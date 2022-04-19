C朗悲痛宣布兒子夭折 望與女友再組幸福家庭：她是我生命中的女人

【C朗】曼聯球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）早前高調宣布女友佐真娜（Georgina Rodriguez）懷上龍鳳胎，二人亦準備組成幸福的一家八口。但日前C朗卻在社交平台發文表示龍鳳胎中的男嬰不幸夭折，只有女嬰能平安出世，痛失愛兒的C朗透露這是所有父母的最痛。



【C朗】日前C朗在社交發文表示龍鳳胎中的男嬰不幸夭折，只有女嬰能平安出世(Cristiano Ronaldo@IG)

C朗痛失愛兒展現鐵漢柔情一面：我們的小男孩，我們將永遠愛你。

【C朗】C朗拿度日前（4月18日）懷着最悲痛的心情，在Instagram發表聲明宣布痛失愛兒：「我們懷着最深切的悲痛宣布，我們的男嬰去世了。這是所有父母都能感受到的最大痛苦。」(Cristiano Ronaldo@IG)

C朗拿度日前（4月18日）懷着最悲痛的心情，在Instagram發表聲明宣布痛失愛兒：「我們懷着最深切的悲痛宣布，我們的男嬰去世了。這是所有父母都能感受到的最大痛苦。雙胞胎中的女兒出生，我們才有力量帶著希望和幸福度過這刻。」最後C朗在聲明除希望媒體可給予二人私隠，更寫道：「我們的小男孩，你是我們的天使。我們將永遠愛你。」

在言語之間看見平日在球場呼風喚雨、以球技風靡上千萬球迷的C朗，亦有鐵漢柔情的一面，縱然C朗很心痛卻不忘堅強起來，成為家庭與女友難過時的依靠，亦難怪不少球迷會形容近年來的C朗，不再是以往的花心浪子，是一位顧家的好男人。

有傳C朗因前度不去母親壽宴而分手 情路尋覓多年以「顧家」特徵找真愛？

【C朗】童年成長的經驗令C朗重視家庭，更渴望擁有一個完整又美滿的家庭，即便憑球技成為當紅球星，並沒忘記母親的養育之恩。(Cristiano Ronaldo@IG)

曾十次獲得「葡萄牙足球先生」的C朗拿度，憑精湛球技讓人拍案叫絕，更曾被各足球會以數億的轉會費掘角，屢被傳媒形容是「黃金價格球員」。但成名背後的C朗原來曾差點因家庭經濟拮据而沒法出生，加上有一個長年不更事又酗酒的父親，家庭重擔落在C朗母親的身上。可幸C朗母親最後並沒墮胎，並努力以從事廚師和清潔女工獲得的薪金，去照顧C朗長大成人。

【C朗】在情路尋覓多年的C朗，最後在2016年意外邂逅是Gucci店員的Georgina Rodriguez。（佐真娜(Cristiano Ronaldo@IG)

童年成長的經驗令C朗重視家庭，更渴望擁有一個完整又美滿的家庭，即便憑球技成為當紅球星，並沒忘記母親的養育之恩。有報道指曾是C朗女友的Irina Shayk，曾認為不用參與C朗母親的60歲生日壽宴，最後被C朗認為前任是不重視其母親，有傳C朗最後便因這原因而與對方分手。在情路尋覓多年的C朗，最後在2016年意外邂逅是Gucci店員的Georgina Rodriguez（佐真娜），而女方對C朗、以至是C朗三個的孩子亦照顧得無微不至，感動C朗之餘，亦令顧家的C朗認定了她。

我知道她就是我生命中的女人。 C朗拿度（Cristiano Ronaldo）

▼▼▼【按圖看更多】C朗與Georgina Rodriguez甜蜜的照片。▼▼▼

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C朗陪女友入產房生女 為營造難忘約會不昔喬裝：我願意冒險

C朗與Cristiano Ronaldo經常在網上曬出兩人的甜蜜照(Cristiano Ronaldo@IG)

Georgina Rodriguez（佐真娜）邂逅C朗後，兩人隨即愛得火熱，直到現時兩人已相愛6年，愛情亦十分保鮮。佐真娜更在26歲時為C朗誕下女兒Alana Martina，當時C朗更陪伴女友進入產房生女，這無疑是很愛對方的表現，當時女友佐真娜更愛文表示：「我找到一生真愛了，我們互補不足，這是一段很美好的感情，有他在我身邊，我就覺得我擁有一切。」

【C朗】今年佐真娜在Netflix推出個人紀錄片《我是佐堅娜》，她在片中娓娓道來與C朗相知相遇的愛情故事(Netflix)

今年佐真娜在Netflix推出個人紀錄片《我是佐堅娜》，她在片中娓娓道來與C朗相知相遇的愛情故事，不過更多的是C朗與她如何為家庭，付出自己和愛家庭的一面，而C朗為支持女友亦有出鏡接受訪問。

那一天我們相約到餐廳共進晚餐，路途上我們的手不經意地多次擦過，兩隻手感覺好像很熟識，最後很自然拖在一起，那種感覺非常特別。 C朗拿度（Cristiano Ronaldo）

C朗不時從訪問中透露對女友佐真娜是一見鍾情，兩人在電話通訊2個月後成為戀人，但二人還沒相愛前，C朗已從女友身上找到熟悉的感覺。當時C朗從不顧忌身分，會駕著Bugatti跑車接女友上班，更為女友喬裝打扮，為的就是給女友一個平凡又難忘的約會。

我願意冒險！如果要我做多次，我都願意！ C朗拿度（Cristiano Ronaldo）

當時C朗與女友佐真娜去了迪士尼，但C朗為避開狗仔隊而戴上眼鏡、假髮和厚重的頸巾易服喬裝，C朗在紀錄片重提這事亦不禁展現真摰笑容：「那時候恢復了童心，躲躲藏藏，就像讀書時偷偷在朋友看不到的情況下親女朋友，那是佐真娜跟我在一起最美的時光！」

【C朗】C朗不時從訪問中透露對女友佐真娜是一見鍾情。(《我是佐堅娜》截圖)

C朗與女友佐真娜沒有滲入雜質的愛情，令C朗從過去的情路找到停下來的站腳點，也令C朗找回失去童心，難怪有過多段戀情的C朗，能與現任女友佐真娜相愛多年，也讓對方生下自己的孩子，這一直也是源於愛對方。