IG）

由昔日的大男孩到今日這個「愛妻號」、「好爸爸」，可見愛的魔力真強大！