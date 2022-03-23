何雁詩鄭俊弘不顧一切的愛情　背負小三之名　原諒對方全因愛？

何雁詩鄭俊弘｜懷孕六個月的何雁詩，日前在社交平台上分享了孕照，透露BB還有3個月就出世，丈夫鄭俊弘亦有送上心心為太太打氣！何雁詩與鄭俊弘結婚一年多，當日男方被指一腳踏兩船，令何雁詩淪為第三者事件轟動一時，令二人形象大插水，究竟他們怎樣從不被看好到成為圈中恩愛夫妻呢？



何雁詩鄭俊弘｜懷孕六個月的何雁詩，日前在社交平台上分享了孕照，透露BB還有3個月就出世！（honganc@IG）

何雁詩鄭俊弘｜背負小三之名 二人事業形象大插水

何雁詩與鄭俊弘都是星夢唱片旗下歌手，於2017年因合作拍攝旅遊節目《這個冬天不太冷》而擦出愛火花，唯二人一直否認。鄭俊弘其後被爆是背著已拍拖3年多的未婚妻，跟何雁詩拍拖，被指是一腳踏兩船，令何雁詩背負「小三」之名。雖然唱片公司星夢一直否認他們的戀情，但其後二人竟然在機場十指緊扣，在記者面前公開認愛。

何雁詩鄭俊弘｜鄭俊弘當年被爆是背著已拍拖3年多的未婚妻，跟何雁詩拍拖，被指是一腳踏兩船，令何雁詩背負「小三」之名。（honganc@IG）

雖然二人勇敢認愛，鄭俊弘更強調何雁詩並非第三者，但仍然令二人形象插水，更因戀情關係被公司雪藏，鄭俊弘的工作被即時煞停，亦有傳何雁詩曾因壓力太大而割脈自殺，不過其後雙方也否認了傳聞。

何雁詩鄭俊弘｜雖然二人勇敢認愛，鄭俊弘更強調何雁詩並非第三者，但仍然令二人形象插水。（honganc@IG）

何雁詩鄭俊弘勇敢地愛 可以原諒對方全因愛？

何雁詩直言因「愛」才會原諒對方，又透露指鄭俊弘曾承諾她會努力彌補自己的過失，二人也不再提起舊事，對對方完全信任，何雁詩也沒有對當初認愛感到後悔，反而感恩有勇敢地承認戀情！雖然鄭俊弘與何雁詩的戀情不被外界看好，於2018年鄭俊弘又被傳出搭上年輕時裝模特兒，不過何雁詩也選擇了給對方投下信任一票，但正因為經歷過這些風風雨雨，令他們的感情更堅定不移。

曾經可以面對這壓力，而我們沒有選擇放棄。無論是維繫感情或繼續事業，也是很大的一課。 何雁詩

何雁詩鄭俊弘｜何雁詩直言因「愛」才會原諒對方。（honganc@IG）

即使未能完全充記傷痛，但何雁詩也選擇了專注當下，又指與鄭俊弘相處平淡但舒服，希望跟對方一直走下去並組織家庭，在2020年婚訊傳出時也得到外間祝福，二人亦在同年11月結為夫妻。

何雁詩鄭俊弘｜於2020年11月結婚。（honganc@IG）

事隔多年，何雁詩在婚後曾在節目中重提當年鄭俊弘被指一腳踏兩船一事，她也坦言雖然當時並不知道，但也為傷害了鄭俊弘前度而感到內疚，他們在各自的事業上也付出了很大的代價，何雁詩又指「個天要我經歷這些事，令我走回對的軌道」。

何雁詩鄭俊弘｜何雁詩在婚後曾在節目中重提當年鄭俊弘被指一腳踏兩船一事，她也坦言為傷害了鄭俊弘前度而感到內疚。（honganc@IG）

何雁詩鄭俊弘｜婚後生活更恩愛 希望跟對方白頭到老

何雁詩與鄭俊弘在人前人後也相當恩愛，不時在社交平台上分享生活點滴，可見二人在婚後生活更恩愛。鄭俊弘對太太關懷備至，更曾在訪問中指出「雖然太太稱不上賢妻，但絕對是一位令他走到白頭的伴侶」。

一段關係需要雙方付出，不是結婚就算，不是因為承諾而走下去，是想白頭到老。 鄭俊弘

何雁詩鄭俊弘｜何雁詩與鄭俊弘在婚後相當恩愛！（honganc@IG）

何雁詩與鄭俊弘結婚一年多，在今年年初宣布造人成功，更一索得男，BB會在6月出世，何雁詩亦不時在社交平台分享孕照曬幸福，更大讚鄭俊弘會是個好爸爸，二人努力準備最好的環境給兒子，相當期待小生命的來臨，也希望給兒子一個完整、有愛的家。