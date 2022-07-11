美國軍人花70年尋回日本初戀　重逢一刻相擁落淚：我從沒拋棄你

初戀永遠是令人最難忘，一句不辭而別或一段無疾而終的戀情足以令人遺憾終生！美國就有位91歲的退役軍人花了足足70年時間，希望找回日本初戀情人，最終透過網民的力量成功找到對方，兩人重逢時不禁相擁落淚，男方更感人表白：「我從沒有拋棄你，我只是找不到你！」



美國軍人花70年尋回日本初戀女友 家人捧打鴛鴦失聯半世紀

美國有一位現年91歲的軍人 Duane Mann，在70多年前他駐紮於日本橫須賀，當時他在當地遇上了日籍初戀情人 Peggy Yamaguchi，兩人很快就相愛並相戀。走在一起約一年，Duane被召回美國駐守，令這對小情侶被逼分離。Duane 被召回國的同時，不知道是不幸還是天意弄人，Peggy 竟在這時候發現自己懷孕了，Duane 得知此事後就承諾會盡快回日本娶她為妻，並接她到美國一起生活！

不過，愛情這些事很多時候都是事與願違，Duane 回到美國後，發現父親花光了他本來的積蓄，令他根本沒有能力可以接女友來美國生活，加上 Duane 的家人一直反對自己兒子當未婚爸爸及娶日本女人為妻，導致兩人只能靠書信來往。後來有一段時間未有收到 Peggy 的來信，直至有一天收到對方最後一封信，Peggy 中寫到自己已經小產，並已跟一名空軍結婚了！

Duane 對這消息感到自責及內疚，「一切都結束了，我拋棄了她！」後來，兩人都各自有家室，即使已組織了家庭及生兒育女，但多來 Duane對這位初戀女友依然念念不忘，一直很後悔當年把她獨個兒留在日本，又擔心對方會以為自己被遺棄。

美國有位91歲的退役軍人花了足足70年時間，希望找回日本初戀情人。（Duane E Mann＠FB）

當年Duane被召回美國駐守，令這對小情侶被逼分離。（Duane E Mann＠FB）

Duane 的子女眼見父親被此事困擾多年，於是就鼓勵爸爸鼓起勇氣，尋回這位初戀女友， 其後 Duane 就在社交平台上發帖文尋人，並分享出他們的愛情故事，不少網民都被此故事所感動，更紛紛把尋人消息分享出去，最後憑著日本媒體的幫助，成功找到了 Peggy 的長子。兒子給母親看 Duane 的受訪片段，Peggy 竟然立刻就認得出是 Duane，並指：「我認得他，他真的很愛我！」

Duane 的子女眼見父親被此事困擾多年，於是就鼓勵爸爸鼓起勇氣，尋回這位初戀女友！（Duane E Mann＠FB）

重逢一刻相擁落淚：我從沒拋棄你

後來發現，Peggy 原來已經不在日本居住，她當年嫁了給一名美國海軍，並移居到美國，婚後更育有3名兒子。相隔多年，在雙方家人的安排下令兩人終於可以重逢，見到面的那一刻，兩人隨即相擁落淚，Duane 深情表白指：「我想告訴你，我從沒有要拋棄作，我只是找不到你！」Duane 更向 Peggy 展示自己的銀包，原來 Duane 把對方的照片放在銀包足足70年，Peggy 得知對方花了70年尋找自己，也感到萬般感動。

除了Duane一直對初戀女友念念不忘，另一邊廂，Peggy也一直對對方難以忘懷！Peggy 將次子的中間名改為「Duane」，正正就是 Duane 的名稱，次子得知後終於明白得此名的的用意，看得出Peggy在這些年來也一直深愛著及掛念著Duane。

這對戀人的愛情故事感動了不少網民，雖然未知道兩人會否共度餘生，但至少在生命接近盡頭時可以與一生摯愛重逢，令他們一生無憾吧！

美國軍人花了70年尋回日本初戀，重逢一刻相擁落淚超感人！（KETV NewsWatch 7@YouTube 影片截圖）